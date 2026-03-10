(Información remitida por la empresa firmante)

La demanda de escuelas de verano internacionales aumenta con la inclusión de Oxford Education entre las empresas de más rápido crecimiento de Europa

OXFORD, Inglaterra, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Oxford Royale, ampliamente reconocida por ser pionera en programas académicos de verano organizados en campus de importantes universidades del Reino Unido, ha sido nombrada en FT 1000 de Financial Times: empresas de más rápido crecimiento de Europa en 2026, lo que refleja la creciente demanda mundial de experiencias educativas preuniversitarias inmersivas.

La clasificación anual FT 1000, elaborada por el Financial Times en colaboración con Statista, identifica a las 1.000 empresas de más rápido crecimiento en Europa según el crecimiento de sus ingresos entre 2021 y 2024. Oxford Royale ocupó el puesto 156 a nivel continental, lo que la sitúa dentro del 16 % de las empresas europeas de más rápido crecimiento.

Fundada en 2004 por William Humphreys, graduado de Oxford, Oxford Royale fue una de las primeras organizaciones en desarrollar programas académicos de verano impartidos en las facultades de las principales universidades del Reino Unido, un modelo que desde entonces se ha convertido en una industria global.

Actualmente, la organización recibe cada verano a más de 3.000 estudiantes de más de 175 países y ha impartido clases a más de 50.000 alumnos desde su fundación. Los programas combinan el aprendizaje centrado en las asignaturas con el intercambio cultural internacional, ofreciendo a los estudiantes una experiencia temprana de estudios universitarios en entornos académicos históricos.

Este reconocimiento se produce en un momento en que los programas académicos internacionales y las escuelas de verano preuniversitarias experimentan una fuerte demanda global. Cada vez más, los estudiantes buscan oportunidades para explorar posibles trayectorias profesionales, adquirir experiencia temprana en el aprendizaje universitario y establecer redes globales antes de comenzar sus estudios superiores.

Andy Palmer, consejero delegado de Oxford Royale, afirmó que el reconocimiento de FT refleja el creciente alcance internacional de la organización.

"Cada verano reunimos a estudiantes talentosos de más de 175 países para estudiar en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo", afirmó. "Este reconocimiento refleja la dedicación de nuestro equipo y la confianza depositada en nosotros por familias de todo el mundo, que cada vez valoran más las experiencias académicas internacionales".

La clasificación FT 1000 destaca a las empresas que han logrado un rápido crecimiento a pesar de las difíciles condiciones económicas en toda Europa. La inclusión de Oxford Royale refleja la creciente base de estudiantes internacionales de la organización y la demanda sostenida de experiencias educativas globales.

Este reconocimiento se produce tras una segunda distinción otorgada por el Financial Times a principios de este año, cuando Oxford Royale fue nombrada entre los Campeones del Crecimiento a Largo Plazo 2026 de Europa, una clasificación que mide el crecimiento sostenido entre 2013 y 2023.

Niels Terfehr, vicepresidente de Investigación y Análisis de Statista, afirmó que este doble reconocimiento destaca el impulso sostenido de la organización.

"Este logro excepcional es un reconocimiento verdaderamente merecido", afirmó. "Deseamos a todo el equipo de Oxford Royale un éxito y un crecimiento continuos en los próximos años".

Su inclusión en ambos rankings sitúa a Oxford Royale entre un pequeño grupo de empresas europeas reconocidas tanto por su rápida expansión reciente como por su crecimiento sostenido a largo plazo.

La clasificación completa de FT 1000: Empresas de más rápido crecimiento de Europa en 2026 está disponible en ft.com/reports/europes-fastest-growing-companies.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929518/Yale_Graduation_Girls_2023.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2929517/Oxford_Royale_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oxford-education-entre-las-empresas-de-mas-rapido-crecimiento-de-europa-302709538.html