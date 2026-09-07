OSCAL brilla en IFA 2026: explorando nuevas posibilidades para la vida del futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- IFA Berlín 2026 se celebra del 4 al 8 de septiembre de 2026 en el recinto ferial Messegelände de Berlín, Alemania. Como uno de los eventos de electrónica de consumo líderes en el mundo, IFA reúne a marcas e innovaciones globales. OSCAL presentará sus últimos productos en almacenamiento inteligente de energía, smartphones resistentes y dispositivos inteligentes, destacando nuevas posibilidades para la energía en el hogar, la exploración al aire libre, la comunicación móvil y la vida cotidiana.

Nuevo almacenamiento de energía: de la energía del balcón a la energía portátil

En IFA 2026, OSCAL presenta el sistema de almacenamiento de energía para balcones Power Storage 3000, que cuenta con una potencia de salida de 2500 W, capacidad ampliable de 3 kWh a 15,3 kWh, entrada solar MPPT de 4000 W, gestión de energía por tiempo de uso (TOU) basada en IA, compatibilidad con microinversores y uso conectado a la red o fuera de ella.

El PowerMax 6000 Pro ofrece una potencia de salida de 6000 W y una capacidad de hasta 57,6 kWh, mientras que el PowerMax 2400 Pro ofrece una potencia de salida de 2400 W y una capacidad de hasta 22,1 kWh, con apilamiento inalámbrico y funcionamiento conectado o desconectado de la red eléctrica. Los modelos PowerMax 3600 SE y 2400 SE brindan opciones flexibles adicionales para el respaldo de energía en el hogar, actividades al aire libre, viajes y necesidades de energía móvil.

Smartphones robustos de gama alta: rendimiento potente para entornos extremos

OSCAL presenta PILOT 8 y PILOT 6, diseñados para trabajos al aire libre, inspecciones de campo y uso profesional. Impulsado por la plataforma Qualcomm QCM6690, PILOT 8 admite hasta 48 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y expansión mediante tarjeta TF de 2 TB, además de visión nocturna de 20 MP, Wi-Fi 7, 5G, una batería de 10.000 mAh y carga rápida de 55 W.

PILOT 6 combina un sensor de imágenes térmicas de 160120, una cámara Samsung de 108 MP, una pantalla de 2,4 K a 120 Hz y una batería de 10.000 mAh, con protección MIL-STD-810H, IP68 e IP69K para entornos exigentes.

Nuevos dispositivos inteligentes: diseñados para el trabajo, el entretenimiento y la vida familiar

OSCAL también presenta FLAT 3C, FLAT 5, BOLT 2, Pad 200 y KIDO MINI. El Pad 200 cuenta con una pantalla de 13,4 pulgadas y 120 Hz y PC Mode 3.0, mientras que FLAT 5 y KIDO MINI se presentan por primera vez en la feria.

Desde soluciones energéticas y dispositivos robustos hasta productos inteligentes para el día a día, OSCAL presenta su creciente catálogo de productos en los sectores de energía, dispositivos móviles y tecnología inteligente. Los visitantes podrán descubrir las últimas innovaciones y novedades en el stand de OSCAL durante toda la feria.

Evento: IFA Berlin 2026Lugar: Messegelände Berlin, AlemaniaExpositor: H3.2-171Fechas: del 4 al 8 de septiembre de 2026

Los visitantes interesados pueden obtener más información en el sitio web oficial de OSCAL o visitar el stand de OSCAL, ubicado en el número H3.2-171, durante la feria.

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