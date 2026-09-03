PANASONIC MEJORA LOS FLUJOS DE TRABAJO BROADCAST DESDE LA CÁMARA HASTA LA SALA DE CONTROL

(Información remitida por la empresa firmante)

Funcionalidad mejorada para consistencia de color, nuevas opciones de control KAIROS y las cámaras PTZ que fijan los estándares demuestran la innovación de Panasonic en el entorno de broadcast.

WIESBADEN, Germany, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Las últimas innovaciones de Panasonic Connect Europe en emisión y ProAV permiten a los creadores de contenido y equipos de producción ofrecer producciones en directo más inteligentes, eficientes y visualmente atractivas gracias a los avances en imagen, automatización y tecnología de flujo de trabajo.

Paneles de control mejorados de KAIROS

Panasonic ha lanzado dos nuevos paneles de control para su plataforma de producción de vídeo en directo KAIROS IT/IP. Estos están disponibles con 12 buses/40 crosspoints y 12 buses/30 crosspoints, ideales para gestionar producciones[1] en directo complejas y a gran escala. Los grandes paneles táctiles de cada bus proporcionan un acceso sencillo a snapshots, macros y otras funciones que se usan con frecuencia. Esto reduce la fatiga del operador y permite una conmutación más fluida. El AT-KP340 estará disponible en el segundo trimestre del año 2027, mientras que el AT-KP330 estará disponible en el tercer trimestre del año 2027[2].

Nuevo Ajuste Automático de Color para el software Image Adjust Pro El plugin Image Adjust Pro para el Media Production Suite de Panasonic ha sido actualizado con paneles de control virtuales mejorados y una nueva función automática de coherencia de color. Esto calibra automáticamente los colores de varias cámaras a una cámara de referencia sin requerir conocimientos[3] especializados. Así se reducen los esfuerzos manuales para ajustar gamma, matriz y ajustes de corrección de color, optimizando la coherencia de color en toda la producción.

Esto simplifica la configuración de preproducción y reduce la carga de trabajo del operador, mientras que la intuitiva interfaz gráfica permite una coincidencia de color consistente entre cámaras[4] Panasonic y de terceros. El resultado es un flujo de trabajo más inteligente y eficiente para entornos de producción en directo. La actualización está prevista para publicarse en el cuarto trimestre del año 2026[5][6]. También está previsto que en el futuro sea compatible con las nuevas cámaras PTZ AW-UE200 y AW-UER200.

Ajuste mejorado de color para cámaras 4K

Panasonic ha presentado nuevas funciones[7] de ajuste de color para su cámara de estudio AK-UCX100 y la cámara multipropósito AK-UBX100, disponibles en el cuarto trimestre del año 2026. Así se contribuye a conseguir la colorimetría deseada y a simplificar el ajuste de color para parear las cámaras en eventos con paneles LED, estudios de broadcast y producción virtual.

La función "Color Temp. Blend" captura los datos de temperatura de color de los paneles LED y de la iluminación del escenario, analizándolos para generar un balance de blancos óptimo para ese entorno de rodaje. Así, la escenografía con paneles LED y atrezzo real y la imagen generada quedan totalmente alineadas.

La corrección de color objetivo permite a los usuarios designar un color específico y ajustar su tono y saturación individualmente. Por ejemplo, permite la corrección precisa de los colores de la marca corporativa o de los logos de patrocinadores mostrados en un panel LED. La función puede configurar hasta tres tablas de colores simultáneamente.

La función de Supresión de Croma de Panasonic permite a los usuarios mantener la reproducción general del color mientras suprime las variaciones de color y la saturación en imágenes altamente saturadas. Esto es útil para operadores que ruedan con pantallas LED que presentan imágenes vívidas con CGI en eventos en directo como conciertos, proporcionando además unos matices de alta calidad.

[1] Algunas funciones aún están en desarrollo, por lo que las especificaciones y fechas de lanzamiento pueden cambiar.[2] Para obtener la información más reciente sobre la disponibilidad de productos, consulte la página web del producto.[3] Algunas funciones aún están en desarrollo, por lo que las especificaciones, pantallas, modelos compatibles y fechas de lanzamiento están sujetas a cambios.[4] Sólo las cámaras Panasonic permiten ajuste de color usando una cámara de referencia, pero la cámara de referencia puede ser un modelo de terceros.[5] Para la información más reciente sobre la disponibilidad del firmware, consulte la página web del producto.[6] La igualación automática de color está disponible en modelos compatibles con Image Adjust Pro (AW-SF600).[7] Se lanzará mediante una actualización de firmware.

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