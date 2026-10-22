De la oscuridad psicológica al reconocimiento literario, 'Malditos todos', la novela de Beatriz García Costa - Beatriz García Costa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre.- La mente humana, sus contradicciones y la capacidad de reconstruirse después de atravesar situaciones difíciles son algunos de los ejes de Malditos todos, el thriller psicológico de la escritora Beatriz García Costa. La obra ha recibido, según la información facilitada por la autora, una mención honorífica en los International Latino Book Awards 2026, dentro de la categoría The Isabel Allende Most Inspirational Fiction Book Award – Spanish. Un reconocimiento que sitúa el foco en la dimensión inspiradora de una historia construida alrededor de los conflictos emocionales de su protagonista.

Una historia narrada desde el interior de la mente

La novela sigue a Eva, una joven que decide ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico convencida de que no debería estar allí. Su experiencia abre una narración en la que los secretos, las relaciones personales y las contradicciones de la protagonista van adquiriendo importancia.

Una de las particularidades de Malditos todos es su narración en primera persona, un recurso que permite conocer los acontecimientos a través de la mirada de Eva. El lector accede a sus pensamientos, dudas y percepciones, pero también debe interpretar una realidad condicionada por su propia experiencia emocional.

Este planteamiento conecta temáticamente con novelas como Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, donde el entorno psiquiátrico y la percepción de la realidad desempeñan un papel fundamental. Aunque ambas obras desarrollan historias diferentes, comparten el interés por explorar los límites entre las certezas individuales y aquello que sucede alrededor de sus personajes.

Diecisiete años de trabajo detrás de una novela

La publicación de Malditos todos es también el resultado de un prolongado proceso creativo. Beatriz García Costa dedicó aproximadamente 17 años al desarrollo de la historia, que inicialmente llevaba por título Los secretos de Eva.

Ese recorrido permite entender la novela como un proyecto literario que ha evolucionado con el tiempo. Más allá de la intriga, la autora incorpora cuestiones relacionadas con la salud mental, las adicciones, los prejuicios y la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades después de experiencias personales complejas.

La mención honorífica comunicada en los International Latino Book Awards 2026 adquiere especial significado dentro de esa trayectoria, al corresponder a una categoría dedicada a la ficción inspiradora escrita en español.

Una lectura que combina intriga y reflexión

Con la Navidad acercándose, las novelas que combinan entretenimiento y reflexión encuentran espacio entre las propuestas de lectura y los regalos literarios. Malditos todos reúne elementos del thriller psicológico con una historia que invita a observar los conflictos humanos desde distintas perspectivas.

Su recorrido recuerda, además, que detrás de una publicación literaria pueden existir años de trabajo alejados de la atención pública. En el caso de Beatriz García Costa, la historia de Eva ha pasado de ser un proyecto desarrollado durante casi dos décadas a recibir una distinción internacional por su dimensión inspiradora.

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