(Información remitida por la empresa firmante)

-Outward Hound anuncia a H.I.G. Capital como nuevo accionista mayoritario para impulsar su próxima etapa de crecimiento

Esta adquisición proporciona recursos adicionales para acelerar la innovación de productos, fortalecer las alianzas con minoristas y ampliar las oportunidades en la categoría

CENTENNIAL, Colorado, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Outward Hound (la "compañía") ha informado hoy que fondos afiliados a H.I.G. Capital han adquirido la participación mayoritaria de la compañía. Esta adquisición proporciona a Outward Hound apoyo adicional para desarrollar su familia de marcas para perros y gatos, acelerar la innovación de productos, fortalecer las relaciones con los clientes y explorar nuevas oportunidades en el mercado.

"Se trata de un momento emocionante para la compañía", declaró Jared Mosher, consejero delegado de Outward Hound. "El apoyo de H.I.G. nos proporciona mayor flexibilidad para invertir en nuestras marcas, acelerar la innovación de productos y buscar oportunidades de crecimiento. Seguimos enfocados en desarrollar lo que hace que Outward Hound sea valioso para los dueños de mascotas y los socios minoristas: marcas distintivas, un sólido desarrollo de productos y relaciones de confianza con los clientes".

Vivek Jain, director general de H.I.G. Capital, añadió: "Nos complace asociarnos con Outward Hound y su equipo directivo para expandir el negocio y aprovechar las oportunidades que se presenten".

Acerca de Outward Hound

Outward Hound es una empresa galardonada, innovadora, creadora, fabricante y distribuidora de juguetes, juegos, accesorios, comederos, camas y golosinas de alta calidad para perros y gatos. Las marcas de la compañía incluyen Outward Hound, Best Friends by Sheri, Catstages™, Wholesome Pride Pet Treats, Nina Ottosson, Planet Dog y Pupstages. La sede central de Outward Hound se encuentra en Centennial, Colorado, a las afueras de Denver. Para más información, visite OutwardHound.com y siga a @OutwardHound en Instagram.

Acerca de H.I.G. Capital

H.I.G. es una firma líder mundial de inversión alternativa con 75.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Con sede en Miami y oficinas en Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Stamford (Estados Unidos), así como oficinas internacionales afiliadas en Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París, Bogotá, Río de Janeiro, Dubái y Hong Kong, H.I.G. se especializa en proporcionar capital, tanto de deuda como de capital social, a empresas del mercado medio, mediante un enfoque flexible y centrado en la gestión operativa y la creación de valor. Desde su fundación en 1993, H.I.G. ha invertido y gestionado más de 400 empresas en todo el mundo. Su cartera actual incluye más de 100 empresas con ventas combinadas superiores a los 53.000 millones de dólares. Para obtener más información, visite el sitio web de H.I.G. en hig.com.

Contacto para medios

Jared MosherConsejero delegadoEmail: Jared.Mosher@outwardhound.com

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