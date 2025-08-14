PagBank registra ingresos netos de 5,1 mil millones de reales y beneficio neto recurrente de 565 millones de reales en e

(Información remitida por la empresa firmante)

Los ingresos de banking crecen un 61% interanual y ya representan el 26% de la utilidad bruta

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), el banco digital líder ofrece un conjunto integral de servicios financieros y soluciones de pago, con el objetivo constante de facilitar la vida financiera de personas y empresas, cerró el segundo trimestre de 2025 (2T25) con ingresos netos de 5,1 mil millones de reales, registrando un crecimiento de 18% excluyendo el efecto del tipo de cambio, impulsado por el sólido desempeño del segmento de banking, que creció 61% en el período. El beneficio neto recurrente alcanzó 565 millonesde reales (+4% interanual) y el beneficio neto contable fue de 537 millones de reales (+7% interanual), con un retorno sobre el patrimonio (ROE) del 14,5%. El beneficio neto sumó 1,9 mil millones de reales, un aumento de 7% en el año, dentro del guidance establecido.

"Los resultados del 2T25 refuerzan que estamos en el camino correcto: crecimos con rentabilidad y seguimos generando valor para nuestros accionistas, incluso en un escenario económico desafiante. Estimamos un retorno del 18% a nuestros accionistas, considerando los dividendos y los programas de recompra anunciados", comentó Artur Schunk, CFO de PagBank.

La solidez financiera sigue siendo un diferencial competitivo: la captación total alcanzó 43 mil millones de reales (+9% interanual), los depósitos sumaron 37,2 mil millones de reales (+9% interanual y +10% trimestral) y la cartera de crédito ampliada llegó a 48 mil millones de reales (+11% interanual), con destaque para la cartera de crédito total de 3,9 mil millones de reales (+34% interanual), concentrada en productos de bajo riesgo y alto nivel de vinculación.

"Además de los resultados consistentes del trimestre, seguimos evolucionando con nuestra plataforma de negocios. Somos un banco digital integral, enfocado en innovación y excelencia y, para el segundo semestre, mantenemos una visión optimista, guiada por la disciplina en la ejecución del negocio y por la búsqueda constante de nuevas oportunidades", afirmó Alexandre Magnani, CEO de PagBank.

La generación de valor para el accionista sigue siendo una prioridad. En los últimos 12 meses, PagBank destinó 1,9 mil millones de reales en dividendos y recompras de acciones. Se esperan nuevos pagos de dividendos en el segundo semestre de este año, sujetos a las condiciones de mercado, el desempeño financiero de la compañía y la aprobación del consejo de administración de PagBank.

Con 33 millones de clientes, PagBank mantiene una presencia consolidada en pagos y ve grandes oportunidades en la parte transaccional del banking —especialmente a través de Pix, depósitos y crédito — explorando mercados con alto potencial de crecimiento.

"Estamos construyendo el banco del futuro. Una plataforma para simplificar la gestión de la vida financiera de nuestros clientes en una única interfaz, mediante inteligencia artificial y Open Finance, ofreciendo una experiencia cada vez más completa y personalizada", concluyó el CEO.

Para acceder a los estados financieros de PagBank del 2T25, haga clic aqui.

Acerca de PagBank PagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia para promover el negocio de cualquier persona o empresa de forma simple y segura. PagBank, empresa del Grupo UOL - líder de Internet en Brasil - actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y soluciones completas para pagos en línea y presenciales (a través de dispositivos móviles y TPV).

PagBank también ofrece una amplia variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito y prepago, así como transferencias bancarias, pago de boletos, saldos de cuentas y mucho más. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago, emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos de pospago y adquirente, con asociaciones con las principales marcas de tarjetas. Su empresa matriz, PagSeguro Digital Ltd., cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribución de fondos de inversión la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

