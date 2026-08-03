A Paisaxe que sabe impulsa el turismo gastronómico para descubrir la provincia de A Coruña - Servizo de Promoción e Desenvolvemento Turístico d

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa, impulsada por la Deputación da Coruña, propone descubrir el paisaje, la cultura y el patrimonio coruñeses con un recorrido por los productos locales y su cocina de proximidad.

A Coruña, 3 de agosto de 2026.- Hay destinos que se descubren caminando y otros que se conocen alrededor de la mesa. Este verano, la provincia de A Coruña invita a recorrer su geografía de ambas maneras, siguiendo el rastro de una gastronomía que nace del paisaje y que convierte cada producto en un reflejo de su historia. Desde los percebes de O Rocundo hasta los pimientos de Padrón, pasando por el queso Arzúa-Ulloa, la patata de Coristanco, el pan de Carballo o la tortilla de Betanzos.

Así es A Paisaxe que sabe, una despensa que habla del mar, de la tierra y del trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones generación tras generación. Una filosofía convertida en marca turística impulsada por la Deputación da Coruña que pone en valor la estrecha relación entre el territorio, sus productos y las personas que los hacen posibles. Dándole la vuelta al famoso refrán, “Comemos lo que somos” reivindica la gastronomía como una de las mejores maneras de conocer un destino.

La propuesta se articula en tres elementos inseparables. En primer lugar, el paisaje, cuya diversidad da origen a una materia prima de extraordinaria calidad. En segundo lugar, los productos locales, convertidos en referentes de la cocina gallega. Y, por último, las personas: productores, mariscadores, ganadores, agricultores, cocineros y restauradores que, respetando el entorno y la tradición, transforman los ingredientes en una experiencia única que traslada al visitante a la esencia de la provincia.

Turismo sostenible con distinción

Degustar la provincia de A Coruña es mucho más que disfrutar de su cocina. Es descubrir un territorio a través de sus sabores, comprender el vínculo entre naturaleza y patrimonio y acercarse a una forma de vida que encuentra en la gastronomía una de sus principales señas de identidad. Un modelo de promoción turística que ha sido reconocido recientemente con el Premio Gourmet Turismo Gastronómico, concedido por el programa Planes Gourmet de Mediaset España.

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Emisor: Servizo de Promoción e Desenvolvemento Turístico da Deputación da Coruña

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