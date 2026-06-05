Padelgest revoluciona el pádel con ‘Hit-X’, el ecosistema tecnológico que conecta a clubes y jugadores

Pista de Padelgest con tecnología de Hit-X - Padelgest

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía deslumbra al sector con su solución disruptiva de I+D+i, cuya comercialización arrancará oficialmente dentro de cinco meses

Madrid, 5 de junio de 2026.- El universo del pádel ha asistido a un punto de inflexión. Padelgest, firma pionera y referente en la fabricación de pistas de pádel, ha acaparado todas las miradas en la reciente Padel World Summit celebrada en Fira de Barcelona. La compañía ha presentado la culminación de su proyecto tecnológico más ambicioso: Hit-X, una propuesta disruptiva e inteligente integrada en una obra de arte estructural. El lanzamiento viene acompañado de una novedad estética sin precedentes: la primera pista blanca del mercado, un concepto que ha causado sensación. Los clubes y profesionales del sector ya han iniciado la cuenta atrás, ya que quedan apenas cinco meses para que comience su comercialización oficial este próximo otoño.



Tecnología inspirada en 'El coche fantástico'

Hit-X es el resultado de más de tres años de intenso trabajo en I+D+i por parte del equipo de ingeniería propio de Padelgest, respaldado por una inversión cercana al millón y medio de euros.



"Siempre tuve claro que había que apostar por la tecnología", confiesa Sergi Estupiña, director general de Padelgest. "Me inspiré en la serie El coche fantástico, donde el bólido conversaba con el conductor y le daba información clave. Ahora, la pista les habla a los jugadores y les proporciona datos en tiempo real sobre la evolución del juego para que puedan corregir su rendimiento al momento".



El ecosistema digital de Hit-X se compone de dos elementos revolucionarios:



• XBand: Un smartwatch diseñado para monitorizar la actividad de los jugadores en la pista.



• XNetpole: Postes inteligentes que no solo automatizan el tensado de la red (reduciendo costes de mantenimiento), sino que actúan como marcadores y pantallas dinámicas para publicidad, datos meteorológicos e información del club.



Esta tecnología mejora la experiencia generando un "efecto show" que transforma el deporte tanto para los jugadores como para entrenadores, árbitros y espectadores.



La primera pista blanca: una innovación visual única

A la espectacularidad tecnológica de Hit-X se sumó un hito visual en la feria de Barcelona: la presentación de la primera pista con césped blanco del mundo. Esta propuesta vanguardista dejó boquiabiertos a los profesionales del sector debido al impacto visual de la misma.



Cuenta atrás para el mercado global

Aunque el desarrollo ya es una realidad testada y perfeccionada para ofrecer los mejores acabados a gestores y profesionales, la ventana de mercado se abrirá en otoño, aproximadamente en unos 6 meses.



Actualmente, la empresa cuenta con una capacidad productiva anual de 400 XNetpole y 4.000 XBand, una cifra que prevén multiplicar exponencialmente con la entrada de un grupo inversor. Padelgest, que ya transformó el mercado en su día con la creación de la pista Superpanorámica (hoy replicada por la mayoría de la industria), protege sus desarrollos con patentes americanas de alcance global.



EE. UU. en el punto de mira de una expansión imparable

La vocación internacional de la firma es evidente: la exportación ya representa el 60% de la cifra de negocio de Padelgest. El mercado estadounidense se perfila como su principal foco de expansión exterior, mostrando un gran interés por el concepto de entretenimiento que ofrece Hit-X. Tanto es así que la tecnológica ya planifica su desembarco en la próxima edición de la feria RacquetX, que se celebrará en Florida en abril de 2027.



Mientras el crecimiento exterior se consolida, el mercado nacional tampoco pisa el freno, registrando un año récord con instalaciones de hasta 17 pistas por club. El crecimiento del pádel no tiene límites y el hub tecnológico de Padelgest tampoco: sus ingenieros ya trabajan en nuevas versiones de Hit-X y estudian extrapolar estos avances a otras disciplinas de red como el tenis, el pickleball o el voleibol.

Contacto

Emisor: Padelgest

Nombre contacto: Marta Rovira

Descripción contacto: Head of Communications at Padelgest / Hit-X

Teléfono de contacto: 625 937 686