COMUNICADO: PA Consulting anuncia unos ingresos por tarifa récord de 500 millones de libras para 2019

Publicado 19/02/2020 18:29:42 CET

LONDRES, 19 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- PA Consulting [https://www.paconsulting.com/], la consultora que lleva el ingenio a la vida, anuncia unos ingresos por tarifa récord de 500 millones de libras para 2019, un aumento del 10 por ciento sobre 2018. El claro propósito y estrategia de PA ha puesto la firma en una ruta de crecimiento acelerado, ofreciendo un rendimiento superior al del mercado. PA está ahora dispuesta a duplicar su volumen de negocio en los próximos cinco años.

https://mma.prnewswire.com/media/1092369/PA_Consulting_Centr... [https://mma.prnewswire.com/media/1092369/PA_Consulting_Centr...]

Una alianza de éxito con The Carlyle Group, la firma de inversión global, que tuvo un 51 por ciento de participación en PA durante 2015, ha permitido a PA mejorar sus capacidades de innovación de extremo a extremo adquiriendo una serie de consultoras especializadas. En 2017-19, PA compró la compañía de perspectiva del consumidor Sparkler, la firma de experiencia y diseño digital We Are Friday, la consultora de aviación Nyras, y, en EE. UU., la empresa de estrategia de innovación y diseño de producto Essential Design y la firma de estrategia de crecimiento especializada 4iNNO.

Como resultado del fuerte rendimiento empresarial de PA, la junta directiva ha decidido explorar opciones para el siguiente ciclo de inversión y ha iniciado las fases iniciales de este proceso. La preferencia de PA es buscar una futura inversión en una estructura de tipo capital privado similar. Esto permitirá a PA seguir siendo una consultora independiente y ofreciendo grandes resultados para clientes PA y mayores oportunidades profesionales para su personal.

Alan Middleton, consejero delegado de PA Consulting, dijo: "PA tiene un claro propósito y fuerte historial de crecimiento superior al del mercado. Estamos perfectamente posicionados para llevar a cabo nuestros ambiciosos planes de crecimiento, llevando el ingenio a la vida para nuestros clientes y personal".

Acerca de PA

Creemos en el poder del ingenio para construir un futuro humano positivo en un mundo movido por la tecnología.

Dado que las estrategias, tecnologías e innovación colisionan, creamos oportunidad a partir de complejidad.

Nuestros diversos equipos de expertos combinan pensamiento innovador y tecnologías revolucionarias para progresar más y más rápido. Nuestros clientes se adaptan y transforman, y juntos logramos resultados duraderos.

Consultora de innovación y transformación, somos más de 3.200 especialistas en consumo, defensa y seguridad, energía y servicios públicos, servicios financieros, gobierno, salud, ciencias de la vida, fabricación y transporte, viaje y logística.

Operamos a escala global desde oficinas en América, Europa, Países Nórdicos y el Golfo.

PA -- Llevando el ingenio a la vida

www.paconsulting.com [https://www.paconsulting.com/]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1092369/PA_Consulting_Centr... [https://mma.prnewswire.com/media/1092369/PA_Consulting_Centr...]

