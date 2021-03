La Pajarita lanza con Zara Kids prendas infantiles customizables con pintura para tela

Zara ha apostado por las pinturas de la firma valenciana La Pajarita fabricadas al agua, sin la utilización de materiales como disolventes o aceites y con un envase realizado en cartón reciclable. El kit se compone de 4 piezas básicas preparadas para ser personalizadas

La marca de Inditex Zara Kids ha lanzado una nueva línea de prendas customizables para público infantil que se compone de 4 piezas básicas preparadas para ser personalizadas con un pack de pinturas La Pajarita en el que se incluyen 6 colores especialmente diseñados para pintar sobre prendas y textiles.

El kit de customización de prendas que se está comercializando desde el día 23 de marzo a través de la tienda online de Zara Kids en todo el mundo, pretende fomentar la creatividad entre los más pequeños.

En el pack, que está compuesto por una de las 4 piezas básicas (chaqueta vaquera, pantalón vaquero, pichi y short vaquero) a las que se da vida personalizándolas, se incluyen 6 llamativos colores y un pincel para su aplicación: Rojo, Blanco, Amarillo Limón, Negro, Verde Esmeralda y Azul Ultramar.

La colaboración de Zara con La Pajarita no hace más que reforzar la apuesta de la empresa valenciana, por la calidad de sus pinturas y la posición de la empresa en sectores como el DIY (Do It Yourself) o el apoyo a las tendencias creativas en 2021.

Además, el proyecto supone un impulso a la política medioambiental de La Pajarita, gracias a que Zara ha apostado por sus pinturas fabricadas al agua, sin la utilización de materiales como disolventes o aceites, y con un envase para el kit en formato huevera realizado en cartón reciclable.

Las pinturas que componen el pack forman parte de la colección de pinturas de la firma valenciana para pintar sobre telas de cualquier color con gran adherencia gracias a su alta flexibilidad. Esto permite decorar y customizar todo tipo de tejidos (algodón, lana, jacquard, poliéster, lona, piel, vaqueros, etc.) y la hace perfecta para telas, finas o gruesas, claras o muy oscuras y negras. La gama de colores es muy amplia y, sus colores pueden mezclarse entre sí.

El Kit estará disponible en los 86 países donde Zara suministra sus productos online, lo que supone un impulso a la distribución internacional de La Pajarita en todo el mundo.

Pinturas La Pajarita

Pinturas La Pajarita, empresa valenciana fundada en 1928 que gestiona la 3ª generación de la familia Grollo, ha acompañado durante décadas a pintores profesionales, artistas, niños, aficionados a las manualidades, decoradores, etc.

Durante estos casi 100 años de existencia, su capacidad de adaptación al mercado de pinturas y la tendencia de cada época ha sido seña de la compañía, gracias a su espíritu innovador que se ha visto reflejado tanto en España como en los más de 20 países en los que La Pajarita ha extendido sus alas.

Upcycling, Tie-Dye, custom-made, son técnicas ahora conocidas por profesionales (y aficionados) del mundo de la moda y en los que una de las mayores firmas del mundo en este sector, Zara, ha apostado, escogiendo a La Pajarita como partner en el proyecto.

Contacto

Nombre contacto: SBQMedia

Teléfono de contacto: 961104121

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=_3_NCR-lfaE