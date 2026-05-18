Pabellón de China en la 61ª Exposición Internacional de Arte - La Biennale di Venezia: Dream Stream

(Información remitida por la empresa firmante)

VENECIA, Italia, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La exposición Dream Stream, en el Pabellón de China de la 61ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia, se inauguró el 8 de mayo. Está organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China, con el Museo de Arte de la Academia China de Arte (CAA) como institución curatorial. Dirigido por el profesor Yu Xuhong, presidente de la CAA y director del Museo de Arte de la CAA, el equipo curatorial revela los linajes culturales orientales en la era digital.

Titulado Dream Stream, el Pabellón de China toma el arroyo como su metáfora guía y el sueño como su horizonte experiencial. En diálogo con el tono introspectivo del tema general de la bienal In Minor Keys, despliega una poética de la fluidez para articular una conversación entre la filosofía oriental y el arte contemporáneo. Dream Stream toma su nombre de Dream Stream Essay de Shen Kuo, un erudito de la dinastía Song del Norte. Al reunir caligrafía, video, instalación y tecnologías de vanguardia, la exposición presenta una escena artística inmersiva que "sintetiza lo antiguo y lo moderno, conecta a China y el mundo, e integra el arte y la ciencia". Los aspectos más destacados incluyen: Black Myth: Wukong, de Game Science, que hace su debut en una plataforma de arte internacional como una forma de arte de juego; La instalación a gran escala, 2027 Shen Kuo, creada por el equipo del megaproyecto MSG, que se basa en la forma del largo rollo de mano en el arte tradicional chino; La instalación espacial Liangzhu Highlight, creada en colaboración por los artistas Zheng Jing, WuJunyong y sus equipos con científicos del Zhejiang Lab, proyecta luz dinámica desde lo alto hacia el suelo. La escultura al aire libre Symbiosis, del artista Xu Jiang, donde girasoles y lotos entrelazados simbolizan el aprendizaje mutuo entre civilizaciones; la gigantesca escritura cursiva Free and Easy Wandering, del calígrafo Wang Dongling, junto con un robot que coescribe los caracteres "Dream Stream"; y la última obra de Yang Fudong, Solitary Hill, Plantain Rain, que rinde homenaje a las tradiciones de reclusión de la dinastía Song mediante técnicas multimedia.

El viceprimer ministro y ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, el presidente de La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, y otros distinguidos invitados elogiaron la exposición. El curador y presidente de la CAA, Yu Xuhong, expresó su esperanza de que el público del Pabellón de China interactuara cara a cara y de corazón a corazón, experimentando la poesía y la vitalidad de la cultura china, y apreciando la tensión y la calidez del arte en la era de la IA.

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