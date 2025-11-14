(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 14 de noviembre de 2025.- Con una reducción acumulada de más del 35 % de las emisiones de CO₂ en sus hubs logísticos, Pall-Ex Iberia se consolida como la única red de paletería en la península ibérica con la certificación Lean & Green de 3 estrellas. Otorgado por AECOC, este reconocimiento distingue a las empresas que alcanzan objetivos de reducción de emisiones e implementan proyectos innovadores en eficiencia energética

Compromiso histórico

El compromiso de Pall-Ex Iberia con la sostenibilidad se ha ido desarrollando en acciones concretas de eficiencia energética y reducción de emisiones desde años antes de recibir cualquier reconocimiento formal.



Gracias a estas iniciativas la compañía consiguió reducir más del 30 % de sus emisiones de CO₂ en el periodo 2018–2020, lo que hizo posible la certificación de la primera estrella Lean & Green en 2021.



Posteriormente, en noviembre de 2022, Pall-Ex Iberia alcanzó la tercera estrella, que certifica una reducción acumulada superior al 35 % desde 2018, consolidando su liderazgo y su trayectoria pionera en sostenibilidad dentro del sector logístico español.



Liderazgo en sostenibilidad

Lean & Green es la principal plataforma europea de colaboración en logística sostenible, que certifica reducciones progresivas de emisiones mediante un sistema de hasta cinco estrellas.



Alcanzar la tercera estrella exige reducir de manera significativa las emisiones, además de ejecutar proyectos de innovación y eficiencia energética. Gracias a este logro, Pall-Ex Iberia se sitúa a la vanguardia de la logística sostenible en España y Europa.



Plan de acción y eficiencia energética

El logro de la tercera estrella Lean & Green fue fruto de un plan de acción estructurado, diseñado para maximizar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de las operaciones de Pall-Ex Iberia.



Entre las medidas implementadas se incluyen la instalación de paneles fotovoltaicos en los hubs logísticos, el uso de energías renovables y la sustitución de combustibles fósiles por fuentes más limpias, la renovación de luminarias con tecnología LED de bajo consumo y la incorporación de equipos de manutención más eficientes, junto con la optimización de los procesos operativos.



Estas acciones siguen impulsando nuevas iniciativas de sostenibilidad. Los hubs logísticos continúan operando con máxima eficiencia energética y la compañía mantiene su esfuerzo por reducir de manera constante las emisiones de CO₂ derivadas de su actividad.



Visión a largo plazo

La estrategia de Pall-Ex Iberia combina eficiencia operativa, innovación y responsabilidad ambiental. Sus hubs en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Jaén aplican criterios de eficiencia que aseguran que cada palet transportado tenga el menor impacto medioambiental posible.



La compañía sigue desarrollando proyectos para reducir progresivamente su huella de carbono, contribuyendo a los objetivos del Acuerdo de París 2050 y consolidando su posición como referente en logística sostenible en España.



Sobre Pall-Ex Iberia

Fundada en 2011, Pall-Ex Iberia es la red de referencia en distribución exprés de mercancía paletizada. Con 65 delegaciones en la Península Ibérica, un hub central en Madrid y cuatro hubs regionales en Barcelona, Zaragoza, Valencia y Jaén, la compañía garantiza entregas rápidas y fiables, con múltiples formatos de palet y cobertura internacional en toda Europa.



Descubrir cómo mejorar la logística paletizada en https://www.pallex.es.

Emisor: Pall- Ex Iberia

Nombre contacto: Esther Coca

Descripción contacto: Desarrollo Comercial & Marketing

Teléfono de contacto: +34 686 137 424