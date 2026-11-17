(Información remitida por la empresa firmante)

La operación bancaria gana relevancia en los resultados.El avance en la concesión de crédito y la mayor eficiencia se destacan en el período.

SÃO PAULO, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), uno de los mayores bancos digitales de Brasil, especializado en atender a los brasileños, cerró el tercer trimestre de 2026 (3T26) con un beneficio neto ajustado de R$ 611 millones, un crecimiento del 7% respecto al mismo período del año anterior. El resultado consolida la trayectoria positiva observada en los trimestres anteriores, respaldada por la ejecución disciplinada de la estrategia, el control de costos y la expansión en diferentes líneas de negocio.

"Tuvimos una sólida evolución de la rentabilidad durante el trimestre, lo que refleja la solidez de nuestra estructura financiera y nuestra capacidad para ejecutar la estrategia con disciplina. Seguimos atentos a la calidad de los resultados y a la asignación eficiente del capital, buscando equilibrar el crecimiento y el desempeño financiero a largo plazo", afirma Gustavo Sechin, CFO de PagBank.

Durante el período, los ingresos netos totalizaron R$ 5.100 millones. Excluyendo los costos transaccionales, alcanzaron R$ 3.400 millones, con destaque para los ingresos netos de Banking, que llegaron a R$ 891 millones, lo que representa un crecimiento del 20% respecto del año anterior. Con este resultado, Banking ya representa el 26% de los ingresos netos totales y el 32% del beneficio bruto, lo que refuerza la creciente contribución del crédito a los resultados de la Compañía.

En la operación de Banking, el cash-in alcanzó R$ 92.000 millones, con un aumento del 15,6% por cliente activo en la misma base de comparación. El volumen total de pagos (TPV) de la operación de Adquirencia alcanzó R$ 131.400 millones en el trimestre, con un incremento del 3,5% en el volumen promedio por cliente en comparación interanual. La base de depósitos alcanzó R$ 43.000 millones, un aumento del 8,4% en 12 meses. Los resultados ponen de manifiesto el mayor uso de la plataforma por parte de los clientes y la creciente adopción de las soluciones financieras ofrecidas por PagBank.

La cartera de crédito cerró el trimestre en R$ 5.200 millones, lo que representa una expansión del 25,2% respecto al 3T25, con destaque para la oferta de capital de trabajo, que creció un 171% en los últimos 12 meses. PagBank también continúa ampliando su presencia en otras modalidades de crédito, como el Crédito Trabajador y Pix Crédito, y expandiendo su base de clientes con tarjetas de crédito.

La rentabilidad se mantuvo como uno de los aspectos más destacados del trimestre, con un ROAE (retorno sobre el patrimonio neto promedio) del 16,2%, lo que representa una expansión de 70 puntos básicos y refuerza la capacidad del banco para generar resultados, en combinación con la solidez del balance. Como hecho posterior al cierre del trimestre, en octubre, y demostrando la solidez de la Compañía, se realizó una emisión de obligaciones negociables titulizadas por R$ 2.000 millones, reforzando la estrategia de diversificación de las fuentes de funding de PagBank y fortaleciendo la liquidez y la eficiencia en la gestión de los costos financieros.

"Cerramos el trimestre con 33,6 millones de clientes, reforzando la relevancia que PagBank ha adquirido en la vida financiera de millones de brasileños. Nuestro foco es profundizar aún más esta relación, ampliando el acceso a soluciones que atiendan las distintas necesidades de cada perfil de cliente. Seguimos trabajando para ofrecer una experiencia cada vez más completa, combinando servicios bancarios, pagos y crédito en una única plataforma", afirma Carlos Mauad, CEO de PagBank.

Para acceder a los estados financieros de PagBank correspondientes al 3T26, haga clic aquí.

Forward Looking Statements Este comunicado al mercado contiene declaraciones prospectivas (forward-looking statements) conforme al significado atribuido a este término en la Sección 27A de la U.S. Securities Act of 1933, según sus modificaciones, y en la Sección 21E de la Exchange Act. Las declaraciones sobre hechos que no sean de carácter histórico, incluidas aquellas relacionadas con las expectativas de la compañía, constituyen declaraciones prospectivas. Palabras como "espera", "prevé", "deberá", "considera", "tiene la intención de", sus variaciones o formas negativas, así como expresiones similares, tienen por objeto identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las perspectivas actuales de la administración de la compañía y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Se basan en numerosos supuestos y factores, incluidas las condiciones económicas y de mercado, las condiciones del sector y factores operativos. Cualquier cambio en estos supuestos o factores podría hacer que los resultados difieran sustancialmente de las expectativas actuales de la compañía.

Acerca de PagBankPagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia para promover el negocio de cualquier persona o empresa de forma simple y segura. PagBank, empresa del Grupo UOL - líder de Internet en Brasil - actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y soluciones completas para pagos en línea y presenciales (a través de dispositivos móviles y TPV). PagBank también ofrece una amplia variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito y prepago, así como transferencias bancarias, pago de boletos, saldos de cuentas y mucho más. La solidez de la institución está reconocida con las certificaciones de máxima categoría (AAA / triple A) otorgadas por tres evaluadores líderes a nivel mundial, lo que avala uno de los niveles de fiabilidad más altos del mercado; un factor diferenciador que refuerza su seguridad, su sólida gobernanza y su capacidad constante para cumplir con las obligaciones financieras. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago, emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos de pospago y adquirente, con asociaciones con las principales marcas de tarjetas. Su empresa matriz, PagSeguro Digital Ltd., cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribución de fondos de inversión la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

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