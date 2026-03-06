Pall-Ex Iberia entra a formar parte del Grupo Emons para fortalecer su perfil internacional

Grupo Emons adquiere Pall-Ex Iberia - Pall-Ex Iberia

Madrid, 06 de marzo 2026.- La operación refuerza la conexión de la península ibérica con la red europea de transporte terrestre de Emons. Pall-Ex Iberia mantendrá su marca, estructura operativa y red de socios regionales de forma independiente

El Grupo Emons ha anunciado hoy la adquisición de Pall-Ex Iberia, marcando un hito fundamental en su estrategia de expansión internacional. Esta operación permite al gigante logístico alemán integrar una red de cobertura total en uno de los mercados más dinámicos de Europa, fortaleciendo significativamente su estructura de red europea.



"La integración en un líder del sector como Emons constituye una nueva dimensión para nuestra organización y para todas las empresas que forman parte de la Red. Seguiremos operando con el mismo modelo de éxito y compromiso hacia nuestros miembros y clientes; con un posicionamiento y capacidad notablemente reforzados", ha manifestado Sergi Tomás, director gerente de Pall-Ex en España y Portugal.



En el Encuentro Pall-Ex celebrado hoy en Madrid, la compañía comunicó la operación a los miembros integrantes de la Red en Iberia, donde los asistentes pudieron también intercambiar ideas y reflexiones con Arne Lingemann, director general de Road Freight International en Emons, quien también participó en la jornada.



Visión estratégica

"La integración de una red consolidada en España y Portugal nos abre nuevas oportunidades en el transporte terrestre europeo y genera un valor añadido tangible para nuestros clientes", ha declarado Ralf Wieland, director general del Grupo Emons.



Por su parte, Arne Lingemann, director general de Road Freight International en Emons, subrayó la importancia de la cobertura regional: "Con Pall-Ex Iberia ganamos una capacidad adicional y una red completamente desarrollada. Es un paso decisivo para el fortalecimiento sostenible de nuestro sistema europeo".



Continuidad operativa

Para garantizar la estabilidad y la calidad del servicio, Pall-Ex Iberia seguirá operando como una red independiente dentro del Grupo Emons. La infraestructura actual, así como las relaciones comerciales con sus socios y clientes, permanecerán sin cambios bajo la nueva propiedad.



Sobre el Grupo Emons

Establecido como un referente en el sector logístico, el Grupo Emons continúa ampliando su huella operativa en Europa, ofreciendo soluciones de transporte terrestre, marítimo y aéreo con un enfoque en la eficiencia y la internacionalización.



Acerca de Pall-Ex Iberia

La empresa se fundó en junio de 2011 y, desde entonces, ha ampliado continuamente su posición en el mercado de España y Portugal. Pall-Ex Iberia opera una red de más de 60 delegaciones y ofrece servicios de distribución líderes en el sector del transporte de palés. Ha sido galardonada en varias ocasiones por su fuerte compromiso con la protección del medio ambiente, entre otros, con la certificación de 3 estrellas del programa Lean & Green.





