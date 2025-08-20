PAN GLOBAL AMPLÍA EL OBJETIVO DE ALTA LEY DE COBRE-COBALTO-NÍQUEL-ORO CERCA DE SUPERFICIE EN PROVIDENCIA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo muestreo de canal prueba mineralización de cobre, cobalto, níquel y oro de alta ley en amplios intervalos en el objetivo Providencia

Los resultados incluyen 4,17% Cu, 2,68% Ni, 1,28% Co, 0,88 g/t Au en 5 m (incluyendo 11,0% Cu, 4,47% Ni, 2,47% Co, 1,34 g/t Au, 7,0 g/t Ag en 1 m ) y 1,02% Cu, 0,65% Ni, 0,38% Co, 0,17 g/t Au en 32 m .

Continua el sondeo en curso para probar la nueva extensión de oro en Providencia

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar los resultados del muestreo detallado subterráneo en canal en el objetivo Providencia, Proyecto Cármenes ("Cármenes"), 100% propiedad de la Compañía, en el norte de España. Los resultados ponen de relieve una amplia zona de brechas ricas en sulfuros en las antiguas explotaciones mineras de Providencia, con altas leyes de cobre, níquel y cobalto, además de oro.

"El Proyecto Cármenes es una atractiva oportunidad para descubrir cobre, níquel, cobalto y oro de alta ley asociados a la mineralización de brechas hidrotermales en múltiples objetivos", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

"Los nuevos resultados de los ensayos de las muestras de canal en las paredes de las antiguas labores de la mina Providencia, de aproximadamente 100 años de antigüedad, confirman la naturaleza de alta ley de la mineralización de cobre, cobalto y níquel rica en sulfuros que se explotó anteriormente. El nuevo muestreo y la cartografía están proporcionando información valiosa sobre los controles geológicos de la mineralización y el potencial de expansión", ha afirmado el Sr. Moody. "Es necesario realizar sondeos adicionales para comprobar la extensión de la zona de brechas de sulfuros de alta ley, especialmente hacia el oeste, donde se encuentran las muestras de canal de cobre-níquel-cobalto de mayor ley. Se investiga actualmente con sondeos el potencial de una mineralización de oro más extensa al este de las labores de la mina."

Principales resultados

Los resultados de los ensayos del muestreo detallado en canal en las labores históricas de la mina Providencia confirman que la alta ley de cobre, níquel, cobalto y oro se extiende por amplios intervalos y permanece abierta en varias direcciones (véanse las Figuras 1 y 2 más adelante). Los intervalos significativos incluyen:

* Los intervalos son tramos continuos a lo largo de la muestra de canal

Los valores más altos de los ensayos son de 11,0% Cu, 4,47% Ni, 2,47% Co, 1,34 g/t Au, 7,0 g/t Ag en 1m (Muestra D825354).

(Muestra D825354). Las muestras de canal de cobre, cobalto y níquel de mayor ley se corresponden predominantemente con la brecha rica en sulfuros y la mineralización supergénica. Los resultados también muestran que el oro es anómalo tanto en la brecha rica en sulfuros como en la mineralización que "sólo contiene oro" (sin cobre, cobalto, níquel o sulfuros significativos) en una caliza arenosa negra y una zona exterior de brecha roja hematítica-dolomítica con trazas de minerales sulfurados de grano fino.

Los nuevos resultados proceden de 86 muestras de canal continuo de corte con sierra radial recogidas en intervalos de 1 metro a lo largo de las paredes de las antiguas labores de la mina en la cota 1.467 m (aproximadamente entre 18 y 32 m de profundidad por debajo de la superficie). Las labores indican una geometría en forma de pipa de la mineralización de brecha rica en sulfuros de cobre, cobalto y níquel desde la superficie hasta al menos 120 metros de profundidad y que permanece abierta en profundidad.

Perforación en un nuevo objetivo de oro

En la actualidad, se está perforando para comprobar el potencial de una zona más extensa de mineralización de oro en Providencia, asociada a un área identificada con un alto contenido de oro en el suelo, en trincheras y en canales, inmediatamente al este y fuera de las labores históricas. Nunca se habían realizado sondeos previos en Providencia, que es el primero de los múltiples objetivos que se investigarán en Cármenes. El último sondeo del actual programa de perforación en Providencia está a punto de concluir, y los resultados se esperan para septiembre.

La cartografía geológica y el muestreo de superficie en el objetivo Providencia muestran que un gran sistema de brechas hidrotermales multifásicas, zonificadas y alojadas en carbonatos alberga la mineralización de cobre, cobalto, níquel y oro. La brecha y el sistema de alteración asociado se extienden sobre una superficie de 300 m x 150 m, con una geometría sin restricciones.

Se ha iniciado la geoquímica de superficie y la cartografía geológica en el objetivo Profunda, a 1 km al sur de Providencia, ampliando la exploración a través de múltiples objetivos de alta prioridad dentro del Proyecto Cármenes.

Actualización del proyecto Escacena

También se están llevando a cabo sondeos en el emblemático proyecto Escacena de la empresa, situado en la Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, con dos equipos de perforación cuyo objetivo actual es ampliar el yacimiento de cobre-estaño-plata de La Romana comprobando nuevos objetivos en los alrededores.

La empresa está avanzando en el proceso de selección de un consultor para que elabore un informe técnico conforme a la norma NI 43-101 y una primera estimación de los recursos minerales del yacimiento de La Romana.

Sobre el Proyecto Cármenes

El Proyecto Cármenes está situado a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, en la misma franja geológica que la explotación minera de cobre-oro de Orovalle (de Orvana), y el depósito de oro de Salamón. Comprende cinco Permisos de Investigación, controlados al 100%, en 5.653 hectáreas. La zona del proyecto es altamente prospectiva por la existencia de múltiples cuerpos o clusters de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro en forma de brecha tubular en matriz carbonatada. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que funcionaron por última vez en la década de 1930 y produjeron concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras numerosas explotaciones mineras históricas de menor envergadura en la zona ponen de relieve el potencial de otras pipas de brecha. Este tipo de yacimientos pueden tener dimensiones verticales significativas superiores a 1 km.

Sobre el Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo paquete de terrenos de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. Se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y La Pantoja, y de cobre-oro de Cañada Honda. Escacena alberga otros objetivos prospectivos como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para saber más de Pan Global Resources, puede visitar el portal de la empresa en Curation Connect, y formular preguntas que serán respondidas por IA en https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

QA/QC

Las muestras de roca enviadas a las instalaciones de preparación de muestras de ALS en Sevilla se prepararon y ensayaron en la instalación de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron, dividieron y pulverizaron utilizando los métodos CRU-31, SPL-22Y y PUL-31. El análisis de oro se realizó mediante ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP (Au-ICP22). Los análisis multielemento se realizaron mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP-AES (ME-ICP61). Las muestras de alta ley se analizaron mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP-AES para metales base (OG62), y Fire Assay con acabado gravimétrico para oro (Au-GRA22). Se insertaron materiales de referencia certificados a 1/25 muestras.

www.panglobalresources.com

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir materialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que figura en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de este comunicado de prensa. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar esta información prospectiva.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

