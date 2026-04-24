PAN GLOBAL ANUNCIA UNA COLOCACIÓN PRIVADA DE 7,2 MILLONES DE DÓLARES CON ALPAYANA (1)

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(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

La empresa ha decidido no continuar con la extensión propuesta de los warrants

VANCOUVER, CB, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar una financiación mediante colocación privada sin intermediarios con un inversor estratégico, Alpayana ("Alpayana"), para la adquisición de 45.000.000 acciones ordinarias (las "Acciones") de la Compañía a un precio de 0,16 dólares canadienses por acción, lo que supone unos ingresos brutos totales de 7.200.000 dólares canadienses (la "Oferta"). Al cierre de la Oferta, Alpayana poseerá aproximadamente el 19,9 % de las acciones en circulación de Pan Global.

Además, tomando en consideración la Oferta con Alpayana, el Consejo de Administración de la Compañía ha decidido no llevar a cabo la prórroga de los warrants recientemente anunciada (véase la nota de prensa de 21 de abril de 2026). La Compañía invita a los titulares de warrants a ejercerlos antes de su fecha de vencimiento, el 6 de mayo de 2026.

"Estamos muy satisfechos con el ofrecimiento de Alpayana de aumentar considerablemente su inversión estratégica en Pan Global. Alpayana es una empresa minera peruana con seis minas en explotación en Latinoamérica. Esta inversión estratégica supone un firme respaldo al potencial de los proyectos de la Compañía en España y le permite acelerar los sondeos en nuestros proyectos de Escacena y Cármenes, centrados tanto en ampliar la base de recursos actual de Escacena como en acelerar la exploración de nuevos objetivos en los próximos doce a dieciocho meses, ha declarado Tim Moody, presidente y CEO.

Los fondos obtenidos con la Oferta se destinarán a duplicar el plan actual de perforación hasta alcanzar los 20.000 metros, así como a ampliar y acelerar la exploración en los proyectos Escacena y Cármenes de la Compañía. Esto incluye:

Sondeos para ampliar y extender el yacimiento de cobre y oro de Cañada Honda, que muestra un importante potencial de expansión gracias a los resultados de sondeos, la presencia de un gran objetivo indicado por gravimetría y métodos electromagnéticos, y la publicación de un recurso preliminar;

Ampliación de las actividades de exploración en la extensa y muy prometedora zona de Escacena Sur. Esto comenzará con un estudio geofísico aeroportado, seguido de un programa intensivo de perforación. Las solicitudes de acceso y los permisos para el programa de sondeos están en trámite y se espera que estén listos a finales de este año;

Sondeos de seguimiento en el proyecto Cármenes, centrados en la ampliación del objetivo Providencia y en comprobar mediante sondeos objetivos adicionales identificados en recientes campañas de exploración; y,

Fines corporativos generales

La Oferta está sujeta a la aprobación definitiva de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).

Sobre Alpayana

Alpayana es un grupo minero privado de gestión familiar con más de 39 años de actividad ininterrumpida en Perú y México.

En la actualidad, Alpayana explota varias minas en Perú y México. La empresa combina su experiencia operativa con un desarrollo disciplinado de sus proyectos.

La empresa está comprometida con una minería sostenible y responsable, guiada por una visión a largo plazo que prioriza el bienestar de sus empleados, la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades indígenas que rodean sus operaciones. A través de su actual infraestructura minera en las minas de Americana y Yauliyacu, Alpayana proporciona agua potable a más de 2,5 millones de personas.

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica incluida en este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

Sobre el Proyecto Escacena, en el sur de España

El Proyecto Escacena, al que recientemente se han añadido la zona Escacena Sur y nuevas solicitudes de permisos, comprende en su conjunto un paquete de derechos mineros que abarca más de 13.000 hectáreas controladas al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica, la segunda región productora de cobre más grande de Europa. Escacena se encuentra cerca de la mina en explotación de Riotinto y está inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata La Romana de Pan Global, el descubrimiento de cobre y oro Cañada Honda y otros objetivos prospectivos.

Estimaciones iniciales de recursos minerales del proyecto Escacena

La Romana

Medidos e Indicados: 32,4 Mt con un 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn, 1,7 g/t de Ag, 0,44% de CuEq (119,5 kt de Cu, 8,8 kt de Sn, 1,7 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre, e

32,4 Mt con un 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn, 1,7 g/t de Ag, 0,44% de CuEq (119,5 kt de Cu, 8,8 kt de Sn, 1,7 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre, e Inferidos: 4,0 Mt con un 0,40% de Cu, 71 ppm de Sn, 1,4 g/t de Ag; 0,42% de CuEq (15,8 kt de Cu, 0,3 kt de Sn, 0,2 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre

Cañada Honda

Inferidos: 5,0 Mt con 0,65 g/t Au, 0,14% Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – con una ley de corte de 0,25 g/t oro

Para obtener más detalles e información técnica adicional, consulte la nota de prensa de 12 de febrero de 2026

Acerca del proyecto Cármenes, norte de España

El proyecto Cármenes se encuentra en el Cinturón Aurífero del Río Narcea, a unos 55 km al norte de León, y comprende cinco permisos de investigación que abarcan 5.653 hectáreas, de los que Pan Global es titular al 100%. La zona del proyecto presenta un gran potencial para la presencia de múltiples cuerpos o agrupaciones de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro de tipo brecha hidrotermal alojada en carbonatos. La zona incluye las antiguas minas de Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento por última vez en la década de 1930, produciendo concentrados de cobre y cobalto con níquel. Numerosas otras explotaciones mineras históricas de menor tamaño en la zona ponen de relieve el potencial de mineralización adicional en forma de brechas. Este tipo de yacimientos minerales pueden alcanzar dimensiones verticales significativas, superando el kilómetro. El primer programa de sondeos de la Compañía en 2025 en el objetivo de Providencia dio resultados significativos en oro, indicando su potencial para ser el primer descubrimiento significativo de oro en España en más de dos décadas.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. se dedica a la exploración activa de yacimientos minerales ricos en cobre, así como en oro y otros metales. El cobre presenta unos fundamentos de oferta y demanda muy sólidos y perspectivas de precios altos a largo plazo, al ser un metal fundamental para la electrificación global y la transición energética. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la Compañía, Escacena, que alberga los recursos minerales de cobre, estaño y oro de La Romana y Cañada Honda, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable en materia de permisos, una infraestructura excelente, experiencia profesional y en minería, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la Compañía, en Cármenes, en el norte de España, es una zona con una larga historia minera y una excelente infraestructura. El equipo de Pan Global está compuesto por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras. Pan Global Resources se compromete a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colabora. La Compañía es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera de acuerdo con sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, visite el perfil de la Compañía en Curation Connect y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relativas a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados efectivos de la empresa podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La empresa considera que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas, por lo que no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión y análisis de los estados financieros auditados de la empresa presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la Compañía a la fecha del presente comunicado. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene intención de actualizar esta información prospectiva ni asume obligación alguna al respecto.

NI LA TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE DICHO TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE CON: Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com, Tel: +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

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