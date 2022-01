P2E Business Age of Empires ha recaudado con éxito 500.000 dólares en la ronda de semilla en 2 días

GameFi y NFTs siguen allanando el camino de la industria de blockchain, creando una base madura para la innovación.

SINGAPUR, 7 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- En el ámbito de la moneda digital, GameFi y NFT han seguido abrumando al mundo. Una de las explicaciones significativas del desarrollo de NFT es la capacidad del negocio de cambiar un incentivo para los creadores, que se ve en nuevos casos de uso, por ejemplo, los juegos de ordenador, más conocido como GameFi.

Business Age of Empires (BAoE) - Un juego de próxima aparición con la combinación de juego notable y visuales impresionantes que exhiben el sector de los juegos NFTs imaginativo, atractivo y refinado.

Una gran exposición del juego ha recaudado efectivamente un capital de 500.000 dólares en la ronda de semillas y se agotó en 2 días.

Business Age of Empires (BAoE) - Un juego de negocios para ganar dinero

No obstante, con respecto al Business Age of Empires, o en algún lugar de la vecindad llamado BAoE, los jugadores se asombrarán por las maneras en que el juego se trabajó, así como las ventajas colosales que trae a los jugadores. Podemos asegurar que BAoE no es sólo un juego común, sino un escenario en el que se puede participar y obtener beneficios.

Business Age of Empires es un juego "PARA GANAR" dependiente del escenario BSC. En Business Age of Empires, los jugadores encarnarán a ciborgs, irán a un encuentro para descubrir las fortunas y conocerán mejor las prestigiosas fundaciones cívicas de la humanidad.

Business Age of Empires se centra en destacar una interacción continua esencial pero atractiva, apta para todas las edades, y el juego, además, pide a los jugadores que imaginen con imaginación para rastrear un surtido de gemas extremadamente valiosas.

Estas son las enormes ventajas que se suman al interesante atractivo del juego. Al estar envuelto en el rápido desarrollo de la innovación Blockchain al igual que el patrón de codificación NFT, está entrando rápidamente en la industria del juego tradicional con un número importante de devotos de Crypto.

Las razones detrás de la exitosa ronda de semillas de Business Age of Empires se pueden analizar en tres elementos.

· En primer lugar, el juego tiene una visión a largo plazo y una hoja de ruta clara. El juego destaca una hoja de ruta de desarrollo del juego adecuada y bien definida. Empezando por un juego en 2D, los jugadores avanzarán hasta un juego en 3D con un encuentro de varios niveles. Además, los desarrolladores de Business Age of Empires siguen ofreciendo juegos más pequeños de lo esperado, y uno de los objetivos definitivos de Business Age of Empires es crear el Metaverso, un universo virtual de varias fases que ayudará a los jugadores a tener encuentros de juego sorprendentes.

· En segundo lugar, el 20% del beneficio del juego se repartirá entre los inversores. Este es quizás el elemento más interesante de Business Age of Empires, y es que el 20% del beneficio del juego se repartirá entre los financiadores. A diferencia de otros juegos de NFT al acecho, los desarrolladores de Business Age of Empires repartirán el beneficio del juego entre nuestros queridos inversores financieros como forma de reconocer su infatigable esfuerzo y devoción.

· Por último, el equipo de asesores y los directores del juego tienen una enorme experiencia en finanzas y blockchain. Los grupos del centro están formados por socios que han cooperado en etapas de programación y blockchain durante más de 10 años. Además de eso, los BODs del juego han logrado numerosos éxitos en negocios y bienes inmuebles.

Si aprecia los juegos con un estilo interesante, un juego en el que las armas que tiene a su disposición son instrumentos del sistema bancario, entonces no deje pasar los atractivos elementos de Business Age of Empires.

El 14 de enero, IDO de BAoE se colgará en la BSCStation, el evento IDO más esperado de la comunidad.

Para unirse a la comunidad y profundizar en el mundo de los negocios, visite las conexiones adjuntas:

