PANASONIC FACTORY SOLUTIONS CENTRALIZA SU NEGOCIO PRINCIPAL EN EUROPA DEL ESTE

(Información remitida por la empresa firmante)

Panasonic está invirtiendo en un nuevo Centro Técnico en Budapest para apoyar mejor a los fabricantes de electrónica en Europa Central y del Este.

WIESBADEN, Germany, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic Factory Solutions está reforzando su presencia en Europa Central y del Este centralizando sus actividades de atención al cliente, ingeniería, servicio y desarrollo en Budapest, Hungría. Como parte de esta inversión estratégica, la empresa ha abierto un Centro Técnico significativamente ampliado, creando un centro regional con experiencia dedicada para apoyar a los fabricantes de electrónica en toda la región y más allá.

Un nuevo hogar para la excelencia técnica

El nuevo Centro Técnico complementa la estrategia regional más amplia de Panasonic. El nuevo emplazamiento ofrece cuatro salas de formación y demostración totalmente equipadas, lo que permite a Panasonic ofrecer una formación significativamente mayor a los clientes, talleres técnicos y formación práctica. El Centro de Experiencia del Cliente de Panasonic en Múnich seguirá siendo el escaparate B2B de la empresa, incluyendo instalaciones de formación dedicadas para los clientes.

El Centro Técnico de Budapest contará con una planta de 860 m con una línea de demostración significativamente mayor equipada con las últimas tecnologías SMT de Panasonic. Esto incluye la serie G NPM (NPM-GP/L, GW y GH), la última tecnología de alimentadores ASF para el relleno automatizado de materiales, y la solución de software de IA APC-5M para mantenimiento predictivo.

Mayor innovación, formación y soporte al ciclo de vida

Más allá de las demostraciones y formación para clientes, el Centro Técnico de Budapest también sirve como centro para los programas de Operaciones y Mantenimiento (O&M) y de soporte a ciclo de vida de Panasonic Connect Europe. En 2022, la empresa estableció con éxito su servicio de reacondicionamiento de cabezas y alimentadores en la capital húngara.

"A medida que la demanda de nuestros programas de formación, demostraciones y soporte de ingeniería seguía creciendo, quedó claro que nuestro anterior Centro Técnico ya no ofrecía el espacio que nuestros clientes y equipos necesitaban", explica Jérôme Clouet, Director Senior de Producto de Panasonic Connect Europe GmbH."Nuestra nueva instalación en Budapest nos da la capacidad de expandir significativamente estas actividades mientras crea un entorno de demostración mucho más realista que permite a los clientes evaluar soluciones de producción completas adaptadas a sus necesidades individuales de fabricación."

Budapest: Un centro de excelencia en ingeniería

La capital húngara fue elegida por dos razones. En primer lugar, está situada en una de las regiones de fabricación electrónica de más rápido crecimiento en Europa, junto a un pujante centro industrial en Chequia y Rumanía. En segundo lugar, Budapest es un centro consolidado de excelencia en ingeniería.

"Europa Central y del Este es una de las regiones más dinámicas para la fabricación electrónica, especialmente en los sectores automotriz e industrial, y en la producción de placas de servidores con IA", añade Clouet."Al mismo tiempo, Budapest ofrece acceso a una comunidad de ingenieros excepcional y a talento técnico. Esta combinación lo convierte en el lugar ideal para ampliar nuestras capacidades y apoyar a los clientes en toda la región."

Visita la página web para más información aquí: https://eu.connect.panasonic.com/global/en/smart-factory-smt-tht-fatp-and-beyond.

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