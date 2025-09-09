PAN GLOBAL CORTA 34 m A 3,01 g/t DE ORO CERCA DE SUPERFICIE CON 5 m A 8,93 g/t EN EL PROYECTO CÁRMENES (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Primeros resultados de los sondeos de comprobación del área de mineralización de oro alojada en brechas al este de la mina histórica de Providencia, en el proyecto Cármenes, propiedad al 100% de la empresa.

Pendientes aún los resultados de ensayos del sondeo perforado bajo la trinchera de superficie con 20 m a 1,7 g/t de oro.

Potencial de expansión de la brecha de sulfuros de cobre, cobalto y níquel de alta ley en las labores mineras históricas.

Múltiples objetivos no probados en la zona del proyecto Cármenes

Continúan los sondeos en el objetivo La Romana del emblemático Proyecto Escacena y se reanudarán en breve en el objetivo Bravo

VANCOUVER, CB, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar importantes resultados de ensayos de oro cerca de la superficie de su programa inicial de perforación en el objetivo Providencia, en el Proyecto Cármenes ("Cármenes"), 100% propiedad de la Compañía, en el norte de España. Los primeros resultados de sondeos fueron comunicados el 19 de mayo de 2025 y el 18 de junio de 2025. Los nuevos resultados corresponden a los primeros sondeos dirigidos a una zona de mineralización anómala de oro al este de las antiguas labores.

Lo más destacado:

Se han recibido ensayos de dos sondeos ya finalizados (PVD05 y PVD06)

Intersección de alta ley en el sondeo PVD06 (a menos de 20 m en vertical bajo la superficie); 34,0 m con 3,01 g/t Au desde 131,0 m , incluyendo 5,0 m con 8,93 g/t Au desde 131,0 m 2,0 m con 15,18 g/t Au, 1,23 g/t Pt+Pd desde 133,0 m 4,7 m con 5,65 g/t Au desde 143,0 m 2,0 m con 7,15 g/t Au desde 161,0 m Máxima ley de 17,6 g/t Au en 1 m desde 134,0 m La zona objeto de perforación a lo largo y por debajo de una galería de exploración histórica, donde las recientes muestras de canal promediaron 37 metros a 3,11 g/t de oro La mineralización de oro se aloja principalmente en brechas carbonatadas hematíticas de color rojo con alteración hidrotermal y sulfuros diseminados El sondeo PVD06 extiende la zona aurífera hasta 70 m al este del sondeo PVD02 ( 46 m con 1,08 g/t Au), quedando abierto al este, al oeste y en profundidad

(a menos de en vertical bajo la superficie); El sondeo PVD05 intersecó la brecha dolomítica en el halo exterior a la zona aurífera, confirmando el modelo de alteración y zonación de la brecha, pero sin resultados significativos

intersecó la brecha dolomítica en el halo exterior a la zona aurífera, confirmando el modelo de alteración y zonación de la brecha, pero sin resultados significativos Ensayos pendientes para el sondeo PVD07, perforado 50m al este del PVD06, comprobando bajo una trinchera de superficie con 20 m a 1,7 g/t Au

"Los nuevos resultados amplían la mineralización de oro alojada en brechas cerca de la superficie, al este de las labores mineras históricas, e incluyen el intervalo de oro de mayor ley en Providencia hasta la fecha. Estos son los primeros resultados de perforación en un área con resultados de oro altamente anómalos en muestreos de suelos, zanjas y canales al este de Providencia. La mineralización de oro cercana a la superficie interceptada en el sondeo PVD06 se extiende hasta la superficie y está muy abierta", ha declarado Tim Moody, Presidente y Director Ejecutivo de Pan Global.

"Providencia representa una convincente oportunidad de descubrimiento, incluido el potencial de extender la brecha de sulfuros de cobre, cobalto y níquel de alta ley de la mina histórica, y ampliar la zona aurífera descubierta recientemente. Los resultados de los sondeos refuerzan nuestro modelo de zonación de alteración de la brecha para apuntar a la mineralización de mayor ley y ayudar a identificar mineralización adicional en los más de dos docenas de objetivos potenciales identificados en el Proyecto Cármenes."

Tabla 1 - Resumen de los resultados de sondeos de Providencia

1 Todos los intervalos se indican como longitudes reales de perforación. No hay sondeos suficientes para restringir la geometría y determinar la potencia real. Incluye un intervalo de 6 m entre 147,7 m y 153,7 m con escasa recuperación de testigo, lo que puede significar la pérdida de mineralización de mayor ley

Tabla 2 – Información de emboquilles

2 Sistema de coordenadas: UTM30N ERTS89

Actualización de la perforación en el Proyecto Escacena

Prosiguen las perforaciones en el emblemático proyecto Escacena de la empresa, situado en la Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, con un equipo de perforación dedicado actualmente a la expansión del yacimiento de cobre-estaño-plata de La Romana. Están pendientes los resultados de los sondeos iniciales en los objetivos Hornitos y Plomillos, y los sondeos más recientes en el objetivo Bravo.

La perforación se reanudará en breve en el objetivo Bravo, tras una revisión detallada de la geofísica y de los testigos de perforación ya obtenidos tras la finalización de cuatro sondeos (tres sondeos se abandonaron debido a las condiciones del terreno). En los sondeos BRD01, BRD02 y BRD04 se han registrado mineralización de sulfuros y/o alteración asociada, incluidas trazas de esfalerita y galena diseminadas/alojadas en vetas en BRD04, consistentes con partes externas de sistemas de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS). Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que aún no se ha intersecado la fuente de la fuerte anomalía gravimétrica y de cargabilidad IP, por lo que sigue existiendo potencial para el descubrimiento de mineralización VMS. La revisión se diseñó para afinar el posicionamiento de los dos sondeos previstos restantes.

La primera estimación de los recursos minerales del yacimiento de La Romana comenzará en septiembre y se entregará en 2025.

Sobre el Proyecto Cármenes

El Proyecto Cármenes está situado a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, y comprende cinco Permisos de Investigación en 5.653 hectáreas. La zona del proyecto es altamente prospectiva por la existencia de múltiples cuerpos o clusters de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro en forma de brecha tubular en matriz carbonatada. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que funcionaron por última vez en la década de 1930 y produjeron concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras muchas explotaciones mineras históricas de menor envergadura en la zona ponen de relieve el potencial de otras brechas tubulares. Este tipo de yacimientos pueden tener dimensiones verticales significativas superiores a 1 km.

Sobre el Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo paquete de terrenos de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. Se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y La Pantoja, y de cobre-oro de Cañada Honda. Escacena alberga otros objetivos prospectivos como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para saber más de Pan Global Resources, puede visitar el portal de la empresa en Curation Connect, y formular preguntas que serán respondidas por IA en https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

QA/QC

El diámetro de testigo ha sido HQ (63 mm) y todas las muestras eran de testigo. El tamaño nominal de la muestra era de 1 m de longitud de testigo y oscilaba entre 0,5 y 2 m. Los intervalos de muestreo se definieron mediante contactos geológicos y el inicio y el final de cada muestra se marcaron físicamente en el testigo. El personal de la empresa supervisó en todo momento el corte de los testigos y la toma de muestras. Se tomaron muestras duplicadas de de testigo aproximadamente cada 30 muestras y se insertaron materiales de referencia certificados cada 25 muestras en cada lote.

Las muestras se enviaron al laboratorio ALS de Sevilla (España) y se analizaron en el laboratorio ALS de Irlanda. Todas las muestras se trituraron y dividieron (método CRU-31, SPL22Y), y se pulverizaron utilizando (método PUL-31). Los análisis de oro, platino y paladio se realizaron mediante ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP (método Au-ICP-24) y los análisis multielemento se llevaron a cabo mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP AES (método ME-ICP-61). Los resultados de metales base de calidad superior se analizaron mediante digestión de 4 ácidos con ICP AES (método OG-62).

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir materialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que figura en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de este comunicado de prensa. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar esta información prospectiva.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

