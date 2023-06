Osmium Fork conduce a una reducción de precios y entregas de compensación gratuitas

(Información remitida por la empresa firmante)

MURNAU AM STAFFELSEE, Alemania, 6 de junio de 2023 /PRNewswire/ --­ En las primeras horas de la mañana de hoy, se produjo la bifurcación de osmio anticipada, realizada por Osmium Institutes como parte de sus especificaciones ESG-M. Esta bifurcación ha llevado a un ajuste del precio del osmio cristalino, con el nuevo precio del gramo fijado en 1.184,23 euros, lo que refleja un descuento del 34,814 %. Además, los propietarios de osmio cristalino que figuran en la base de datos mundial de Osmium recibirán envíos de compensación gratuitos para equilibrar su inventario existente.

A diferencia del mundo de la blockchain, las bifurcaciones no han tenido precedentes para los metales preciosos hasta ahora. Las instituciones de osmio son pioneras en esta bifurcación como parte de sus requisitos ESG-M. En el caso del osmio, el objetivo es trasladar al mercado los mejores precios de producción de la refinería de cristalización en Suiza, sin perjudicar a los propietarios que compraron a precios más altos. Esta bifurcación presenta una oportunidad para que el mercado de la joyería en expansión adquiera osmio cristalino a precios favorables, lo que permite que más fabricantes ofrezcan joyas de osmio y que los fabricantes existentes amplíen sus inventarios.

Como parte de la bifurcación de hoy, todos los propietarios actuales de osmio cristalino recibirán un correo electrónico del instituto de osmio de su país respectivo en las próximas horas, otorgándoles el derecho a recibir envíos de compensación de osmio cristalino en función de su inventario actual. Esta entrega de compensación es comparable a los efectos de una división de acciones. En el caso de que algunos propietarios no reciban el correo electrónico de compensación adecuado por razones técnicas, se les recomienda que se comuniquen con un Instituto Osmium, proporcionando su Código de Identificación Osmium y, si corresponde, el Código de Cambio de Propietario. La línea directa para tales consultas es +49 (89) 7 44 88 88 88.

La ejecución de las medidas de Osmium Production Fork plantea un desafío logístico para los Osmium Institutes, que implica el envío de miles de paquetes en todo el mundo. Si surge algún problema con la entrega, se solicita a los propietarios que se comuniquen de inmediato con un Instituto Osmium para obtener ayuda.

Con el apoyo de las principales asociaciones de joyería, el osmio cristalino se utiliza cada vez más en el mercado de la joyería exclusiva. El metal precioso ha encontrado un mercado en crecimiento como una alternativa de alta calidad a las alfombras de diamantes que requieren mucha mano de obra debido a la caída de los precios de los diamantes. La cristalización de discos planos, junto con una alta purificación, es una tecnología fundamental para este metal precioso de gran valor. El proceso ahora permite la cristalización de discos más grandes a tasas de cosecha casi idénticas (8-9 %) sin un mayor consumo de energía. Este aumento significativo en el área útil por tirada de producción permite incrustaciones de hasta 9,5 cm usando una sola pieza.

Es poco probable que se produzca otra bifurcación de esta naturaleza, ya que parece que se han alcanzado los límites físicos de producción con el diámetro alcanzado. La cristalización simultánea ha reducido los costos, mientras que los precios de alta purificación, corte y certificación se mantienen sin cambios. Sin embargo, el ahorro de energía y esfuerzo es considerable. Para ilustrar el impacto de la bifurcación, se ha realizado una corrección en los precios del gramo en el gráfico disponible en el sitio web www.osmium-preis.com.

Los propietarios recibirán bienes de compensación gratuitos para mantener el valor equivalente en sus tenencias personales de osmio a pesar de la reducción del precio. Su inversión de capital personal permanece sin cambios. Simultáneamente, el envío de bienes de compensación reduce la cantidad total de osmio cristalino en inventario, acercando el Osmium BigBang y el Osmium ThinOut.

Para obtener más detalles sobre la horquilla de producción, visite www.osmium.com y consulte los documentos de preguntas frecuentes proporcionados. Se seguirán aceptando pedidos y reservas de osmio cristalino en el sitio web, con una mayor capacidad del servidor para manejar el mayor volumen de solicitudes. La línea directa de osmium, +49 (89) 7 44 88 88 88, está disponible con personal ampliado y admite varios idiomas.

Tenga en cuenta que, debido a la gran carga de trabajo que conlleva, las reservas no vinculantes realizadas el día de la bifurcación permanecerán activas durante dos meses. Cualquier reserva no vinculante no utilizada vencerá automáticamente el 5 de agosto de 2023.

Todas las reservas no vinculantes deben realizarse el día de la bifurcación o enviarse de manera informal por correo electrónico a fork@osmium-institute.com.

