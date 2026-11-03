Overstory lanza una plataforma de IA integrada de riesgos para la red eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

-Overstory lanza una plataforma de IA integrada que ofrece el primer modelo dinámico de riesgos para la red eléctrica

La nueva plataforma conecta los modelos de riesgo basados en IA de Overstory con los sistemas centrales de las empresas de servicios públicos, ayudándolas a prevenir interrupciones del suministro, prepararse ante tormentas y evitar incendios forestales catastróficos.

BOSTON, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Overstory, la empresa líder en tecnología para la gestión de riesgos en la red eléctrica derivados de fenómenos naturales, ha lanzado hoy una plataforma de gestión de riesgos de la red que ofrece a las compañías de servicios públicos un sistema operativo para detectar riesgos, priorizar tareas y generar un registro sólido que demuestre ante los organismos reguladores cuánto riesgo se ha mitigado por cada dólar invertido.

Overstory introdujo los primeros modelos de IA de la industriadestinados a predecir dónde es más probable que se produzcan interrupciones del suministro eléctrico o incendios forestales causados por la infraestructura eléctrica. Estos modelos han sido entrenados utilizando datos de millones de millas de infraestructura de red y, actualmente, son empleados por las principales empresas de servicios públicos de Norteamérica. La nueva plataforma integra dichos modelos de riesgo con los sistemas operativos fundamentales que utilizan estas empresas, permitiéndoles comprender el posible impacto en los clientes, evaluar diversas opciones de mitigación y priorizar el despliegue de equipos de trabajo hacia las tareas más urgentes.

Los fenómenos meteorológicos extremos representan el principal riesgo para la fiabilidad de la red eléctrica en muchas regiones del mundo; de hecho, las líneas eléctricas han sido el origen de algunos de los incendios forestales más devastadores de los que se tiene registro. Aunque las empresas de servicios públicos cuentan con programas de gestión de vegetación, equipos especializados en la mitigación de incendios forestales y meteorólogos en sus plantillas, la información de la que disponen suele estar demasiado fragmentada para permitir una actuación eficaz. Los datos de imágenes satelitales, los registros de interrupciones del suministro y las órdenes de trabajo se encuentran en sistemas distintos que operan de forma independiente. La nueva plataforma de Overstory se conecta a los sistemas existentes, proporcionando a las empresas una visión clara sobre dónde es más probable que ocurran incidentes, qué medidas de mitigación resultan más eficaces para reducirlos y en qué medida se ha logrado disminuir el riesgo mediante las acciones realizadas.

El lanzamiento se produce en un momento en que las empresas de servicios públicos se enfrentan a una demanda creciente, fenómenos meteorológicos extremos in precedentes y a una presión cada vez mayor para demostrar que cada inversión realizada contribuye de forma significativa a reducir el riesgo.

La plataforma de Overstory se articula en torno al ciclo cerrado que requieren estas empresas:

Físico. Overstory recopila imágenes satelitales y aéreas, datos LiDAR y condiciones meteorológicas para ofrecer una visión integral de la naturaleza y la infraestructura de la red.

Predictivo. Overstory estima dónde es más probable que se produzcan interrupciones del suministro o incendios, cómo varía esta probabilidad en función de los cambios en el clima y la vegetación, y cuál sería el impacto potencial para los clientes.

Prescriptivo. Overstory analiza las compensaciones entre el coste de cada medida de mitigación y el nivel de riesgo que esta permite eliminar.

Operativo. Los planes de trabajo se integran en los sistemas que ya utilizan los planificadores, las cuadrillas y los equipos de respuesta, incluso a través de colaboraciones con plataformas como Watch Duty y Fulcrum .

Medible. La información sobre los trabajos realizados se incorpora de nuevo a la plataforma Overstory, lo que permite a la empresa de servicios públicos demostrar ante los organismos reguladores y la dirección cuánto riesgo se ha eliminado por cada dólar invertido.

"Las empresas de servicios públicos conocen sus redes a la perfección, pero han tenido dificultades para comprender el entorno natural dinámico que las rodea", señaló Fiona Spruill, consejera delegada de Overstory. "Durante demasiado tiempo, entender ese riesgo ha implicado lidiar con decenas de sistemas fragmentados. Ahora, Overstory ofrece una visión clara e integrada tanto de la red eléctrica como del entorno que la rodea, brindando a los responsables de estas empresas la capacidad de anticiparse a las amenazas y la confianza necesaria para tomar medidas al respecto".

Los riesgos derivados de incendios forestales, tormentas y la vegetación ya no son cuestiones de mantenimiento rutinario; hoy en día, determinan cómo las empresas de servicios públicos planifican sus operaciones, gestionan sus gastos y responden ante los organismos reguladores. La nueva plataforma de Overstory les proporciona la capacidad de anticiparse para actuar con antelación, reducir las interrupciones del suministro, prepararse ante tormentas y prevenir incendios forestales catastróficos en las comunidades a las que prestan servicio.

Esta semana, Overstory presenta su plataforma a los líderes del sector en los eventos DTECH Northeast y Red Sky Summit, celebrados en San Francisco. Desde las tormentas en el este hasta los incendios forestales en el oeste, la nueva plataforma de Overstory ha sido diseñada para ayudar a las empresas de servicios públicos a gestionar todo el espectro de riesgos en los puntos donde la naturaleza interactúa con la infraestructura eléctrica.

Las empresas de servicios públicos pueden explorar y probar la nueva plataforma en overstory.com/platform.

Acerca de Overstory

Overstory es la plataforma de gestión de riesgos de la red eléctrica que ayuda a las empresas de servicios públicos a prevenir cortes de energía, prepararse para tormentas y detener incendios forestales catastróficos. Al fusionar imágenes satelitales, sensores e inteligencia artificial, Overstory muestra dónde es más probable que ocurran cortes de energía e incendios a lo largo de la red de una empresa de servicios públicos, modela la ruta ideal a seguir y envía trabajo prioritario a los equipos en el terreno. Overstory permite a las mayores empresas de servicios públicos de Norteamérica dirigir cada dólar a las áreas de mayor riesgo para mantener a las comunidades seguras y la energía asequible. La empresa ha sido reconocida por TIME100 Most Influential Companies, Deloitte's Fast Technology 500 y Norrsken Impact 100. Obtenga más información en overstory.com.

Cait HardingVP, MarketingOverstorymedia@overstory.com

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