Oxford Biomedica impulsa la transformación global de la calidad con Veeva Quality Cloud

(Información remitida por la empresa firmante)

Una destacada CDMO unifica las operaciones de calidad en Reino Unido, Francia y EE.UU. con Veeva.

BARCELONA, España, 23 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy que Oxford Biomedica (OXB), organización global de desarrollo y fabricación por contrato, impulsará su transformación de la calidad con Veeva Quality Cloud. Especializada en terapias celulares y génicas avanzadas, OXB se asociará con Veeva para acelerar la comercialización de productos para sus clientes y respaldar su negocio de fabricación de vectores virales, que experimenta un rápido crecimiento.

"Adoptar una plataforma de calidad moderna es un paso importante para establecer formas de trabajo coherentes y eficientes en toda nuestra red global de fabricación de terapias celulares y génicas en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos", afirmó Melanie Kearney, vicepresidenta sénior y directora de calidad global de OXB. "La implementación de Veeva Quality Cloud como nuestro sistema global de gestión de la calidad nos ayudará a estandarizar procesos, reforzar la colaboración entre centros e impulsar la mejora continua en toda la organización. Y lo que es más importante: ofrecerá a nuestros clientes la confianza de saber que pueden esperar los mismos estándares de alta calidad, gobernanza y control, independientemente de dónde colaboren con OXB".

OXB utilizará Veeva QualityDocspara gestionar contenido controlado, Veeva QMSpara estandarizar los procesos de calidad, y Veeva Training y Veeva Learn GxPpara agilizar la formación en toda la organización. La consolidación de múltiples sistemas de calidad en una única plataforma en la nube permitirá responder de manera proactiva a los cambiantes requisitos de los clientes y de las autoridades reguladoras, al tiempo que reduce la carga de trabajo manual de los equipos y simplifica el entorno tecnológico.

"El compromiso de OXB con la calidad y la innovación es fundamental para ayudar a sus clientes a ofrecer terapias que transforman vidas a pacientes de todo el mundo", afirmó Rob Weisz, director sénior de estrategia de Veeva. "Veeva Quality Cloud proporcionará la base tecnológica necesaria para escalar las operaciones de calidad a nivel global, manteniendo al mismo tiempo el rigor en la fabricación".

Veeva Quality Cloud unifica los procesos de calidad, agiliza el cumplimiento normativo e impulsa la colaboración para reducir los tiempos de ciclo y maximizar la eficiencia. Para obtener más información sobre Veeva Quality Cloud para CDMO, visite veeva.com/eu/Quality-CDMO.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube sectorial para las ciencias de la vida, que incluye aplicaciones, agentes, datos y servicios de consultoría. Con un firme compromiso con la innovación, la excelencia del producto y el éxito del cliente, Veeva presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta compañías biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para obtener más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a los productos y servicios de Veeva y a los resultados o beneficios previstos derivados de su uso. Dichas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los indicados en este comunicado, y no asumimos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres detallados en nuestra presentación del Formulario 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, disponible aquí (encontrará un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio en las páginas 33 y 34) y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

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