La Otra FP - PRO2, primer centro de FP en España acreditado por el Bachillerato Internacional (IB)

Madrid, 5 de marzo de 2025.- El Bachillerato Internacional ha sido el referente para miles de centros educativos en más de 160 países. A través de este programa, los estudiantes tienen acceso a un modelo educativo homogéneo que facilita su movilidad internacional

Según un informe reciente de la consultora ManpowerGroup, un 72% de las empresas en España buscan graduados con competencias clave como la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la capacidad de adaptación. Este perfil coincide con las habilidades que los estudiantes de Formación Profesional (FP) adquieren en centros como La Otra FP, el primer centro acreditado por el Bachillerato Internacional (IB) en España para impartir el Programa de Orientación Profesional (POP). Este reconocimiento no solo abre puertas en universidades de renombre, sino que también mejora significativamente las perspectivas laborales de los graduados.



Un hito en la educación española para la formación profesional de nivel internacional

En La Otra FP, están celebrando un logro histórico: ser el primer centro de Formación Profesional en España acreditado por el Bachillerato Internacional para impartir el Programa de Orientación Profesional. Este hito no solo refuerza su compromiso con la excelencia educativa, sino que posiciona a sus estudiantes como candidatos destacados para universidades y empresas internacionales.



El Bachillerato Internacional, reconocido mundialmente por su enfoque en la formación integral y su alto nivel académico, ha sido el referente para miles de centros educativos en más de 160 países.



Ventajas para la empleabilidad: El POP como trampolín profesional

El programa permite a los estudiantes seguir potenciando su educación, continuando su formación académica en universidades de prestigio como la Universidad de Cambridge (Reino Unido), New York University (EE.UU.) o Les Roches (Suiza).



El Programa de Orientación Profesional no solo ofrece un acceso más fácil a universidades internacionales, sino que también mejora la empleabilidad de los estudiantes. En un entorno global altamente competitivo, las empresas valoran enormemente esta formación, especialmente por su enfoque práctico. Los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas profesionales en empresas líderes, donde desarrollan habilidades técnicas y profesionales clave.



En el proceso de aprendizaje se utilizan métodos pedagógicos avanzados que se alinean con las mejores prácticas internacionales, reforzando el aprendizaje de idiomas, principalmente inglés, lo que facilita a los alumnos desenvolverse en un entorno profesional global.



Pero este prestigioso programa no se limita solo al ámbito académico: también fomenta el desarrollo personal y social. A través de programas de voluntariado y acción social, los estudiantes desarrollan valores de responsabilidad y liderazgo, mientras que el Proyecto de Reflexión les impulsa a analizar y debatir cuestiones éticas relacionadas con su futuro profesional.



La inversión en el futuro comienza hoy

Con la acreditación del Programa de Orientación Profesional del Bachillerato Internacional, La Otra FP se posiciona como un referente en la educación de FP en España. Este programa ofrece una oportunidad única para que los estudiantes combinen una formación académica de alto nivel con una preparación práctica que les garantiza el éxito profesional en un mercado globalizado. Es posible recibir información a través del formulario del programa.



