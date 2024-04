PAN GLOBAL COMUNICA RESULTADOS POSITIVOS DE METALURGIA DE ESTAÑO PARA EL YACIMIENTO DE COBRE-ESTAÑO-PLATA DE LA ROMANA (

(Información remitida por la empresa firmante)

La mineralización de estaño de La Romana es apropiada para producir un concentrado de estaño de alta calidad por separación gravimétrica convencional

Altas leyes de concentrado de estaño del 63,2% de Sn con una recuperación del 58,1%

Los concentrados de cobre y estaño de alta calidad ofrecen potencial para mejorar significativamente la viabilidad económica del proyecto

Los excelentes resultados metalúrgicos son un hito importante en la reducción de riesgos para el progreso de La Romana hacia una evaluación económica

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 3 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FSE: 2EU) se complace en anunciar resultados positivos de las pruebas metalúrgicas para la recuperación de estaño en el descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana en el Proyecto Escacena, sur de España. Los resultados indican que se puede obtener un concentrado de estaño de alta calidad utilizando un diagrama de flujo convencional de separación por gravedad. Los resultados de la metalurgia del estaño complementan los resultados de las pruebas metalúrgicas del cobre recientemente comunicados, que mostraron que se pueden obtener concentrados de cobre limpios, de alta calidad y comercializables mediante un proceso de flotación (véase Nota de prensa, 21 de marzo de 2024).

"Los resultados del programa metalúrgico de estaño de La Romana han superado las expectativas, confirmando que la mineralización de estaño se adapta bien a la separación por gravedad convencional para producir concentrados de estaño de primera calidad con leyes superiores al 60%. Para situar el contexto, las minas modernas de estaño suelen producir concentrados con una ley del 50-55% de estaño. El estaño es un raro producto secundario en la Faja Pirítica Ibérica y creemos que el estaño de La Romana tiene potencial para mejorar significativamente la economía global del proyecto. Los excelentes resultados de las pruebas metalúrgicas de cobre y estaño son un hito importante en la reducción del riesgo del Proyecto Escacena", ha declarado Tim Moody, Presidente y Consejero Delegado de Pan Global.

El programa de pruebas metalúrgicas ha sido realizado por Wardell Armstrong International (Reino Unido), bajo la coordinación y dirección de Minepro Solutions SL (España). Los resultados se resumen en la tabla 1.

Resultados destacados de las pruebas

El programa de metalurgia del estaño demuestra que la mineralización de Cu-Sn-Ag de La Romana es apropiada para la recuperación de concentrados de estaño vendibles.

Las pruebas de molienda para determinar la demanda neta de energía para reducir la muestra de estaño hasta el tamaño de producto arrojaron un valor del índice de molienda BBMWi de 13,1 kWh/t, clasificándola como de dureza media. Los resultados están en el rango esperado para los minerales de la Faja Pirítica Ibérica.

Las leyes de cabeza de la muestra empleada fueron 0,27% Sn y 0,44% Cu.

Los análisis mineralógicos confirman que la mineralización de estaño es casi 100% casiterita, que es el mineral idóneo para la recuperación de estaño.

El análisis del tamaño de partícula para determinar el tamaño de la molienda indica que la casiterita está más concentrada en las fracciones de tamaño comprendidas entre -106 a +53 micras, y de -53 a +10 micras. Las características de liberación de la casiterita también fueron mejores en las fracciones más finas.

El diagrama de flujo de las pruebas de concentración de estaño incluía pruebas iniciales de flotación para eliminar los sulfuros y el cobre, seguidas de la separación por gravedad del estaño (casiterita) de los estériles de flotación, y una etapa final de flotación para recuperar el estaño no capturado en las etapas anteriores.

Se confirmó que la flotación inicial de sulfuros era eficaz para separar los minerales de cobre y estaño, y que la mayor parte del cobre iba a un concentrado más grueso y el estaño a los estériles.

Los estériles de la flotación inicial se deslamaron y tamizaron para mejorar su respuesta antes de someterlos a una serie de etapas de separación de desbaste y limpieza por gravedad en circuito abierto, utilizando una mesa vibratoria para concentrar el estaño: La etapa de desbaste confirmó leyes y recuperaciones superiores de estaño para las fracciones de tamaño de -106 a +53 micrones y de -53 a +10 micrones, y de la remolienda de las fracciones más gruesas. Las etapas de limpieza permitieron obtener concentrados de estaño vendibles en esta fase inicial. La flotación de los estériles residuales y de la fracción más fina recuperó menores cantidades de estaño adicional.

Los resultados globales proyectados en circuito cerrado incluyen altas leyes de concentrado de 63,2% de estaño y 58,1% de recuperación de estaño , excelentes para este estilo de mineralización.

, excelentes para este estilo de mineralización. Se realizarán pruebas adicionales para verificar los resultados y lograr una mayor optimización para mejorar la recuperación y la calidad de los concentrados de estaño y cobre, junto con estudios de diseño y cálculo de costes.

Tabla 1 – Resumen de resultados de las pruebas metalúrgicas del estaño (MINEPRO, 2024)

Programa de metalurgia del estaño

La mineralización de estaño en La Romana suele tener una ley de entre el 0,05% y el 0,5% de Sn dentro de la zona de cobre y ocasionalmente supera el 1% de Sn en intervalos de 1 metro. La zonación metálica también se reconoce a lo largo de los 1,4 km de longitud del yacimiento, desde cobre con poco estaño en el este hasta cobre con estaño creciente hacia el oeste, donde el yacimiento permanece abierto.

Se generó una muestra compuesta de 96 kg para el trabajo de pruebas metalúrgicas, consistente en intervalos de muestras de testigos de perforación de tres sondeos dentro de una zona del yacimiento de La Romana donde la perforación indica una mineralización de estaño de alta ley más continua. Las localizaciones de las muestras para las pruebas metalúrgicas del estaño se muestran en la Figura 1.

Los pasos seguidos para producir un concentrado de estaño vendible a partir de la muestra compuesta se indican en el diagrama de flujo de la figura 2.

Todas las pruebas de metalurgia del estaño se realizaron en condiciones de circuito abierto, en las que una parte del estaño puede perderse a lo largo del proceso en forma de residuos intermedios o estériles finales. Sin embargo, existe la posibilidad de recuperar estaño adicional de los residuos intermedios y los estériles finales en condiciones de circuito cerrado. Por lo tanto, se calcularon la ley y la recuperación finales proyectadas del concentrado en circuito cerrado basándose en los resultados del circuito abierto e incorporando estimaciones de recuperación de estaño del 90% de los residuos intermedios y del 10% de los estériles finales.

Acerca del Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso terreno contiguo de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El Proyecto Escacena está situado cerca de la mina en funcionamiento de Riotinto y adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos y se prevé que la construcción comience en 2024. El Proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y de cobre-oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa y Romana Deep.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición de National Instrument 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

