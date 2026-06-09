(Información remitida por la empresa firmante)

- Palo Alto Networks y Deutsche Telekom aportan seguridad basada en IA con controles de soberanía avanzados para industrias reguladas europeas

ÁMSTERDAM y MÚNICH, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) y Deutsche Telekom (XETRA: DTE) han dado a conocer hoy Sovereign Cortex con T Security. Esta solución lleva la plataforma SecOps basada en IA Cortex de Palo Alto Networks a los sectores más regulados de Europa, con controles de soberanía de datos gestionados de forma independiente por Deutsche Telekom.

El panorama actual de amenazas impulsado por la IA exige una ciberseguridad eficaz, inmediata y en tiempo real. A pesar de ello, muchas organizaciones reguladas europeas —en los sectores de la salud, el sector público, los servicios financieros y las infraestructuras críticas nacionales— se enfrentan a un desafío fundamental: adoptar la seguridad basada en IA en la nube, al tiempo que cumplen con los crecientes requisitos de soberanía de datos en Europa. Estos requisitos, cada vez más codificados en el RGPD, la NISF2, la DORA y otros marcos normativos europeos equivalentes, exigen controles demostrables que van más allá de la residencia de los datos: control sobre quién puede acceder a los datos, cómo se cifran, cómo se audita el acceso de los proveedores y cómo se gestionan en las operaciones de soporte.

Sovereign Cortex con T Security satisface estos requisitos y al mismo tiempo permite a las organizaciones más reguladas de Europa adoptar la seguridad en la nube sin comprometer su soberanía. Contando con Deutsche Telekom como socio de confianza europeo independiente, ofrece todas las funcionalidades de la plataforma Cortex con controles de soberanía diseñados específicamente para el entorno regulatorio europeo.

Aparte de los controles de residencia de datos que ofrecemos a nuestros clientes para todos nuestros servicios en la nube, Sovereign Cortex con T Security proporciona controles de soberanía adicionales para cada capa del entorno. Esto incluye datos de clientes y sistemas (telemetría), claves de cifrado y registros de acceso auditados de forma independiente. Asimismo, todo el personal de soporte tiene su sede exclusivamente en Europa y todos los acuerdos contractuales se rigen por la legislación europea.

Helmut Reisinger, consejero delegado para EMEA de Palo Alto Networks, comentó:"Las organizaciones europeas —abarcando desde las autoridades públicas hasta los operadores de infraestructuras críticas— han sido claras con nosotros: necesitan seguridad basada en IA en tiempo real y controles verificables de soberanía de datos, y no deberían tener que elegir entre ambos. Esta es nuestra respuesta directa a lo que clientes y reguladores de toda Europa han estado solicitando: un servicio que respeta la soberanía europea, mantiene la eficacia de la seguridad y la plataforma modular de la que dependen nuestros clientes, y refleja la confianza que depositan en nosotros".

Thomas Tschersich, consejero delegado de Deutsche Telekom Security GmbH y CSO de Deutsche Telekom AG, indicó:"Nuestra oferta conjunta es actualmente única en Europa con este nivel de calidad. Cumplimos con los requisitos de conformidad de NIS2, DORA y KRITIS en lo que respecta a la soberanía de los datos, sin exigir a nuestros clientes que comprometan la eficacia de su ciberdefensa".

Un enfoque de soberanía centrado en el clienteEsta solución es un reflejo de la colaboración directa con organizaciones reguladas y autoridades públicas de toda Europa, diseñada en torno a los controles específicos y verificables que requieren, y no a una interpretación amplia de la soberanía. Está concebida para evolucionar a medida que se desarrolla la normativa sobre soberanía en Europa.

Sovereign Cortex con T Security estará disponible inicialmente para organizaciones de los sectores sanitario, financiero, público y de infraestructuras críticas nacionales, con una disponibilidad más amplia posteriormente. El lanzamiento inicial está previsto para el tercer trimestre de 2026.

Descubra más acerca de cómo Palo Alto Networks y Deutsche Telekom están llevando la seguridad basada en IA a las industrias europeas.

Acerca de Palo Alto NetworksPalo Alto Networks (NASDAQ: PANW), líder mundial en ciberseguridad con IA, protege nuestra forma de vida digital con una cartera integral de soluciones y plataformas de ciberseguridad que abarcan redes, nube, operaciones de seguridad, IA e identidad. Con la confianza de más de 70.000 clientes y potenciadas por la inteligencia de amenazas de Unit 42, nuestras plataformas basadas en IA eliminan la complejidad, lo que permite a las empresas modernizarse con confianza y garantizar la velocidad de la innovación. Descubra el futuro de la seguridad en la página web www.paloaltonetworks.com.

Acerca de Deutsche TelekomDeutsche Telekom (XETRA:DTE) es la empresa líder en telecomunicaciones digitales de Europa, contando con aproximadamente 220 millones de clientes que cuentan con servicios móviles, de red fija y de TI. A través de sus filiales Deutsche Telekom Security y T-Systems, el Grupo es también uno de los mayores proveedores europeos de ciberseguridad y servicios de seguridad gestionados. Con centros de operaciones de seguridad en toda Europa, una red e infraestructura de TI europeas integrales y décadas de experiencia al servicio de sectores regulados y clientes del sector público, Deutsche Telekom constituye el referente europeo de confianza para los servicios digitales soberanos. Más información disponible en la página web www.telekom.com/companyprofile.

Declaraciones prospectivasEste comunicado contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre los beneficios, el impacto o el rendimiento, o los beneficios, el impacto o el rendimiento potenciales de nuestros productos y tecnologías, o de futuros productos y tecnologías. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro, y existen numerosos factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones realizadas en este comunicado. Identificamos ciertos riesgos e incertidumbres importantes que podrían afectar nuestros resultados y rendimiento en nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K, nuestro Informe Trimestral más reciente en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) periódicamente, los cuales están disponibles en nuestro sitio web investors.paloaltonetworks.com y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado se basan en la información disponible para nosotros a la fecha del presente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas proporcionadas para reflejar eventos que ocurran o circunstancias que existan después de la fecha en que se realizaron.

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