La palabra escrita permanece: YSTUDIO presenta la caja de regalo Brand Day 2026 y los nuevos bolígrafos «Inner Universe»

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPÉI, 14 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ahora es posible enviar y anular el envío de mensajes con un solo toque. En esta era de la comunicación instantánea, ¿cuánto tiempo hace que no recibimos palabras que realmente merezcan la pena conservar? YSTUDIO, marca taiwanesa de artículos de papelería de alta gama, ha presentado hoy su caja de regalo Brand Day 2026 y la nueva serie Inner Universe, de su clásico bolígrafo retráctil. Estas novedades invitan a todo el mundo a bajar el ritmo, coger un bolígrafo y experimentar El peso de las palabras.

Caja de regalo Brand Day 2026: la llave de los sentimientos de hace un siglo

Antiguamente, una carta no podía recuperarse una vez enviada por correo, y ese instante adicional de reflexión antes de apoyar el bolígrafo sobre el papel era precisamente lo que hacía que cada mensaje fuese tan valioso. Este año, la caja de regalo Brand Day gira en torno a la llave, su símbolo central. Cada caja contiene una postal original única, seleccionada al azar y procedente de hace un siglo, acompañada de un pequeño libro en el que la IA interpreta la postal y su mensaje.

El conjunto también incluye una postal en blanco exclusiva del Brand Day y un marcapáginas de latón con forma de sello postal, que invita a quien lo recibe a escribir esas palabras que siempre ha querido expresar, pero que nunca ha llegado a decir. Como afirma YSTUDIO: Escribir abre el alma.

La serie Inner Universe: los clásicos bolígrafos retráctiles, ahora en nuevos colores

Junto con la caja de regalo, YSTUDIO presenta dos nuevos colores para el clásico bolígrafo retráctil de su colección principal: Still Star Gray y Moonlight Silver. Gracias a un avanzado proceso de recubrimiento electrolítico, los nuevos bolígrafos ofrecen una mayor durabilidad y un tacto agradable al sostenerlos.

Junto con el acabado original de latón, estos dos nuevos colores conforman la serie Inner Universe. Los tonos se inspiran en el universo que cada uno lleva dentro y trasladan esa imagen al mundo interior de quienes escriben.

Creemos que, a través de la escritura, las personas pueden conectar entre sí y conocerse mejor, afirma Yi Liao, fundador de YSTUDIO, que sigue teniendo la costumbre de escribir tarjetas a las personas importantes de su vida.

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Acerca de YSTUDIO

Fundada en Taiwán en 2012, YSTUDIO se dedica a difundir el poder de las palabras y la cultura de la escritura. La marca trabaja principalmente con latón y crea artículos de papelería de alta gama diseñados para acompañar el acto de escribir. Con un profundo cariño por las palabras y pasión por los materiales, YSTUDIO espera animar a las personas a disfrutar de la escritura y a sentir la emoción y el peso que transmiten las palabras. Guiada por un diseño cuidado, la marca crea objetos para el día a día, pensados para quienes viven cada jornada con propósito.

Centrada en crear objetos de calidad, YSTUDIO busca establecer vínculos cercanos a través de la escritura. Actualmente, sus productos se comercializan en 36 países y están presentes en ciudades como París, Milán, Londres, Copenhague, Nueva York, Tokio, Shanghái, Hong Kong y Bangkok, así como en Nigeria e Israel. A través de sus artículos de papelería, servicios en línea, colaboraciones con otras marcas y cursos de sanación, YSTUDIO llega a personas de todo el mundo y crea experiencias memorables que inspiran a cada vez más personas a escribir.

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