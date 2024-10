PAN GLOBAL ANUNCIA UNA FINANCIACIÓN MEDIANTE COLOCACIÓN PRIVADA

/NO DIFUNDIR, EMITIR O PUBLICAR EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NI DISTRIBUIR A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/

Los fondos se destinarán a financiar el programa de exploración en curso, incluyendo el programa inicial de sondeos en el objetivo de alto potencial Bravo en el proyecto Escacena, sur de España.

TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, BC, 16 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF) anuncia hoy que está organizando una financiación mediante colocación privada de hasta 25.000.000 unidades (las "Unidades") de valores a un precio de 0,12 $ por Unidad por unos ingresos brutos totales de hasta 3.000.000 de dólares (la "Oferta"). Cada Unidad constará de una (1) acción ordinaria y la mitad (1/2) de un certificado de opción de compra de acciones ordinarias no transferible, dando derecho cada certificado de opción de compra completo a su titular a adquirir una acción ordinaria adicional al precio de 0,16 $ durante un período de un (1) año a partir del cierre de la Oferta. Todos los importes en dólares ($) están expresados en dólares canadienses.

"Nos complace anunciar una orden destacada de un socio estratégico español en el marco de esta financiación, con un compromiso de apoyo adicional", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO. "El uso principal de los fondos de esta financiación será la perforación del objetivo Bravo, de alta prioridad, en el Proyecto Escacena, donde los resultados de los estudios de geoquímica de suelos (1,7 km por 1,0 km) y de gravimetría (2,0 km por 1,5 km) apoyan nuestra opinión de que este gran objetivo podría representar una mineralización oculta de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS) bajo una cobertera poco profunda, similar al descubrimiento cercano de cobre-estaño-plata de Pan Global en La Romana."

Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para avanzar en los programas de exploración de la Compañía en España y para fines corporativos generales. La Oferta está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la aprobación de la TSX Venture Exchange. Las acciones ordinarias emitidas en virtud de esta colocación privada estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses en Canadá y a restricciones de reventa en Estados Unidos en virtud de la legislación estadounidense sobre valores. Una parte de la oferta podría devengar comisiones de intermediación.

Los valores que se venderán en la colocación privada no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 de EE.UU., en su versión modificada ("Ley de Valores de EE.UU.), ni con las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción aplicable, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y de las leyes de valores de los estados u otras jurisdicciones que sean de aplicación. Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna oferta, solicitud o venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca del Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo terreno de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. Este proyecto se encuentra cerca de la mina en operación de Riotinto y es adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos para la construcción de una nueva explotación minera. El Proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y de cobre-oro Cañada Honda de Pan Global, así como una otros objetivos altamente prospectivos, incluido el objetivo de alta prioridad Bravo. El objetivo Bravo se caracteriza por una gran anomalía gravimétrica, a 1 km al este de La Romana y a 4,5 km de la antigua mina de Aznalcóllar.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, debido a los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las sólidas perspectivas de precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde las infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

