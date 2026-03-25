PAN GLOBAL ANUNCIA UN TRAMO DE 3,0 m CON 29,8 g/t DE ORO EN PROVIDENCIA Y EL INICIO DE SONDEOS EN CÁRMENES (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

3,0 metros con 29,8 g/t de oro dentro de un tramo de 6,0 metros con una ley de 15,0 g/t de oro en muestreos de superficie realizados en Providencia

Los valores polimetálicos de alta ley incluyen 43,8 g/t de oro, 1,06 g/t de platino y 0,82 g/t de paladio en 1,0 metro

Programa de perforación de seguimiento en curso con 1.000 metros repartidos en siete sondeos

Muestreo en canal en curso en la galería subterránea a la que se ha accedido recientemente

VANCOUVER, CB, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar los resultados de alta ley de oro obtenidos en el reciente muestreo de superficie y el inicio de un programa de perforación de seguimiento de siete sondeos y 1.000 metros en el objetivo Providencia (Providencia) dentro del Proyecto Cármenes (Cármenes) en el norte de España.

El muestreo continuo de rocas en canal a lo largo del tramo de roca superficial recién desvelado en Providencia arrojó 3,0 metros con una ley de 29,8 g/t de oro dentro de un intervalo más amplio de 6,0 metros con una ley de 15,0 g/t, incluyendo un valor máximo de 43,8 g/t de oro en 1,0 metro (véase la Tabla 1 más abajo). Los resultados de los análisis también confirman anomalías de platino y paladio. Estos resultados proporcionan una confirmación adicional de la existencia de una importante mineralización de oro de alta ley cerca de la superficie y se han utilizado para definir los objetivos prioritarios del actual programa de perforación.

La mineralización de oro de ley excepcionalmente alta observada en superficie en Providencia ha influido directamente en el diseño del programa actual de perforación. Los sondeos iniciales realizados en 2025 revelaron un yacimiento de oro cercano a la superficie, y los trabajos en curso se centran en evaluar la continuidad, la orientación y la extensión de la mineralización en dirección y profundidad. Con la perforación en marcha y el muestreo subterráneo adicional en curso, Pan Global está ampliando sistemáticamente el conocimiento sobre este prometedor yacimiento europeo de oro, ha declarado Tim Moody, presidente y CEO.

También se están realizando muestreos en canal dentro de una galería subterránea a la que se ha accedido recientemente, donde se ha identificado una mineralización de sulfuros alojada en brechas. El túnel se encuentra aproximadamente 30 metros por debajo de los muestreos subterráneos anteriores. El objetivo de este trabajo es evaluar la continuidad del sistema mineralizado y perfeccionar el modelo estructural.

Los resultados tanto del programa de perforación como del muestreo subterráneo en canal se darán a conocer a medida que estén disponibles.

Resumen Técnico

El yacimiento de Providencia se interpreta como una mineralización de oro de tipo brecha epitermal y controlada estructuralmente. Los muestreos en zanjas en superficie y en canal han permitido poner al descubierto zonas mineralizadas cercanas a la superficie, mientras que los sondeos realizados en 2025 confirmaron la continuidad de la mineralización de alta ley tanto en profundidad como más allá de las antiguas explotaciones mineras.

Tabla 1 – Resultados del muestreo superficial en canal en Providencia

Notas:

Los intervalos indicados representan las longitudes muestreadas; se desconoce la anchura real

Los resultados de las muestras de fragmentos de roca en canal son de naturaleza selectiva y pueden no ser representativos de la mineralización general

Figura 1 – Fotografía mostrando la localización de las muestras de canal

Figura 2 - Área objetivo de Providencia, en la que se muestran los resultados de las nuevas muestras de superficie y los resultados de oro de los sondeos, zanjas y canales realizados anteriormente por Pan Global

Además, se han identificado más de 20 nuevos objetivos geoquímicos y geofísicos para realizar muestreos de seguimiento y posibles sondeos en toda la zona del proyecto Cármenes.

Acerca del proyecto Cármenes

El proyecto Cármenes se encuentra en el Cinturón Aurífero del Río Narcea, a unos 55 km al norte de León, y comprende cinco permisos de investigación que abarcan 5.653 hectáreas, de los que Pan Global es titular al 100%. La zona del proyecto presenta un gran potencial para la presencia de múltiples cuerpos o agrupaciones de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro de tipo brecha hidrotermal alojada en carbonatos. La zona incluye las antiguas minas de Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento por última vez en la década de 1930, produciendo concentrados de cobre y cobalto con níquel. Numerosas explotaciones mineras históricas de menor tamaño en la zona ponen de relieve el potencial de mineralización adicional en forma de brechas. Este tipo de yacimientos minerales pueden alcanzar dimensiones verticales significativas, superando el kilómetro. El primer programa de sondeos de la empresa en 2025 en el objetivo de Providencia dio lugar a un nuevo descubrimiento de oro.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. se dedica a la exploración activa de yacimientos minerales ricos en cobre, así como en oro y otros metales. El cobre presenta unos fundamentos de oferta y demanda muy sólidos y perspectivas de precios altos a largo plazo, al ser un metal fundamental para la electrificación global y la transición energética. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, que alberga los recursos minerales de cobre, estaño y oro de La Romana y Cañada Honda, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable en materia de permisos, una infraestructura excelente, experiencia profesional y en minería, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, es una zona con una larga historia minera y una excelente infraestructura. El equipo de Pan Global está compuesto por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras. Pan Global Resources se compromete a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colabora. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera de acuerdo con sus principios.

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Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica incluida en este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

Muestreo, control de calidad y procedimientos analíticos

Las muestras de canal se recogieron a lo largo de un afloramiento de roca a lo largo de una zanja excavada en superficie. Las muestras se recogieron en forma de fragmentos de roca en canales horizontales continuos.

La longitud de cada muestra fue de aproximadamente 1,0 metro en horizontal. Los intervalos indicados representan la longitud acumulada de muestras mineralizadas consecutivas; se desconoce el ancho real. Las muestras de canal son de naturaleza selectiva y pueden no ser representativas de la ley general o de la continuidad de la mineralización.

Las muestras se colocaron en bolsas selladas y se enviaron a las instalaciones de preparación de muestras de ALS en Sevilla, España, y se analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron, dividieron y pulverizaron utilizando los métodos CRU-31, SPL-22Y y PUL-31. Los análisis de oro, platino y paladio se realizaron mediante ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP-AES (PGM-ICP24). El análisis multielemental se llevó a cabo mediante digestión con 4 ácidos y acabado ICP-AES (ME-ICP61). Las muestras con contenido de oro superior al límite de determinación se analizaron mediante ensayo al fuego con acabado por gravedad (Au-GRA21). También se incluyó una muestra de referencia certificada como control.

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Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relativas a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados efectivos de la empresa podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La empresa considera que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas, por lo que no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión y análisis de los estados financieros auditados de la empresa presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la Sociedad a la fecha del presente comunicado. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información prospectiva ni asume obligación alguna al respecto.

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