(Información remitida por la empresa firmante)

-OSCAL lidera la tendencia de tecnología robusta en IFA 2025: presenta innovación, soluciones inteligentes y tecnología de última generación

SHENZHEN, China, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Como una de las ferias de electrónica de consumo más influyentes del mundo, IFA 2025 se celebró del 5 al 9 de septiembre en el Centro de Exposiciones de Berlín. OSCAL , la marca emergente de dispositivos inteligentes robustos, presentó su nueva línea de productos, que incluye teléfonos y tabletas robustos, tabletas inteligentes, smartphones, estaciones de energía, proyectores, dispositivos portátiles y accesorios.

El primer teléfono insignia robusto con IA y doble pantalla del mundo con batería de 20.000 mAh: TANK 1

El OSCAL TANK 1 está equipado con una enorme batería de 20.000 mAh que ofrece hasta 45 días de autonomía en espera, junto con carga rápida de 55 W y base de carga para un rendimiento fiable en trabajo de campo y rescate de emergencia. Su linterna de doble haz de 170 lúmenes y el modo SOS mejoran aún más la seguridad en exteriores.

La primera linterna de camping ultrabrillante de 1100 lúmenes con IA y tableta insignia robusta: SPIDER 10

OSCAL lanza SPIDER 10, la primera tableta insignia robusta con IA, con luz de camping de 1100 lúmenes, batería de 20.000 mAh, cámara de visión nocturna de 20 MP y protección de grado militar: una opción todo en uno para uso en exteriores, profesional y diario.

Smartphone insignia robusto ultrafino de 10 mm con diseño mecánico: MARINE 3

OSCAL MARINE 3: un teléfono robusto ultrafino y ligero con visión nocturna, pantalla agradable a la vista y protección de grado militar para el trabajo y la aventura.

Estreno mundial de la innovadora central eléctrica portátil, con conexión a la red fotovoltaica para balcones, tecnología de apilamiento inalámbrico y potentes altavoces duales: PowerMax 2400 Pro

El OSCAL PowerMax 2400 Pro, diseñado para Europa, ofrece una capacidad ampliable de 22,1 kWh, una potencia de salida de 2.400 W y una entrada solar de 1.500 W, lo que permite una carga rápida, alimentación de CA conectada a la red eléctrica y un ahorro anual en el hogar de aproximadamente 1.095 kWh. Las dos entradas solares permiten una carga completa en aproximadamente 2 horas de luz solar, lo que proporciona una solución de almacenamiento de energía económica y eficiente tanto para uso doméstico como en exteriores.

El primer proyector insignia con calibración inteligente, imágenes ultranítidas y conectividad para cualquier escenario: OSCAL PV800

El OSCAL PV800 es un proyector inteligente de 1080P con 700 lúmenes ANSI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Android 11 y Google Play, ideal para entretenimiento en casa, presentaciones en la oficina y diversión al aire libre.

En IFA, OSCAL exhibió sus smartphones, tablets, relojes inteligentes robustos, auriculares Bluetooth y teclados insignia. Los visitantes experimentaron el proyector y Doke AI, desarrollados por ellos mismos, mientras que las demostraciones en vivo destacaron características robustas como impermeabilidad, resistencia a la arena y resistencia a temperaturas extremas, con imágenes térmicas infrarrojas mostradas en video. De cara al futuro, OSCAL seguirá impulsando la innovación para expandir los límites del hardware robusto e inteligente, ofreciendo a los usuarios de todo el mundo experiencias más seguras, inteligentes y eficientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765686/OSCAL_Leads_the_Rugged_Tech_Trend_at_IFA_2025.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oscal-lidera-la-tendencia-de-tecnologia-robusta-en-ifa-2025-302550819.html