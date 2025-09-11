(Información remitida por la empresa firmante)

Pacific Avenue Capital Partners impulsa su estrategia europea con la ampliación de su equipo y la creación de un vehículo sidecar específico

PARÍS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pacific Avenue Capital Partners (Pacific Avenue), una empresa global de capital privado especializada en escisiones corporativas y transacciones complejas, ha anunciado hoy hitos clave en su expansión europea. Menos de un año después de abrir su oficina en París y nombrar a Xavier Lambert director para Europa, la empresa ha creado un equipo de alto nivel con plena capacidad de ejecución. También ha ampliado su presencia en toda la región y ha creado un vehículo sidecar específico para apoyar las inversiones en nuevas plataformas en toda Europa.



Desde la llegada del Sr. Lambert a finales de 2024, Pacific Avenue ha incorporado a siete profesionales en Europa en las áreas de fusiones y adquisiciones, desarrollo empresarial, operaciones y administración. Además de su oficina de París, la empresa cuenta ahora con miembros del equipo en Londres y Zúrich, lo que mejora su capacidad para buscar y respaldar transacciones en todo el continente. La diversa experiencia del equipo posiciona a la empresa para navegar por la complejidad e impulsar el valor en una amplia gama de oportunidades europeas.



Entre las recientes incorporaciones se encuentran tres profesionales que aportan una profunda experiencia funcional y refuerzan las capacidades de Pacific Avenue en los principales mercados europeos.



Damien Faujour se une a Pacific Avenue como vicepresidente con sede en París, donde se centra en la búsqueda de oportunidades de negocio, la ejecución y las operaciones de cartera. Anteriormente fue vicepresidente de OpenGate Capital y comenzó su carrera en reestructuración y financiación apalancada en Houlihan Lokey.



Sebastian Reinecke se une a Pacific Avenue como vicepresidente de Operaciones con sede en Zúrich. Anteriormente, fue director asociado de Desarrollo Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Estrategia y Transformación en Solenis.



Pierre Chapuis se une a Pacific Avenue como vicepresidente de Desarrollo Empresarial con sede en Londres, donde se centra en las iniciativas de originación en toda Europa. Anteriormente fue vicepresidente de Mimir Invest, donde trabajó en la búsqueda de oportunidades de inversión complejas, con especial énfasis en las escisiones corporativas.



Además, el equipo cuenta con el apoyo de Nicola del Dot, asociada, y Patrick Clair, analista, centrados en fusiones y adquisiciones, así como de Stephanie Cayla, directora de oficina. El equipo europeo aporta un sólido conjunto de capacidades de abastecimiento, ejecución y operaciones a la creciente plataforma europea de Pacific Avenue.



"Estoy orgulloso del excepcional equipo que hemos creado en Europa en tan poco tiempo. Con la experiencia colectiva en Europa y Norteamérica, junto con el capital dedicado a invertir en Europa, nuestro objetivo es ser la solución preferida para los vendedores corporativos y los equipos de gestión de toda la región, liberando valor e impulsando un crecimiento sostenible". Xavier Lambert, director para Europa, Pacific Avenue Capital Partners



El crecimiento de la empresa en Europa se ve reforzado por la exitosa recaudación de un vehículo sidecar europeo junto con su segundo fondo institucional recientemente cerrado. El 12 de agosto de 2025, Pacific Avenue anunció el cierre de más de 1650 millones de dólares en capital comprometido entre el Fondo II y un sidecar europeo dedicado a buscar nuevas oportunidades de inversión en plataformas en todo el continente.



"Nuestra expansión en Europa marca un paso fundamental en nuestra evolución como líder mundial en transacciones complejas y escisiones corporativas. En menos de un año, hemos creado un equipo con gran experiencia y sentado las bases para construir una franquicia de éxito en Europa. La solidez y profundidad de nuestra plataforma europea nos permite actuar con rapidez y certeza, reforzando nuestra posición como socio de referencia para las escisiones corporativas en todo el mundo". Chris Sznewajs, fundador y socio gerente, Pacific Avenue Capital Partners



Con un equipo completo, una presencia cada vez mayor en el mercado y capital dedicado, Pacific Avenue se encuentra ahora en una posición sólida para seguir aprovechando su impulso mientras ejecuta su estrategia de transformar negocios y ser un proveedor de soluciones para vendedores de todo el mundo.



Sobre Pacific Avenue Capital Partners



Pacific Avenue Capital Partners es una empresa global de capital privado con sede en Los Ángeles y una oficina en París, Francia. La empresa se centra en desinversiones corporativas y otras situaciones complejas en el mercado medio. Pacific Avenue cuenta con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y operaciones, lo que le permite gestionar transacciones complejas y generar valor mediante la mejora operativa, la inversión de capital y el crecimiento acelerado. Pacific Avenue adopta un enfoque colaborativo al asociarse con equipos de gestión sólidos para impulsar un cambio estratégico y duradero, al tiempo que ayuda a las empresas a alcanzar su máximo potencial.

Pacific Avenue cuenta con aproximadamente 3800 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) a 31 de agosto de 2025 (según las valoraciones del segundo trimestre de 2025 presentadas pro forma para los cierres del Fondo II y del sidecar). Los miembros del equipo de Pacific Avenue han cerrado más de 120 transacciones, incluidas más de 50 desinversiones corporativas, en una multitud de sectores a lo largo de sus carreras combinadas.



Más información en: www.pacificavenuecapital.com.





