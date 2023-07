Oukitel ha lanzado Oukitel WP26, lo último en teléfono inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

- Oukitel ha lanzado Oukitel WP26, el nuevo teléfono inteligente resistente con la luz de campamento más brillante de 1.200 lúmenes para entusiastas del aire libre

SHENZHEN, China, 19 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Oukitel, uno de los fabricantes líderes en la industria de los teléfonos inteligentes resistentes, ha lanzado el último modelo Oukitel WP26.

Con la luz para acampar más brillante del mundo de 1.200 lúmenes junto con otras características decentes como una batería masiva de 10.000 mAh, 16 GB de almacenamiento RAM y 256 GB de almacenamiento ROM y un sistema de cámara HD avanzado, Oukitel WP26 es un compañero confiable para los entusiastas del aire libre por la noche. Este modelo está de oferta en la tienda oficial de Oukitel con un 20% de descuento hasta el 26 de julio. Los seguidores también pueden comprarlo en Amazon.

La luz para acampar de Oukitel WP26 elimina por completo la necesidad de llevar una linterna para acampar al campamento. Por lo general, una linterna para acampar tiene alrededor de 300 lúmenes. Con la luz para acampar más potente del mundo, la luz para acampar de 1.200 lúmenes de WP26 puede iluminar el cielo cuando los campistas acampan con sus amigos y familiares, lo que también podría ofrecer iluminación ambiental para los usuarios en algunas situaciones, como reparaciones de automóviles, operaciones mineras y otras actividades al aire libre. Los usuarios pueden cambiar fácilmente a cinco modos de luz diferentes: SOS, Full Bright, 1/2 Bright, 1/4 Bright y Explosion Flash según sus necesidades.

Según OUKITEL, WP26 consta de materiales de metal y plástico, lo que representa una estética elegante y moderna. Además, el diseño industrial y resistente representa una sensación de versatilidad, durabilidad y encanto industrial.

Como nuevo modelo de la serie WP, el Oukitel WP26 viene con una enorme batería de 10.000 mAh, que puede durar hasta 1.250 horas en espera y 10 horas en modo campamento.

Certificado por los estándares IP68 e IP69K y MIL-STD-810H, el WP26 está diseñado para soportar condiciones adversas. Con una pantalla FHD+ de 6,58" con una resolución de 1.080 x 2.408 píxeles, WP26 ofrece a los usuarios una excelente experiencia visual.

WP26 también incluye otras excelentes funciones, como un sistema avanzado de triple cámara de 48 MP, hasta 16 GB de almacenamiento RAM y 256 GB de ROM, NFC, Bluetooth 5.0, desbloqueo de huellas digitales y sistema Android 13.

Acerca de OUKITEL

OUKITEL es una marca corporativa de alta tecnología de "Shenzhen Yunji New Energy Technology Co., LTD" con sede en Shenzhen, China. Esta empresa integra investigación y desarrollo, diseño, producción, ventas y servicio postventa. Con una red de socios de más de 130 distribuidores en 60 países, los productos OUKITEL se distribuyen en toda Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica.

Siga a OUKITEL para obtener más información en Facebook,Youtube y Twitter .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156413/Oukitel_WP26_Rugged_Smartphone.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oukitel-ha-lanzado-oukitel-wp26-lo-ultimo-en-telefono-inteligente-301881214.html