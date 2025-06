PAN GLOBAL INTERCEPTA NUEVA MINERALIZACIÓN DE ORO Y COBRE DE MAYOR LEY EN EL PROYECTO CÁRMENES, ESPAÑA (2)

Figure 1 - Cármenes Project: Providencia Target - geology map showing the historical mine workings, drillholes and cross-section locations (A-A’ - Figure 2; B-B’ - Figure 3) - PAN GLOBAL RESOURCES INC./PR NEWSWIRE

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Los intervalos de mayor ley incluyen 2,19 g/t de Au en 4 m ; 1,05 g/t de Au en 10 m ; y 0,59 g/t de Au, 1,05% de Cu, 0,22% de Ni y 0,22% de Co en 4 m

Amplias intersecciones de oro en brechas, que incluyen 0,37 g/t de Au en 56 metros y 0,23 g/t de Au en 110 metros, destacan el potencial de tonelaje a poca profundidad

Los sondeos se dirigen ahora a la principal zona aurífera no probada de Providencia con tres sondeos de ampliación planificados

Múltiples objetivos geofísicos aún no probados indican un gran potencial para nuevos descubrimientos en Cármenes

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 18 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar los resultados de dos sondeos adicionales finalizados en la campaña de perforación inicial en el Proyecto Cármenes ("Cármenes"), 100% propiedad de la Compañía, en el norte de España.

Los nuevos resultados de muestreo corresponden a los sondeos PVD03 y PVD04, cuyo objetivo eran las posibles extensiones de la mineralización alojada en brechas asociada a las históricas labores mineras subterráneas de cobre, cobalto y níquel de Providencia. El PVD03 se perforó inmediatamente al este de las explotaciones mineras históricas y el PVD04 atravesó la brecha mineralizada de Cu-Ni-Co. En la zona de Providencia no se habían realizado ningún sondeos con anterioridad ni se había reconocido el potencial de una mineralización aurífera significativa.

Resultados destacados de sondeo:

Sondeo PVD03 Amplio intervalo de oro desde cerca de la superficie que se extiende al este de las labores mineras 56 m con 0,37 g/t Au desde 29 m (en profundidad), incluyendo 4 m con 1 ,22 g/t Au desde 64 m 10 m con 1,05 g/t Au desde 75 m 4 m con 2 ,19 g/t Au desde 81 m

Sondeo PVD04 Cobre, níquel, cobalto y selenio de alta ley interceptados dentro de una zona de brecha más amplia con oro elevado 110 m con 0, 23 g/t Au desde 8 m , incluyendo 4 m con 0,59 g/t Au, 1. 05% Cu, 0,22% Co, 0,22% Ni 2 m con 0,21 g/t Au, 0,80% Cu, 0,23% Co, 0,60% Ni desde 113m 14 m con 0,51 g/t Au desde 11 m Varios intervalos de 1 m con leyes de 1,08 g/t a 2,05 g/t Au



"Las amplias zonas de brechas con mineralización localizadas en el programa de perforación inicial de Pan Global en Cármenes, acentúan el potencial de una importante mineralización hidrotermal de oro, cobre, níquel y cobalto alojada en brechas. Los resultados amplían la mineralización sobre las brechas al sur, al este y al norte de las explotaciones mineras históricas de Providencia, y la zona prospectable sigue estando abierta en todas direcciones. Los próximos tres sondeos serán las primeras pruebas en una amplia zona con mineralización de oro altamente anómala al este de los trabajos de Providencia, que incluye un muestreo de canal que arrojó 3,11 g/t de oro en 37 metros", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

También estamos muy entusiasmados con los resultados del estudio geofísico con helicóptero recientemente completado sobre Cármenes, que proporciona un rico conjunto de datos que indica múltiples nuevos objetivos con características similares a Providencia, lo que se interpreta como un alto potencial para descubrimientos de oro, cobre, níquel y cobalto adicionales en el área del Proyecto.

Puntos destacados:

Los resultados de perforación comunicados hasta la fecha corresponden a tres de los seis sondeos previstos para la campaña de perforación inicial en Cármenes, que es la primera vez que se perfora en el objetivo de Providencia.

El primer sondeo completado (PVD02) intersectó un intervalo de alta ley de 6,27 g/t de oro en 4 m dentro de un intervalo más amplio con una media de 1,08 g/t de oro en 46 m al sur de las labores mineras históricas. [Véase el comunicado de prensa del 19 de mayo de 2025].

dentro de un intervalo más amplio con una media de 1,08 g/t de oro en al sur de las labores mineras históricas. [Véase el comunicado de prensa del 19 de mayo de 2025]. Los resultados de los sondeos PVD03 y PVD04 amplían la zona de oro alojada en la brecha hacia el este y el norte de los trabajos de la mina, y la mineralización permanece completamente abierta.

Los próximos tres sondeos se extenderán hasta 120 m al este de los trabajos de la mina Providencia, probando por debajo de las trincheras y muestras de canal de alta ley recientemente reportadas ( 3,11 g/t Au en 37 m y 1,74 g/t Au en 20 m ). [Ver comunicado de prensa del 11 de febrero de 2025]

al este de los trabajos de la mina Providencia, probando por debajo de las trincheras y muestras de canal de alta ley recientemente reportadas ( y ). [Ver comunicado de prensa del 11 de febrero de 2025] La interpretación del vuelo electromagnético, magnético y radiométrico realizado recientemente con helicóptero sobre Cármenes está siendo interpretado e indica múltiples objetivos adicionales con características similares a Providencia.

Actualización de la perforación en el objetivo Bravo

Pan Global también se complace en informar de que, tras una pausa para la cosecha en la zona, se reanudará la perforación en el gran objetivo de alta prioridad Bravo en el emblemático Proyecto Escacena en el sur de España. Los próximos tres sondeos en Bravo probarán una fuerte anomalía de cargabilidad IP coincidente con anomalías geofísicas de gravedad y electromagnética, y se espera que se completen durante las próximas seis semanas.

Tabla 1 – Resumen de los resultados de sondeo en Providencia

1 Todos los intervalos se indican como anchuras de perforación. No hay sondeos suficientes para restringir la geometría y determinar la anchura real.

Table 2 –Información de emboquilles de sondeos

2 Sistema de coordenadas: UTM30N ERTS89

Acerca del Proyecto Cármenes

El Proyecto Cármenes está situado a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, y comprende cinco Permisos de Investigación en 5.653 hectáreas. La zona del proyecto es altamente prospectiva por la existencia de múltiples cuerpos o clusters de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro en forma de brecha tubular. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que funcionaron por última vez en la década de 1930 y produjeron concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras numerosas explotaciones mineras históricas de menor envergadura en la zona ponen de relieve el potencial de otras pipas de brecha. Este tipo de yacimientos pueden tener dimensiones verticales significativas superiores a 1 km.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un favorable historial de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

QA/QC

El tamaño del testigo es HQ (63 mm) y todas las muestras son de testigo. El tamaño nominal de la muestra es de 1 m de longitud de testigo y oscila entre 0,5 y 2 m. Los intervalos de muestreo se definieron mediante contactos geológicos y el inicio y el final de cada muestra se marcaron físicamente en el testigo. El personal de la empresa supervisó en todo momento el corte de los testigos y la toma de muestras. Se tomaron muestras duplicadas de de testigo aproximadamente cada 30 muestras y se insertaron materiales de referencia certificados cada 25 muestras en cada lote.

Las muestras se enviaron al laboratorio ALS de Sevilla (España) y se analizaron en el laboratorio ALS de Irlanda. Todas las muestras se trituraron y dividieron (método CRU-31, SPL22Y), y se pulverizaron utilizando (método PUL-31). Los análisis de oro, platino y paladio se realizaron mediante ensayo al fuego de 50 g con acabado ICP (método Au-ICP-24) y los análisis multielementos se llevaron a cabo mediante digestión de 4 ácidos con acabado ICP AES (método ME-ICP-61). Los resultados de metales base por encima de la ley se analizaron mediante digestión de 4 ácidos ICP AES (método OG-62).

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com, Tel: +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

