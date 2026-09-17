Oviedo acoge la capitalidad iberoamericana de la franquicia - Centro Franquicias

(Información remitida por la empresa firmante)

El IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias reunirá el próximo 18 de septiembre a los máximos mandatarios del sector en Latinoamérica y servirá de escaparate global para el nuevo talento empresarial del Principado.

Oviedo, 17 de septiembre de 2026.- La ciudad de Oviedo se convertirá el próximo viernes 18 de septiembre de 2026 en el epicentro de los negocios y la expansión empresarial al asumir la capitalidad iberoamericana del sector de la franquicia. A través de la celebración del IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias, organizado por la consultora especializada Centro Franquicias en la Cámara de Comercio de Oviedo, la capital asturiana consolida su posición estratégica como puente comercial de primer orden entre España y el continente americano.

El certamen, desarrollado en formato híbrido (presencial en la Cámara de Comercio de Oviedo y retransmisión internacional por Zoom), conectará los principales mercados latinoamericanos con el tejido productivo regional con inscripción gratuita abierta a profesionales y emprendedores.

Un congreso internacional de alto impacto institucional.

El certamen concentrará a las principales cúpulas directivas del ecosistema franquiciador internacional. La inauguración institucional correrá a cargo de Carlos Paniceres (presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo), José Carlos Núñez (director ejecutivo de la FIAF - Federación Iberoamericana de Franquicias), Celia Bonilla (tesorera de la Asociación Mexicana de Franquicias - AMF) y Susana Fernández Iglesias (socia directora de Centro Franquicias). Pendiente de confirmar concejal del Ayto de Oviedo.

A lo largo de la tarde, diversas mesas de trabajo abordarán los desafíos de la cooperación multilateral y el escalamiento transfronterizo, contando con líderes de las asociaciones nacionales de franquicias de México, Ecuador y Perú, Uruguay, Venezuela y Guatemala así como con la experiencia operativa de grandes cadenas multinacionales como Eroski, Wing's Army, Corpo Model o Tintorerías Max. Asimismo, el programa otorgará un papel central al liderazgo femenino en la toma de decisiones con el panel dedicado a "La Franquicia en Femenino".

El tejido empresarial asturiano: protagonista directo en el escaparate global

Uno de los grandes hitos de esta cuarta edición será la puesta de largo del talento y la innovación autóctona a través de la mesa monográfica "Franquicias Asturianas Noveles y Revelación". En ella, seis firmas del Principado que han iniciado con éxito su proceso de estandarización y salto al modelo de franquicia expondrán sus propuestas de valor ante inversores, consultores y delegaciones comerciales de ambos continentes:

Baeza Psicología: Innovación y profesionalización en la gestión y prestación de servicios de salud mental y bienestar.

Selección Ibéricos: Especialización en retail gourmet selecto y experiencia de compra adaptada a la proximidad.

Angélica Madalina: Propuesta diferencial en estética avanzada, cuidado personal y bienestar integral.

Pan de Ibias: Tradición panadera artesanal y autenticidad del occidente asturiano adaptadas a la distribución comercial escalable.

Sonidópolis: Red pedagógica orientada a la formación musical moderna y el desarrollo de habilidades creativas.

Elinor Internacional: Soluciones técnicas y consultoría aplicada a la seguridad y la formación técnica industrial.

La franquicia no es solo una fórmula para incorporar conceptos extranjeros; es, ante todo, una palanca formidable para estandarizar, profesionalizar y proyectar el talento empresarial asturiano hacia el resto de España y Latinoamérica. Que Oviedo sea el foro donde estas seis firmas muestran su solvencia confirma nuestra vocación como capital conectora, destacan desde la organización.

Firma institucional y cierre de oro

La jornada culminará a las 20:00 horas con el "Cierre de Oro", acto en el que se formalizará una firma institucional con la Cámara de Comercio de Oviedo y se dará a conocer una noticia de alcance estratégico para el desarrollo y fortalecimiento del sector.

Datos clave de la convocatoria:

Evento: IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias.

Fecha y hora: Viernes, 18 de septiembre de 2026, de 16:00 h a 20:30 h.

Modalidad: Presencial en Cámara de Comercio de Oviedo y retransmisión online vía Zoom.

Inscripciones: Gratuitas previa reserva en info@centrofranquicias.com

Toda la información: https://centrofranquicias.com/2026/09/02/iv_eif/

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Emisor: Centro Franquicias

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