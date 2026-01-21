PAJ SMARTWATCH Finder 4G, el GPS inteligente para proteger a niños y personas mayores - PAJ GPS

Madrid, 21 de enero de 2026.- PAJ GPS, compañía especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones de seguimiento y localización, presenta PAJ SMARTWATCH Finder 4G, un innovador localizador GPS multifuncional diseñado para ofrecer mayor seguridad y tranquilidad a familias y a quienes están al cuidado de personas mayores,

Este dispositivo ha sido especialmente concebido para proteger y vigilar a niños, así como a personas mayores con Alzheimer o demencia, permitiendo conocer su ubicación en tiempo real y facilitando una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo. Gracias a su cómodo y discreto diseño, se puede utilizar como un reloj sin interferir en la vida diaria del usuario.

Además de ofrecer localización precisa en tiempo real, PAJ SMARTWATCH Finder 4G incorpora múltiples funciones avanzadas orientadas al cuidado diario y a la gestión de emergencias:

Notificaciones inmediatas: envío de alertas en caso de emergencia al smartphone o al ordenador de familiares y contactos cercanos, previamente guardados en la aplicación PAJ. Para poder actuar de forma rápida y eficaz.

Seguimiento de actividad y control de la salud: registro de pasos diarios, medición de la frecuencia cardíaca en tiempo real y monitorización del nivel de oxígeno en sangre.

Alerta automática en caso de caídas: detección inteligente de este tipo de accidentes con notificación inmediata si no hay respuesta del usuario antes de 10 segundos. Muy útil para intervenir rápidamente en el caso de caídas de personas mayores.

Alertas personalizadas: posibilidad de programar recordatorios de medicación, alarmas o avisos diarios.

Función de comunicación: permite enviar y recibir mensajes de voz de corta duración, favoreciendo el contacto con familiares y cuidadores.

Alerta de recinto virtual: ofrece la posibilidad de recibir notificaciones cuando el usuario que lleva el reloj supera un perímetro de seguridad previamente establecido en la aplicación. Es fundamental para evitar que los niños se adentren en zonas poco seguras o se alejen del barrio o de las zonas cercanas al colegio.

PAJ SMARTWATCH Finder 4G incorpora una batería de larga duración con hasta 3 días de autonomía con una sola carga, adaptándose a la utilización diaria. El dispositivo, además, optimiza el consumo energético mediante la detección de redes WiFi cercanas, que pueden configurarse como zonas seguras.

Es fácil de usar y funciona en más de 100 países con tecnología 4G, sin necesidad de instalación técnica. Solo requiere registro online, ya que incluye la tarjeta SIM y todos los servicios necesarios.

Robusto, resistente al agua y pensado para el uso diario, el PAJ SMARTWATCH Finder 4G es el mejor aliado para quienes desean cuidar a sus seres queridos con un dispositivo fiable, intuitivo y eficaz. Durante todo el mes de enero tiene un precio en oferta de tan solo 37,99€, al cual se puede añadir un descuento adicional del 10% reservado a los nuevos suscriptores al boletín informativo.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.



