OverIT achève la scission du groupe Engineering par Bain Capital et NB Renaissance et annonce la nomination de Nicolas C

FIUME VENETO, Italie, 2 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- OverIT, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des services sur le terrain, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la scission déjà relayée du groupe Engineering, qui deviendra une entreprise indépendante contrôlée par Bain Capital et NB Renaissance.

« La scission renforcera les capacités internationales d'OverIT ainsi que sa position de leader sur le marché en augmentant les investissements. Elle est le fruit d'un partenariat stratégique entre NB Renaissance et Bain Capital », a déclaré Paolo Bergamo, PDG d'OverIT.

OverIT renforce également son équipe de direction en nommant Nicola Cattarossi au poste de directeur financier. Dans le cadre de ses fonctions, M. Cattarossi supervisera les opérations comptables mondiales, les finances et les fonctions de contrôle interne d'OverIT pour soutenir la création de valeur de l'entreprise.

« Nicola est un ajout stratégique qui consolidera l'équipe de direction d'OverIT et l'aidera à atteindre ses objectifs de croissance », a poursuivi M. Bergamo.

M. Cattarossi possède plus de vingt ans d'expérience à des rôles d'envergure mondiale et rejoint OverIT après avoir travaillé chez Affidea, en Italie, au titre de directeur financier et membre du conseil d'administration. Avant cela, il a été vice-président international et directeur financier chez Groupon et a occupé plusieurs postes de direction des finances chez Medtronic et Dell.

« Je suis ravi de rejoindre OverIT à une étape aussi importante de son évolution », a indiqué M. Cattarossi. « Je compte mettre à profit ma vaste expérience internationale multidimensionnelle pour travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction et continuer à bâtir une division financière de premier ordre qui appuie les initiatives de croissance mondiale d'OverIT. »

OverIT, est une multinationale avec plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans la gestion des services sur le terrain. La société est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et de consultation comme un fournisseur de premier plan dans les secteurs du FSM, de la gestion de la main-d'œuvre mobile et de l'AR. Elle fournit à plus de 300 clients internationaux et 150 000 utilisateurs de services sur le terrain une connaissance des processus, des fonctionnalités innovantes et des technologies de pointe. Pour en savoir plus : overit.it.

Bain Capital, LP est l'une des principales sociétés privées d'investissement, avec environ 140 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui crée un impact durable pour ses investisseurs, ses équipes, ses entreprises et les communautés dans lesquelles elle vit. Depuis notre création en 1984, nous avons mis à profit nos connaissances et notre expérience pour nous développer de manière organique dans plusieurs catégories d'actifs sur quatre continents, notamment le capital-investissement, le crédit, les fonds publics, le capital-risque et l'immobilier. Pour en savoir plus : baincapital.com.

NB Renaissance soutient les entrepreneurs et des équipes de direction ambitieux dans le but de créer des entreprises leaders sur le marché. Faisant partie de Neuberger Berman depuis 2015, NB Renaissance gère aujourd'hui 2,0 milliards d'euros d'engagements d'un bassin d'investisseurs italiens et internationaux de grande qualité. NB Renaissance est actuellement investie dans 12 entreprises, qui comprennent certaines des meilleures entreprises italiennes.

Neuberger Berman, fondé en 1939, est un gestionnaire d'investissement privé, indépendant et appartenant à ses employés. La société gère une gamme de stratégies - notamment des fonds d'actions, des fonds à revenu fixe, des fonds quantitatifs et multi-classes d'actifs, des fonds de capital-investissement, des fonds immobiliers et des fonds spéculatifs - pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels du monde entier. La société gère 433 milliards de dollars d'actifs clients au 30 juin 2021. Pour en savoir plus : www.nb.com .

