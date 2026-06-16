Pan Milagros se apoya en SAP y Altim para abordar una etapa de crecimiento

Pan Milagros - Pan Milagros

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía familiar española, con más de un siglo de historia y especializada en panadería industrial, ha migrado a SAP S/4HANA para ganar agilidad, reforzar la trazabilidad y preparar el negocio para los próximos años

Madrid, 16 de junio de 2026.- SAP y Altim han anunciado que Pan Milagros ha evolucionado su plataforma tecnológica a SAP S/4HANA para preparar su operativa para una nueva etapa de crecimiento.



Con una facturación cercana a 80 millones de euros y una plantilla de unas 250 personas, la compañía necesitaba una plataforma capaz de acompañar su crecimiento futuro, reforzar la trazabilidad fina en un sector tan exigente como el alimentario y mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones en tiempo real.



Usuaria de SAP ECC desde 2015, su evolución exigía mayor agilidad operativa, acceso a información en tiempo real, movilidad y una arquitectura tecnológica preparada para incorporar nuevas capacidades en el futuro.



Volvió a confiar en Altim, responsable del despliegue anterior, por su amplia experiencia y conocimiento en SAP, así como por su compromiso con el cumplimiento de los plazos. Y apostó por SAP S/4HANA para mantener la robustez, disponer de un entorno más ágil, escalable y preparado para el futuro. El proyecto incluyó la base de datos SAP HANA, que ha facilitado el acceso a información en tiempo real y una toma de decisiones más rápida y eficiente; así como la capa de experiencia de usuario SAP Fiori, que ha incorporado la movilidad. Ahora, el equipo directivo puede consultar desde cualquier dispositivo información clave sobre producción, fabricación o stock y reaccionar con mayor rapidez.



Además, ha reforzado la trazabilidad por lote, un aspecto crítico en la industria alimentaria, y ha contribuido a automatizar procesos, reduciendo costes operativos, liberando recursos y mejorando la eficiencia global de la operación.



"La migración a SAP S/4HANA ha sido un paso estratégico clave para Pan Milagros. Gracias a la colaboración con Altim y SAP, hemos llevado a cabo esta transformación de forma fluida, cumpliendo plazos y con un impacto mínimo en el negocio. Hoy disponemos de una solución avanzada, escalable y segura que mejora la eficiencia de nuestros procesos y nos posiciona con ventaja frente a la competencia", Enrique García, Director General de Pan Milagros.



"Es un orgullo acompañar a las empresas españolas en sus procesos de evolución y crecimiento. En SAP trabajamos para proporcionar a las organizaciones una base tecnológica sólida, flexible y preparada para el futuro, para ganar agilidad, impulsar la innovación y afrontar con garantías los próximos retos de su negocio", Irene Sagre, Head of Corporate Spain en SAP.



"El proyecto se ejecutó en plazo y forma y su puesta en productivo se realizó en un fin de semana, sin impacto en la operativa diaria de la compañía: se mantuvo la continuidad de la actividad industrial, sin que se registraran incidencias ni interrupciones, una cuestión especialmente crítica para una compañía con producción diaria en sus diferentes plantas y que fue posible gracias a la involucración de la dirección de Pan Milagros y Altim, trabajando en todo momento como un equipo único e integrado", Antonio Espejo, Gerente de Cuentas de Altim.



Ahora, Pan Milagros tiene la seguridad de disponer de una plataforma sólida y escalable, preparada para acompañar su crecimiento en los próximos años.

Contacto

Emisor: Pan Milagros

Nombre contacto: Maria Luisa Rodriguez

Descripción contacto: Grayling Comunicación SL

Teléfono de contacto: 667575086