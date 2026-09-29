Overstory y Fulcrum anuncian una asociación

(Información remitida por la empresa firmante)

-Overstory y Fulcrum se asocian para ofrecer una reducción de riesgos de ciclo cerrado a las empresas de servicios públicos

La nueva integración conecta la planificación basada en riesgos con el trabajo verificado en campo, lo que permite a las empresas de servicios públicos demostrar y cuantificar el valor de su inversión en reducción de riesgos y determinar dónde invertir a continuación.

BOSTON, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Overstory, la plataforma de inteligencia de riesgos que ayuda a las empresas de servicios públicos a prevenir interrupciones del suministro e incendios forestales, y Fulcrum, la plataforma de gestión de operaciones de campo utilizada por las organizaciones para ejecutar, registrar y finalizar sus trabajos, han anunciado hoy una colaboración. Esta alianza proporciona a las empresas de servicios públicos un registro verificado del riesgo efectivamente eliminado gracias a sus labores de mitigación. La integración conecta los modelos de priorización de riesgos de Overstory con los datos de despacho, inspección y finalización de Fulcrum, permitiendo así que tanto el tratamiento prescrito como el registro de campo formen parte de un mismo flujo de trabajo.

En conjunto, las plataformas conectan las evaluaciones de riesgo iniciales con las decisiones de inversión, el trabajo de campo realizado y los resultados verificados, utilizando posteriormente lo aprendido por las cuadrillas para determinar dónde actuar a continuación.

La vegetación es una de las principales causas de interrupciones en la red de distribución en Norteamérica y, en zonas propensas a incendios, los mismos árboles y materiales combustibles aumentan el riesgo de ignición. Las empresas de servicios públicos gastan una cifra estimada de 8.000 millones de dólares anuales solo en la gestión de la vegetación, y los acuerdos judiciales recientes relacionados con incendios forestales han alcanzado también miles de millones. Los organismos reguladores exigen cada vez más a estas empresas que demuestren la eficacia de sus medidas de mitigación de riesgos. La mayoría de ellas puede documentar el trabajo realizado por sus cuadrillas, pero no el riesgo eliminado gracias a dicha labor.

Overstory y Fulcrum están cerrando esta brecha al vincular el riesgo que motivó una decisión con el trabajo efectivamente realizado y las condiciones verificadas sobre el terreno.

Overstory identifica para las empresas de servicios públicos los riesgos asociados a la vegetación, los incendios forestales y los activos en toda su red, les ayuda a sopesar dichos riesgos frente a las limitaciones operativas y elabora planes sólidos y justificables sobre dónde invertir. Fulcrum pone en marcha la ejecución del trabajo en campo, otorgando a las empresas control operativo sobre la asignación de tareas, las especificaciones de los trabajos, la actividad de las cuadrillas, la seguridad, el control y aseguramiento de la calidad y la finalización de las labores.

La integración de ambas plataformas ayuda a las empresas de servicios públicos a responder a tres preguntas fundamentales para los operadores de la red:

¿Qué riesgo existe hoy?

¿Qué riesgo hemos reducido?

¿Dónde deberíamos actuar a continuación?

Gracias a esta nueva integración, una empresa de servicios públicos identifica un tramo de alto riesgo en Overstory, lo evalúa junto a otras prioridades y determina las medidas de mitigación necesarias. Posteriormente, Fulcrum traslada esa labor al terreno, donde las cuadrillas verifican las condiciones, ejecutan el trabajo y documentan el estado antes y después de la intervención. Dicho registro se integra de nuevo en Overstory, generando una visión actualizada del riesgo restante y orientando las próximas actuaciones de la empresa.

"Las empresas de servicios públicos se enfrentan a una enorme presión para demostrar el impacto de su trabajo, pero la falta de conexión entre sistemas hace que esto sea prácticamente imposible", afirmó Fiona Spruill, consejera delegada de Overstory. "Al conectar Overstory y Fulcrum, estas empresas dispondrán de un registro dinámico y sólido, respaldado por datos sobre dónde es necesario intervenir, qué trabajos se han realizado y qué impacto han tenido, lo que reforzará la confianza de las comunidades locales y de los organismos reguladores".

Esta integración también ayuda a las empresas de servicios públicos a predecir mejor los riesgos a lo largo del tiempo. La información recopilada sobre el terreno por las cuadrillas se transmite de inmediato a Overstory, lo que mejora continuamente las predicciones de riesgo futuras y la precisión de los modelos.

"La integración de Fulcrum con Overstory indica a las cuadrillas de campo adónde deben ir y qué deben hacer", afirmó Jim Grady, consejero delegado de Fulcrum. "Mientras trabajan, las funciones integradas de seguridad y gestión de procesos en campo de Fulcrum registran datos auditables que demuestran la reducción del riesgo. Dicha información se envía directamente a Overstory para actualizar el panorama de riesgos".

La integración ya está disponible para cualquier empresa de servicios públicos que colabore con Overstory o Fulcrum.

Acerca de Overstory Overstory es la plataforma de inteligencia de riesgos empresariales que ayuda a las empresas de servicios públicos a prevenir interrupciones del suministro e incendios forestales. Mediante la combinación de imágenes satelitales, sensores e inteligencia artificial, Overstory analiza la vegetación y el material combustible en toda la red de la empresa, transformando los riesgos en decisiones claras y programas de acción concretos. Overstory cuenta con el respaldo de inversores comprometidos con un propósito, como Blume Equity, Energy Impact Partners, Convective Capital, B Capital y Semapa Next, y goza de la confianza de 6 de las 10 mayores empresas de servicios públicos de Norteamérica.

Acerca de FulcrumFulcrum es la plataforma de gestión de operaciones de campo que utilizan las organizaciones de este sector para ejecutar, registrar y finalizar sus trabajos. Las empresas de servicios públicos (electricidad, gas, agua y saneamiento) y las firmas de ingeniería, construcción e inspección que les prestan servicios utilizan Fulcrum para gestionar activos y vegetación, realizar obras lineales y coordinar la respuesta ante emergencias y la recuperación tras desastres, generando así un registro apto para inteligencia artificial de cada trabajo realizado. Actualmente, casi 3.000 empresas utilizan Fulcrum. Fulcrum ha sido desarrollada por Spatial Networks, Inc., empresa con sede en San Francisco, California. Obtenga más información en fulcrumapp.com.

Contactos para medios:

Cait Harding, vicepresidente, Marketing, Overstorymedia@overstory.com

Tomas Ratto, director de Marketing, Fulcrumpress@fulcrumapp.com

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