Un padre deja atrás 31.561 € en Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía) con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

El incremento de los gastos básicos y las necesidades asistenciales de la familia agravaron una situación económica que terminó siendo insostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

Jerez, 6 de noviembre de 2026.- 31.561 euros es la deuda exonerada a un padre de tres hijos de Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en la aplicación de este mecanismo legal en España, ha conseguido que el afectado obtenga el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) y pueda afrontar una nueva etapa sin las obligaciones canceladas.

Una familia de cinco miembros ante unos gastos que ya no podía asumir

“Su situación económica se vio gravemente afectada por el incremento de los gastos cotidianos y necesarios para la vida diaria, que superaban de manera continuada los ingresos disponibles”, describen los abogados de Repara tu Deuda. La familia, integrada por cinco personas, debía atender gastos de vivienda, suministros, alimentación y educación con recursos cada vez más insuficientes.

A ello se sumaban las necesidades médicas, farmacéuticas y asistenciales derivadas de la discapacidad reconocida del 43 % del afectado y de la discapacidad de uno de sus tres hijos. Los letrados subrayan que “los recursos que percibe resultan claramente insuficientes para hacer frente a los gastos esenciales de subsistencia”. Esta presión continuada sobre la economía familiar provocó un desequilibrio que acabó impidiéndole cumplir regularmente sus compromisos económicos.

La Ley de Segunda Oportunidad permite abordar situaciones de insolvencia de orígenes muy diversos. A ella pueden acogerse, si reúnen las condiciones legales, autónomos cuyos negocios no prosperaron, trabajadores con dificultades laborales, víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para comprar una vivienda o personas afectadas económicamente por una separación.

Entre los requisitos figuran encontrarse en insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y cumplir las restricciones legales relativas a determinados antecedentes penales por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

La actividad de Repara tu Deuda también abarca otros ámbitos de protección jurídica. Desde la firma destacan: Defendemos los derechos de los consumidores mediante el análisis de contratos firmados con entidades financieras para detectar posibles cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Para este padre, la exoneración significa poder concentrar sus recursos en lo verdaderamente importante: el bienestar de sus hijos. Con el respaldo de un equipo especializado, una situación que parecía no tener salida se convierte en la posibilidad de recuperar la tranquilidad y mirar hacia delante.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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