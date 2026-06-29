Un "padre fundador del fitness" - Les Mills Snr (1934-2026)

(Información remitida por la empresa firmante)

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Rendimos un sentido homenaje a nuestro fundador, Les Mills Snr, quien falleció hoy en paz a los 91 años.

Les, un icono neozelandés, dejó huella en el deporte, los negocios, la política y la vida. Junto a su esposa Colleen, creó una dinastía del fitness, primero con la cadena de gimnasios Les Mills New Zealand (LMNZ) y luego con Les Mills International, la poderosa empresa de entrenamiento grupal fundada por su hijo Phillip y su pareja Jackie, y que ahora cuenta con el apoyo de sus hijos Diana y Les Jr.

Nacido en Auckland en 1934, Les tuvo un comienzo difícil en la vida, perdiendo a su padre a los 11 años, pero encontró consuelo en su pasión por el fitness y la cultura física, inspirado por el programa de entrenamiento de fuerza de Charles Atlas. Se convirtió en un atleta formidable que representó a Nueva Zelanda en cuatro Juegos Olímpicos, compitiendo en lanzamiento de disco y lanzamiento de peso. Ganó una medalla de oro, tres de plata y una de bronce en los Juegos de la Commonwealth, y posteriormente se convirtió en un entrenador internacional de élite y administrador deportivo.

A los 19 años, Les se casó con Colleen, una atleta de élite mundial en atletismo, y juntos emprendieron varios negocios antes de unir su pasión por el deporte y los negocios para inaugurar el primer gimnasio Les Mills en Auckland en 1968. Tras algunos comienzos titubeantes, el negocio de los gimnasios finalmente despegó y se convirtió en la exitosa cadena LMNZ, que sigue siendo un pilar de la cultura neozelandesa.

Mientras Phillip, Jackie y Colleen se dedicaban a construir Les Mills International y a llevar los entrenamientos grupales al mundo con el éxito arrollador de BODYPUMP™, Les incursionó en la política con la determinación que lo caracterizaba: impulsar el cambio para sus electores. Fue alcalde de Auckland durante tres mandatos en la década de 1990, liderando reformas radicales para fortalecer las comunidades y mejorar la infraestructura, además de revitalizar el centro de la ciudad y su zona costera con ambiciosos proyectos de desarrollo.

Tras dejar la política, Les continuó entrenando atletas, contribuyendo al crecimiento de los negocios familiares y apoyando diversas iniciativas benéficas. En 2002, fue reconocido con los Honores del Cumpleaños de la Reina y del Jubileo de Oro, siendo nombrado Compañero de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda por sus servicios al gobierno local y al deporte. Este reconocimiento complementó su anterior nombramiento en 1973, también con motivo del Cumpleaños de la Reina, como Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al deporte. En 2022, junto con Phillip y Jackie Mills, fue incluido en el Salón de la Fama Empresarial de Nueva Zelanda.

Phillip Mills, director general de Les Mills International, dijo de su padre: "Logró muchísimo en su vida. Y el denominador común en todas sus facetas —ya fuera en el ámbito deportivo, la política o la vida familiar— fue su deseo constante de ayudar a los demás".

"Papá era inmensamente fuerte, perseverante y siempre se preocupó profundamente por los menos afortunados. Dejó una huella imborrable en todos los que lo conocieron, y su espíritu perdura en los entrenamientos de gimnasios de todo el mundo, inspirando a la gente a enamorarse del fitness."

Tras el fallecimiento de Colleen en 2005, a Les le sobreviven sus hijos Phillip y Donna, su nuera Jackie, sus nietos Diana, Les Jr., Gabriel y Moana, además de numerosos bisnietos.

Leslie Roy Mills MBE, CNZM (1 de noviembre de 1934 - 29 de junio de 2026)

"El propósito del gimnasio es ayudar a la gente a enamorarse del fitness." – Les Mills, 1968

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