PANASONIC FC7 OFRECE MOVILIDAD, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO PREMIUM

(Información remitida por la empresa firmante)

Diseñado, desarrollado e ingenierizado en Japón, el PC Let's Note Copilot+ combina un rendimiento superior listo para IA, usabilidad y durabilidad probada para usuarios móviles de negocios.

WIESBADEN, Alemania, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic ha lanzado su portátil profesional de negocios Let's Note CF-FC7, marcando el debut de la marca Let's Note en Europa. El FC7 aporta tres décadas de experiencia de Panasonic en computación móvil premium a empresas europeas. Combina movilidad ultraligera, rendimiento preparado para IA, usabilidad ergonómica y fiabilidad robusta. El FC7 está disponible inmediatamente.

Diseñado y construido en Japón

A diferencia de muchos fabricantes de portátiles empresariales que diseñan, desarrollan, fabrican y ensamblan sus productos en varios países, todas las etapas del FC7 se llevan a cabo muy cerca unas de otras en las instalaciones de Panasonic en Kobe y Osaka. Esto proporciona a Panasonic una supervisión completa del proceso de fabricación y la cadena de suministro, permitiéndole ofrecer una calidad de construcción fiable, durabilidad y usabilidad en las que las organizaciones confían de Panasonic.

Rendimiento preparado para IA

El FC7 es el primer PC, el Copilot+ de Panasonic, que ofrece a los usuarios una plataforma lista para IA capaz de soportar cargas de trabajo exigentes y permitir la recopilación, almacenamiento y análisis de datos en el dispositivo. Equipado con un SSD de 512GB, 16GB de memoria LPDDR5x y el último procesador Intel Core™ Ultra 5 Processor 335 que impulsa Intel vPro, el FC7 ofrece el rendimiento, la capacidad de respuesta y la eficiencia necesarios para las aplicaciones empresariales modernas en Windows 11 Pro.

Maximización de la usabilidad

Con un peso de poco más de 1 kg, el FC7 combina rendimiento y movilidad para los usuarios. Su batería extraíble ofrece hasta 12,5 horas con una sola carga cuando se prueba con MobileMark 30 a 250 cd/m de brillo. La función integrada de gestión de la batería ayuda a prolongar la salud de la batería mediante una carga gradual.

La pantalla WUXGA de 14 pulgadas y la relación de aspecto 16:10 proporcionan espacio adicional en pantalla para aplicaciones empresariales y multitarea. También incorpora el icónico panel táctil circular Let's Note, único en el mercado de portátiles profesionales premium, que permite un desplazamiento intuitivo tanto vertical como horizontal sin necesidad de mover las palmas de la mano por un panel táctil cuadrado convencional. El FC7 cuenta con HDMI, LAN Gigabit, USB-A, puertos Thunderbolt™ 4, con conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth v5.4.

Fiabilidad a largo plazo

Panasonic aplica décadas de experiencia, desde su gama de portátiles robustos TOUGHBOOK hasta el FC7, incluyendo pruebas internas extensas y prolongadas de componentes críticos. Ha sido sometido a pruebas propietarias de vibración y caída basadas en la MIL-STD-810H. La construcción de aleación de magnesio del FC7 equilibra durabilidad y portabilidad, con el exterior negro que presenta un nivel de dureza cerámica de 4H. Esto ayuda a protegerse contra arañazos y desgaste.

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