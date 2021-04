Outcomes4Me recauda 12 millones de dólares en la Serie A con exceso de suscripción (1)

-Outcomes4Me recauda 12 millones de dólares en la Serie A con exceso de suscripción para impulsar la expansión de la plataforma de empoderamiento de pacientes con cáncer impulsada por inteligencia artificial

Financiación para acelerar la contratación a medida que Outcomes4Me diversifica el apoyo al cáncer y se expande para empoderar a los pacientes en Europa

CAMBRIDGE, Mass., 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Outcomes4Me Inc. , desarrollador de una plataforma impulsada por Inteligencia Artificial (IA) para permitir que los pacientes con cáncer naveguen por su atención, anunció hoy que ha recaudado 12 millones de dólares en una ronda de Serie A con exceso de suscripciones. Los fondos se utilizarán para extender la plataforma de Outcomes4Me más allá del cáncer de mama a otros cánceres, hacer crecer el conjunto de datos de grado regulatorio de la plataforma y expandirse a más pacientes en Europa.

La ronda fue dirigida por Northpond Ventures, con la participación de todos los inversores existentes, incluidos Sierra Ventures, Asset Management Ventures, Merstal Ltd, IRA Capital y otros. Andrea Jackson, directora de Northpond Ventures, se unirá a la junta de Outcomes4Me.

"Estamos encantados de asociarnos con Northpond Ventures. Su enfoque basado en la ciencia y su alcance global los convierten en un socio estratégico en nuestra búsqueda para democratizar la atención del cáncer y acelerar la investigación, empoderando a los pacientes de todo el mundo para lograr mejores resultados", dijo Maya R. Said , Sc. D., fundadora y consejera delegada de Outcomes4Me. "Esta última ronda de financiación se utilizará para ampliar nuestro alcance para encontrar a los pacientes donde se encuentran y apoyarlos en su lucha contra todo tipo de cánceres".

Después de experimentar de primera mano los desafíos de ser un paciente, la doctora Said, exvicepresidenta senior y directora global de política oncológica y acceso al mercado en Novartis, cofundó Outcomes4Me en 2017, con el asesor médico en jefe de la compañía, el doctor Osama. Rahma, oncóloga en ejercicio capacitada en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) del Instituto de Cáncer Dana-Farber y directora clínica de su Centro de Innovación Terapéutica contra el Cáncer. Más tarde se les unió el director de operaciones Sami Shalabi, un exejecutivo de Google que vendió su empresa a Google y cofundó y dirigió Google Play Kiosco y el nuevo Google News, con un crecimiento de más de mil millones de usuarios.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Outcomes4Me. Creemos que el equipo de liderazgo con visión de futuro de la compañía está preparado para ofrecer un valor tremendo a los pacientes con cáncer, a través de su enfoque único dirigido al paciente, impulsado por la inteligencia artificial", dijo Mike Rubin, MD, PhD , fundador y consejero delegado de Northpond Ventures.

Utilizando la IA para informar y capacitar a los pacientes con cáncer y mejorar los resultados

Un diagnóstico de cáncer puede abrumar a los pacientes y sus familias, tanto emocionalmente como con información que puede ser poco clara e incluso inexacta. A pesar de la sobrecarga de información, los datos de un Informe de participación y acceso de pacientes de CancerCare de 2016 muestran que el 80% de los pacientes no están informados sobre las opciones de ensayos clínicos, el 40% no notifican efectos secundarios porque no quieren sobrecargar a sus médicos y el 25% no están recibiendo los tratamientos más avanzados. Además, los propios datos de Outcomes4Me, publicados en diciembre de 2020 en el Simposio sobre el cáncer de mama de San Antonio, muestran que solo a una de cada tres pacientes con cáncer de mama se le ofrecen pruebas genómicas que pueden salvar la vida.

Outcomes4Me ayuda a los pacientes a navegar su viaje por el tratamiento del cáncer utilizando un enfoque personalizado que proporciona la información adecuada basada en la evidencia cuando los pacientes más la necesitan. Outcomes4Me utiliza una colección sofisticada de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y de inteligencia artificial para personalizar la información de cada paciente, teniendo en cuenta sus historias clínicas, preferencias personales y un contexto más amplio. La personalización impulsada por la inteligencia artificial de la plataforma desbloquea una experiencia adaptativa que permite a los pacientes mantenerse informados, comprender sus opciones de tratamiento, encontrar ensayos clínicos, administrar su calidad de vida y, en última instancia, valerse por sí mismos.

El enfoque de grado regulatorio desbloquea conjuntos de datos del mundo real que mejoran la atención, aceleran la investigación y logran mejores resultados

Al compartir experiencias e interacciones con la plataforma, los pacientes tienen la oportunidad de contribuir a conjuntos de datos únicos de grado regulatorio del mundo real, que generan conocimientos más profundos para mejorar la atención, acelerar la investigación y lograr mejores resultados. La capacidad de construir continuamente sobre estos conjuntos de datos será fundamental a medida que la atención médica cambie hacia la medicina de precisión en un esfuerzo por ganar la guerra contra el cáncer.

"A pesar de la tremenda aceleración en las aprobaciones de nuevos medicamentos contra el cáncer, hay mucho que aprender para comprender mejor la progresión de la enfermedad. Los datos longitudinales del mundo real, tanto clínicos como notificados por los pacientes, son fundamentales para comprender y mejorar la atención del cáncer", dijo Jackson. "Outcomes4Me tiene una enorme oportunidad para mejorar el acceso a los ensayos de medicamentos y cultivar un enfoque de tratamiento en el que el paciente es lo primero. Esperamos trabajar con el equipo para transformar las vidas de millones de personas".

Tras el éxito con el cáncer de mama, Outcomes4Me se está expandiendo a más cánceres y se está implatando en Europa

Inicialmente, Outcomes4Me se centró exclusivamente en la construcción de una plataforma para empoderar a los pacientes con cáncer de mama en tratamiento en América del Norte. En menos de tres años, la compañía ha logrado una penetración significativa en el mercado y un compromiso repetido con pacientes con cáncer de mama en más de 1.000 instituciones médicas en los 50 estados de EE. UU. y cinco provincias canadienses.

Outcomes4Me replicará este enfoque para otros cánceres y lo expandirá a pacientes en Europa. El compromiso de la compañía con la privacidad de los pacientes y con dar a las personas control sobre sus propios datos de salud lo alinea perfectamente con las leyes de privacidad locales, incluido el Reglamento general de protección de datos (GDPR).

Para respaldar la diversificación y la expansión geográfica, Outcomes4Me espera triplicar su tamaño durante los próximos dos años con contrataciones estratégicas en ingeniería, productos, ciencia de datos, operaciones clínicas, cumplimiento normativo y de calidad, desarrollo comercial y marketing.

Acerca de Outcomes4Me