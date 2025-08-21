Panasonic acelera la transición a la aerotermia en España con la nueva Aquarea R290

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Aplus impulsa en España el despliegue de la nueva aerotermia Panasonic Aquarea R290, clave en la reducción del consumo energético doméstico.

Panasonic refuerza su posición en climatización sostenible con la llegada a España de su nueva generación Aquarea con refrigerante natural R290, capaz de reducir drásticamente el impacto climático (PCG 0,02) y el consumo energético del hogar. La calefacción y el agua caliente suponen cerca del 79?% del gasto energético en las viviendas europeas; en este contexto, Aquarea aporta una alternativa real y eficiente a las calderas tradicionales.

La nueva Aquarea T?CAP Serie M (R290) mantiene la potencia calorífica nominal incluso a -15?°C sin resistencias de apoyo y opera hasta -28?°C en el exterior, garantizando confort estable en climas severos. La línea Aquarea Serie L (R290) y la Serie K (R32) completan el porfolio, cubriendo obra nueva y rehabilitación con soluciones A+++ y funcionamiento silencioso, conectadas de fábrica a Comfort Cloud y Service Cloud.

Qué cambia para el usuario.

o Hasta un 80?% de ahorro energético frente a sistemas convencionales, gracias a la alta eficiencia de la bomba de calor aire?agua.

o Rendimiento en frío extremo: calefacción estable a -28?°C y agua de impulsión de hasta 75?°C, idónea para radiadores, fan coils y suelo radiante.

o Conectividad nativa para control y mantenimiento remoto (Comfort Cloud / Service Cloud).

o Bajo nivel sonoro (desde 27-29?dB(A) a 5?m, según modelo), pensado para entornos residenciales.

o Flexibilidad de instalación en renovación y obra nueva, con configuración hidráulica y módulos All?in?One.

Además, la gama cumple los criterios más exigentes del etiquetado energético europeo, alineándose con las metas de descarbonización y eficiencia.

En España, cada vez más familias y promotores apuestan por la aerotermia como la vía más directa para reducir la factura energética y cumplir con las nuevas exigencias de eficiencia. La combinación de ahorro, sostenibilidad y confort está llevando a que esta tecnología gane terreno en la rehabilitación de viviendas y en la obra nueva, donde ya empieza a ser la opción preferida frente a sistemas tradicionales de calefacción.

Otro punto que marca la diferencia es la producción de parte de la gama en Europa y el soporte digital que acompaña a estos equipos. Gracias a la conectividad en la nube, instaladores y usuarios pueden monitorizar el rendimiento en tiempo real, detectar incidencias antes de que se conviertan en un problema y ajustar el consumo para que la experiencia de uso sea aún más sencilla y fiable.

Disponibilidad y canal.

La nueva Panasonic Aquarea ya está disponible a través de Grupo Aplus, con información técnica, casos de uso y contacto comercial en la categoría de Aerotermia Panasonic de Grupo Aplus.

Javier Marco, CEO de Grupo Aplus, señala:.

"El salto de Panasonic con Aquarea R290 marca el estándar de la aerotermia que demandan las viviendas españolas: eficiente, silenciosa y preparada para el frío y maximizar el confort. La diferencia, además de un producto excepcional; es la respuesta comercial y técnica que hay detrás. Esteban Ribera, del equipo de Panasonic, responden con una agilidad que el cliente acaba percibiendo, y esto con Panasonic es marcar la diferencia. Ese tándem es el que convierte la eficiencia en ahorro y confort diario".

Contacto.

Nombre contacto: Javier Marco Guadalcazar.

Descripción contacto: Grupo Aplus.

Teléfono de contacto: 865603008.