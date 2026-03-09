El packaging de Leo Boeck se renueva; cuando el envase empieza a hablar antes que el producto - Embotits Eleboeck, S.A.U.

Madrid, 09 de marzo de 2026.-

Leo Boeck, marca referente en salchichas alemanas desde 1927, presenta el rediseño completo de sus packagings para el canal retail. Una evolución estratégica que refuerza su identidad visual, mejora la visibilidad en el lineal y consolida su posicionamiento como alternativa de calidad frente al imaginario fast food.

Un packaging que refuerza el reconocimiento de marca

El nuevo diseño traslada con mayor contundencia el universo visual definido en la nueva identidad de marca: contraste negro y amarillo, presencia clara del logotipo y jerarquías visuales que facilitan la identificación inmediata de Leo Boeck en el punto de venta.

El objetivo es claro: hacer que la marca se reconozca antes incluso de leerla.

El packaging deja de ser solo un soporte informativo para convertirse en un activo estratégico de construcción de marca.

El rediseño también responde a una necesidad funcional: mejorar la diferenciación entre variedades dentro del lineal.

Frankfurt, Bratwurst, Cervela y el resto de referencias cuentan ahora con una arquitectura visual más clara, que permite identificar rápidamente el producto sin perder coherencia global.

Esta mejora facilita la experiencia de compra y refuerza el recuerdo de gama completa, contribuyendo a dinamizar el consumo en el hogar.

Potenciar los atributos de calidad desde el primer contacto

El nuevo packaging no oculta lo que hace diferente a Leo Boeck: tripa natural, elaboración sin aditivos innecesarios, sin gluten ni lactosa. Atributos que ahora tienen más espacio visual para comunicarse por sí mismos.

La comunicación visual y textual se centra en transmitir calidad real y oficio, alejándose de códigos propios del fast food y acercándose a una cultura gastronómica más consciente.

Leo Boeck refuerza así una idea clave en su comunicación: no es un hot dog. Es una salchicha elaborada con estándares superiores, pensada para disfrutarse y compartirse.

El packaging como herramienta de posicionamiento

Este rediseño no es un simple cambio estético. Forma parte de la evolución estratégica de marca presentada en el plan 2026, donde el canal retail juega un papel clave en el crecimiento y en la consolidación del posicionamiento.

El packaging pasa a trabajar activamente a favor de la marca:

La cara del producto en el punto de venta

El elemento que genera reconocimiento antes de abrir el envase

E puente entre la experiencia del restaurante y la del hogar

La señal visual de que esto no es un hot dog cualquiera

En línea con el concepto "El frankfurt que nos une", la marca busca que también en el hogar el producto mantenga el mismo estándar visual y simbólico que en bares, restaurantes y eventos.

Una evolución coherente con su historia

Fundada en 1927, Leo Boeck ha construido su reputación en base a la calidad del producto y a una relación cercana con el canal profesional. El nuevo packaging traslada esa misma exigencia al punto de venta retail, reforzando la coherencia entre todos los canales.

Leo Boeck sigue haciendo lo mismo que siempre: producto de verdad, para momentos de verdad. El packaging cambia, pero lo que hay dentro, no.

