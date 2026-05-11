Ourense referente en ciberseguridad y derecho digital en la 6ª edición OurenSEC junto al Grupo Armora - Asociación Ourensec y Grupo Armora

(Información remitida por la empresa firmante)

Ourense, 11 de mayo de 2026.-

El encuentro reunió en la Facultad de Informática de Ourense a representantes del sistema judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, expertos en ciberseguridad y hackers éticos.

La jornada abordó los principales retos en materia de cibercriminalidad, protección de datos, identidad digital y seguridad tecnológica desde una perspectiva multidisciplinar.

El evento fue inaugurado por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos Martínez, así como clausurado por el presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor Pérez.

La ciudad de Ourense ha acogido este jueves 7 de mayo la sexta edición de OurenSEC, el mayor encuentro jurídico y de nuevas tecnologías de la región, organizado por la Asociación Ourensec y el Grupo Armora y celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Informática de Ourense. El evento reunió a destacados representantes del ámbito judicial, institucional, tecnológico y de la ciberseguridad. De esta forma Galicia y, en particular, Ourense, se consolidan como un enclave estratégico para el debate sobre innovación, derecho digital y ciberseguridad.

La jornada fue inaugurada por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos Martínez, quienes destacaron la importancia de impulsar iniciativas que fomenten el conocimiento, la colaboración entre sectores y el posicionamiento de Galicia como territorio de referencia en innovación tecnológica y ciberseguridad. El acto de clausura corrió a cargo del presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor Pérez, quien destacó la importancia de la ciberseguridad como elemento clave para la confianza ciudadana y la cohesión social. “Cuando hablamos de ciberdelito, hablamos también de confianza, de garantizar derechos y de proteger a las personas en un entorno cada vez más complejo”, aseguraba Menor Pérez.

A lo largo del encuentro participaron altos cargos del sistema judicial y de la Agencia Española de Protección de Datos, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialistas en ciberseguridad y reconocidos hackers éticos, quienes ofrecieron una visión multidisciplinar sobre los desafíos actuales del entorno digital. Entre los participantes estuvieron Miguel Ángel Ruiz Sanz, fiscal de Cibercriminalidad o Francisco Pérez Bes, adjunto al presidente de la AEPD, quien apuntó una tendencia creciente de incidentes de ciberseguridad al registrarse más de 2.700 brechas de seguridad de datos el pasado año 2025. "Lo principal es saber qué hacemos con los datos y ser muy prudentes, ser conscientes de que son nuestra identidad, y eso tiene un valor. A partir de ahí podemos intentar compartirlos cuando sea imprescindible o intentar dar los menos posibles cuando estemos en Internet", afirmaba Pérez Bes.

También asistieron como ponentes expertos como Manuela Fernández Cougil, abogada del ICA Ourense; Antonio Vázquez Saburido, sargento primero de la Guardia Civil y jefe de Equipos @ de Ourense; José Manuel Araujo Fernández, inspector jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos; Fernando Mairata de Anduiza, presidente del Grupo Armora y CEO de DLTCode; José A. Cascallana Arroyo, director de laboratorios de ciberseguridad industrial en InprOTech; Diego Cid Merino, CEO de CQe-Solutions; y el hacker ético Antonio Fernandes, quien alertó sobre la situación precaria en la que trabajan empresas nacionales y autonómicas con sistemas operativos de hace más 20 años y de difícil actualización que los hace vulnerables a los ciberdelincuentes y posibles puertas de ataque. Puso como ejemplo el uso del fax que muchas empresas sigues utilizando y que según Fernandes: “Mi hipótesis es que el fax es un vector de ataque que los malos pueden usar para robar datos”.

Las diferentes ponencias y mesas de debate permitieron analizar cuestiones clave relacionadas con la evolución del cibercrimen, la investigación de delitos tecnológicos, la protección de datos y la importancia de garantizar la seguridad de la identidad digital tanto en el ámbito empresarial como institucional y ciudadano. También se abordaron los nuevos retos derivados de la transformación digital y la creciente sofisticación de las amenazas tecnológicas, así como la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y cuerpos especializados para afrontar este escenario.

Además de reunir a profesionales del sector, el evento contó con la participación de alumnado de las facultades de Derecho, ADE e Informática con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento y acercar la realidad del sector tecnológico y jurídico a las nuevas generaciones. Desde la Asociación Ourensec destacaron el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer el tejido empresarial local, generar oportunidades y conectar talento, instituciones y ciudadanía.

“Esta edición de OurenSEC demuestra, una vez más, que Ourense cuenta con el talento, la capacidad organizativa y el ecosistema necesario para acoger encuentros de primer nivel. Nuestro objetivo es continuar con el impulso de espacios de conocimiento que sitúen a Galicia en el mapa de la innovación jurídica y la ciberseguridad”, destacó Efrén Varón Gil, presidente de la Asociación Ourensec y director de inteligencia de DLTCode, Grupo Armora.

“El impulso de este tipo de encuentros es fundamental para acercar el conocimiento, conectar perfiles muy distintos y generar conversaciones necesarias sobre los desafíos digitales actuales. Ver la implicación y el nivel de participación en esta edición confirma que existe un interés real por seguir construyendo espacios y foros de debate en materia de ciberseguridad”, ha afirmado Fernando Mairata, presidente del Grupo Armora y autor del libro Ciberseguridad en familia.

Con esta sexta edición, OurenSEC reafirma su posición como uno de los principales foros de referencia, en esta ocasión en el ámbito jurídico y tecnológico y consolida a Ourense como punto de encuentro para el análisis de los grandes desafíos del futuro digital.

Sobre Asociación OURENSEC

Ourensec en una asociación sin ánimo de lucro fundada en Orense y formada por profesionales, docentes y expertos en ciberseguridad con el objetivo de impulsar una cultura digital segura que acerque el conocimiento técnico y las buenas prácticas a empresas, administraciones públicas, centros educativos y ciudadanía en general. Se trata de promover la seguridad de la información y la protección de datos a través de la concienciación y la formación especializada a través de charlas, talleres, eventos, etc. info@ourensec.org

Sobre el Grupo Armora:

Armora, con las empresas DLTCode y Correcta adheridas, es un grupo especializado en ciberseguridad que ofrece soluciones avanzadas y personalizadas para sectores críticos como defensa, banca, salud y gobiernos. Su enfoque abarca desde la consultoría y auditoría hasta la respuesta a incidentes, así como hacking ético, formación y ciberinteligencia. Armora destaca por su innovación y alianzas estratégicas, proporcionando la resiliencia y protección necesarias en un entorno digital complejo y dinámico. armora.com

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