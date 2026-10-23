El osteópata José Torres presenta su método 6 Torres R-Evolution

José Torres se consolida como uno de los mejores osteópatas de España - José Torres

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 23 de octubre de 2026.- El dolor muscular y las limitaciones de movilidad forman parte de los problemas físicos que afectan a la calidad de vida de numerosas personas. Más allá de aliviar las molestias puntuales, su abordaje requiere comprender la relación entre músculos, tendones y articulaciones. Esta perspectiva define la trayectoria de José Torres, osteópata con más de 25 años de experiencia, creador del método 6 Torres R-Evolution y responsable de un centro especializado en bienestar físico en Paiporta (Valencia).

El método 6 Torres R-Evolution y la importancia de los tejidos blandos

La experiencia acumulada durante más de dos décadas ha llevado a José Torres a desarrollar una metodología propia centrada exclusivamente en el tratamiento manual de los tejidos blandos, especialmente músculos y tendones. Su planteamiento parte de la relación entre las tensiones musculares y las restricciones de movilidad que pueden afectar al funcionamiento de las articulaciones.

A través del método 6 Torres R-Evolution, el osteópata realiza una valoración individualizada para identificar las estructuras musculares implicadas en cada caso. El objetivo consiste en trabajar sobre estas zonas mediante técnicas manuales que favorezcan la movilidad y contribuyan a aliviar las molestias físicas.

El cuerpo siempre nos avisa; aprender a escucharlo es el primer paso para cuidarlo, señala José Torres, cuya filosofía profesional concede especial importancia a la prevención y al reconocimiento temprano de las señales físicas.

Según los resultados comunicados por el propio profesional, aproximadamente el 90 % de sus clientes encuentran solución al problema físico por el que acudieron a consulta. Esta metodología también constituye la base de su actividad como formador de terapeutas manuales.

Una trayectoria vinculada al deporte y marcada por la superación

La relación de José Torres con el ámbito deportivo representa otra vertiente de su actividad profesional. Como osteópata oficial del Levante UD Veteranos, trabaja con antiguos futbolistas, una experiencia que le ha permitido profundizar en las necesidades musculares asociadas a la práctica deportiva y en la importancia del mantenimiento físico.

Su trayectoria también está estrechamente vinculada a Paiporta, donde su centro lleva más de dos décadas ofreciendo atención especializada. En 2024 inauguró nuevas instalaciones, aunque los daños ocasionados posteriormente por la DANA obligaron a afrontar un proceso de recuperación y reconstrucción del proyecto.

Junto a su metodología, destaca una política de garantía vinculada a la responsabilidad profesional cuando no se obtiene una solución satisfactoria, un aspecto con el que busca diferenciar su servicio.

Con una trayectoria que combina atención individualizada, formación y experiencia deportiva, José Torres mantiene su actividad centrada en el cuidado muscular y la movilidad. Su proyecto continúa evolucionando desde Paiporta, con el propósito de acercar su metodología a personas que buscan alternativas de atención manual para sus molestias físicas.

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