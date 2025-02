'Otilia, la imbécil': El thriller religioso que revoluciona la literatura, de Hernán Fontanet

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de febrero de 2025.- "¿Qué ocurre cuando la fe se convierte en un arma y el dogma asfixia la diferencia?" Ediciones de la Torre presenta 'Otilia, la imbécil', la novela de misterio y suspenso que está sacudiendo el panorama literario español. Finalista del Premio Torrente Ballester y accésit en Novela Negra Sed de Mal, la obra del catedrático Hernán Fontanet "no solo es un thriller religioso devastador: es una denuncia feroz contra la impunidad, la intolerancia y las heroínas complacientes del feminismo light"

¿De qué trata?

Basada en hechos reales, Otilia, la imbécil narra la historia de Otilia Dubé, una joven reportera canadiense brutalmente asesinada en Sudán mientras investigaba la muerte de un sacerdote vinculado al Vaticano. Pero su historia no termina con su muerte: desde el más allá, Otilia regresa para contar su verdad. Y su historia no es bonita. Es un grito desgarrador contra el silenciamiento de los que son diferentes.



Otilia Dubé: Una heroína incómoda

"Nerd, neurodivergente, queer. Su historia no responde a los cánones del heroísmo femenino tradicional. No encaja en los moldes de la resiliencia dulcificada ni en las historias de superación que buscan likes en redes sociales. Es incómoda, es feroz, es una piedra en el zapato de quienes creen que la diversidad es solo una foto bien editada en una campaña publicitaria. Con una narración trepidante, la novela atrapa desde la primera página y sumerge al lector en una trama que mezcla fantasía, crítica social y una exploración profunda de la identidad".



¿Qué pasa cuando alguien ve lo que otros no quieren que se vea?

"En un mundo donde la verdad se percibe como una amenaza, la voz de Otilia se convierte en un eco imposible de acallar". Esta novela no solo cuenta una historia de asesinato, sino que es un relato de formación. A través de la vida de Otilia, la obra se convierte en una metáfora del camino de autoconocimiento de quienes enfrentan la intolerancia, el dogma y la exclusión mientras buscan un propósito en un mundo hostil.



La novela que todos querrán leer

No es un libro cómodo ni complaciente. Otilia, la imbécil rechaza cualquier intento de domesticación ideológica y rompe con los discursos biempensantes. "No es una historia inspiradora según los estándares del mercado, sino una exploración despiadada de la marginación, el abuso, la salud mental y la violencia que ejerce la tiranía de los "comunes" —los neurotípicos, esos regentes silenciosos de la neuro-normatividad".



Otilia, la imbécil: 'Manual para traicionar al mundo'

"Esta es la historia de todos los que han sido silenciados, infantilizados, anulados en nombre del "bien común". Aquí no hay moralejas fáciles ni finales edulcorados. Solo la verdad brutal de un mundo que prefiere a los diferentes muertos o desaparecidos. ¿Habrá quien se atreva a leerla?".



Una verdad incómoda que ya no puede ser ignorada

Desde Sudán hasta Canadá, pasando por Chile, Argentina y España, la novela traza un mapa de poder y traición, donde la fe se convierte en un arma y la normalidad neurotípica dicta sentencias de muerte.



Hernán Fontanet: Un escritor que no pide permiso

Hernán Fontanet (Buenos Aires, 1966) es académico, ensayista y ahora novelista. Con una trayectoria dedicada a desmontar relatos oficiales, obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y ha impartido clases en la Universidad de Yale, North Carolina State y Rider. Con libros fundamentales como Juan Gelman y su tiempo y The Unfinished Song of Francisco Urondo, ahora irrumpe en la ficción con una novela tan provocadora como su trabajo académico. Otilia, la imbécil es su puñetazo sobre la mesa, una obra que no busca gustar, sino sacudir.



Amplificando el debate sobre diversidad y neurodivergencia

El lanzamiento de la novela, cuya participación está confirmada en la Feria del Libro de Madrid 2025, es un llamado a periodistas culturales de España a investigar y transmitir el potente mensaje que Fontanet desea dar. El objetivo es que la historia de Otilia despierte interés y sea replicada en diversos medios, amplificando el debate sobre la diversidad y la neurodivergencia.



¿Qué dicen los lectores?

"Brutal y adictiva. Madre mía, qué pedazo de historia. Otilia, la imbécil vuela la cabeza. No es solo la trama, que engancha desde la primera página, sino cómo está escrita: directa, cruda, sin miedo a nada. Otilia es un personaje que no había visto nunca, tan real que parece que va a salir del libro y pegarte un grito. Lo que más flipa es cómo mezcla el thriller con esa parte más filosófica y religiosa. Hace pensar sin darte cuenta, y cuando se termina quedas en shock. Además, tiene unos giros que enloquecen. Si buscas una historia diferente, potente y que se salga de lo típico, este libro es un must. Se necesitan más novelas así ya". — Casa del libro.



Una novela que está dando que hablar

Disponible en librerías de toda España y en plataformas como Amazon, Casa del Libro, Agapea, Fnac y El Corte Inglés.



Seguir la conversación en Instagram:@Otilia.la.imbecil



"Descubra por qué esta novela está incomodando a tantos. Léela. Difúndela. Y decide".



Entrevista al autor en Diario El Mundo: Ver aquí

Perfil del autor en Rider University: Ver aquí

Otros libros del autor en Amazon: Ver aquí



