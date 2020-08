OWC eleva el listón de las actualizaciones de Mac Pro 2019 con el kit inspirado en las nuevas ruedas

OWC Rover Pro es la solución de movilidad alternativa pionera, disponible en la UE

HEVERLEE, Bélgica, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=3004392280&u...]OWC(®) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=4051421056&u...]; una compañía líder de tecnología Mac y PC de emisiones cero [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=777602997&u=...] y uno de los proveedores más respetados del mundo de Memoria [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=223824059&u=...], unidades externas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=3939605209&u...], SSDs [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=367795756&u=...], soluciones para Mac & PC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=1053201902&u...] y kits de actualización de rendimiento [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=601346706&u=...] revela el nuevo OWC Rover Pro [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=2530290249&u...], un diseño pendiente de patente, hecho en los EE.UU. sin herramientas que permite a los usuarios añadir ruedas al Mac Pro 2019 en menos de dos minutos.

https://mma.prnewswire.com/media/1224742/OWC_Rover_Pro_hero.... [https://mma.prnewswire.com/media/1224742/OWC_Rover_Pro_hero....]

Ingenioso diseño "con/sin ruedas" El OWC Rover Pro es la innovadora solución de movilidad para el Mac Pro 2019. El diseño pendiente de patente permite a tu Mac Pro ir "con/sin ruedas" en menos de dos minutos, a la vez que ahorra tiempo y dinero frente al kit de ruedas de la fábrica.

Instalación fácil sin herramientasSin herramientas, sin preocupaciones: simplemente coloca las patas de fábrica de tu Mac Pro en las carcasas de acero inoxidable pulido del Rover Pro y asegura con unos cuantos giros de mano. Cuando termines de mover tu Mac Pro, el Rover Pro permite una rápida conversión de vuelta a las patas de fábrica para uso estacionario.

Suave, Silencioso, SeguroLas ruedas de goma blanda de resistencia industrial con rotación articulada de 360 grados y rodamientos de baja fricción permiten que el Mac Pro 2019 se mueva silenciosamente y sin esfuerzo en cualquier superficie. Tire de él a través del estudio, gírelo debajo de su escritorio para acceder a los puertos... el Rover Pro le permite poner su Mac Pro donde quiera mientras conserva el acabado de su suelo.

Para estar en su sitioEl Rover Pro incluye topes de rueda que evitan movimientos involuntarios. Cuando no esté en uso, los topes se sujetan convenientemente a las ruedas para que estén listas para ayudar a hacer el trabajo donde sea necesario con un kit de ruedas diseñado para rodar y asegurar un Mac Pro 2019 en cualquier superficie.

Lo más destacado

-- Diseño pendiente de patente en Estados Unidos -- Instalación sin herramientas: se aprieta a mano en menos de 2 minutos -- Altamente posicional: ruedas articuladas de 360 grados -- Ruedas de goma blanda sin marcas con rodamientos de baja fricción -- El acero inoxidable altamente pulido coincide con el Mac Pro -- Almohadilla de goma de silicona absorbente de vibraciones que preserva el acabado de las patas de fábrica -- Los topes de las ruedas evitan el movimiento involuntario -- Respaldado con una garantía limitada de por vida

El OWC Rover Pro se puede pedir ya en la UE, con un precio especial limitado en: MacSales.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2878177-1&h=3369750607&u...], y se comenzará a enviar en septiembre.

Acerca de OWCOther World Computing (OWC), fundado en 1988, permite a los entusiastas de Mac y PC hacer más y llegar más alto. Creemos en la sostenibilidad y las soluciones OWC están diseñadas para durar y permitir a los usuarios maximizar la tecnología que ya tienen. Desde el escritorio doméstico hasta el rack empresarial, el estudio de grabación de audio y el conjunto de imágenes cinematográficas y más allá, no debería haber ningún compromiso, y es por eso que OWC está aquí.

© 2020 Other World Computing, Inc. Todos los derechos reservados. Apple y Mac son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas son propiedad o marcas registradas propiedad de sus respectivos dueños.

