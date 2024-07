PAN GLOBAL comienza a explorar en el objetivo de ALTA PRIORIDAD bravo, PROYECTO ESCACENA, SUR DE ESPAÑA

(Información remitida por la empresa firmante)

Bravo responde a una gran anomalía gravimétrica no comprobada con potencial de albergar un cuerpo de sulfuros masivos

A 1,5 km a lo largo de la misma franja que el descubrimiento de Pan Global La Romana de cobre-estaño-plata.

A 4,5 km al suroeste de los yacimientos de Grupo México de Aznalcollar y Los Frailes, depósitos vulcanogénicos de sulfuros masivos

VANCOUVER, CB, 23 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o "la Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar el comienzo del programa inicial de exploración sobre el objetivo Bravo ("Bravo") dentro del Proyecto Escacena ("Escacena"), 100% propiedad de la Compañía, en la Faja Pirítica Ibérica, al sur de España.

"Bravo es uno de los objetivos de exploración de mayor prioridad en la cartera de Pan Global debido al gran tamaño de la anomalía gravimétrica, y al estar a sólo 1,5 km a lo largo de la misma franja que el yacimiento de cobre-estaño-plata de La Romana. Las anomalías gravimétricas coinciden con la mineralización de La Romana (descubierta por Pan Global en 2019) y con los yacimientos cercanos de Aznalcóllar-Los Frailes (cobre, plomo, zinc) así como con Las Cruces (cobre). La geoquímica de suelos y los estudios geofísicos, ya en marcha en Bravo, servirán guía para los futuros sondeos y representan la primera exploración de campo realizada sobre este objetivo desde principios de la década de 1980", dijo Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

Bravo es una destacada anomalía gravimétrica de 2 km x 1,2 km situada a 1,5 km al este del descubrimiento de cobre-estaño-plata La Romana de Pan Global, y a 4,5 km al suroeste del yacimiento vulcanogénico de sulfuros masivos (VMS) de Aznalcóllar. La anomalía Bravo se identificó originalmente a partir de los datos de un estudio gravimétrico de principios de los 80, y se interpretó como una posible mineralización oculta de sulfuros masivos. El objetivo está cubierto en su mayor parte por rocas y sedimentos post-mineralización y nunca ha sido sondeado.

La exploración prevista incluye un estudio gravimétrico inicial de 100 m x 50 m, muestras geoquímicas de suelo, cartografía geológica y estudios de polarización inducida (PI) dipolo-dipolo con espaciamiento de 200 m entre líneas. Se espera que estas prospecciones estén terminadas en un plazo de tres meses y sirvan de guía para futuras investigaciones mediante sondeos en el objetivo Bravo.

Pan Global espera poner al día a los accionistas a medida que avance el programa de exploración en Bravo durante las próximas semanas.

Sobre el Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo terreno de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El Proyecto Escacena está situado cerca de la mina en operación de Riotinto e inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de Pan Global de cobre-estaño-plata de La Romana y de cobre-oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección, como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. está enfocada activamente en yacimientos minerales ricos en cobre, dado el atractivo fundamental de la oferta y la demanda de cobre y sus perspectivas de precios sólidos a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a trabajar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el National Instrument 43-101, ha revisado y aprueba la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la Compañía.

Declaraciones de intenciones

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones de intenciones, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir sustancialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos contenida en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de su publicación. Salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna al respecto.

