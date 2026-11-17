(Información remitida por la empresa firmante)

La SHX1 cuenta con un sensor full frame 6K, enfoque automático de última generación, estabilización de imagen y capacidades avanzadas de postproducción para profesionales de AV.

Wisebaden, DE., 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La AU-SHX1 de Panasonic es la primera cámara[1] compacta de cine LUMIX, y combina calidad de imagen cinematográfica, enfoque automático con seguimiento y estabilización de imagen. Su sensor full frame CMOS 6K (aprox. 24,1MP) cuenta con un filtro óptico paso bajo. Así se minimizan el efecto moiré y los artefactos de color al capturar patrones de altas frecuencias, a la vez que permite la grabación a alta tasa de fotogramas. La SHX1 procesa rápidamente datos de vídeo de alta calidad y alto bitrate, y reduce la latencia de la señal de salida. Estará disponible a partir de diciembre de 2026[2].

Máxima flexibilidad

La SHX1 puede adaptarse para grabación horizontal o vertical utilizando trípodes, gimbals, jaulas y configuraciones multicámara. Cuenta con un monitor orientable en su parte superior que puede inclinarse verticalmente o rotar horizontalmente.

La LUMIX SHX1 cuenta con autofoco híbrido con detección de fase con 779 puntos de enfoque. Su avanzada tecnología de IA ofrece una detección precisa de ojos y caras incluso cuando el rostro está inclinado o parcialmente oculto. El estabilizador de imagen de 5 ejes reduce significativamente las vibraciones, incluso cuando se utilizan objetivos sin estabilizador óptico.

La SHX1 dispone de salidas 12G-SDI y HDMI, entrada/salida de código de tiempo y grabación interna de audio flotante a 32 bits incluso a través de la entrada de micrófono de 3,5 mm, algo inédito hasta ahora en cámaras LUMIX. La SHX1 alcanza 15 stops[3] de rango dinámico en V-Log. La LUMIX SHX1 viene con ARRI LogC3 preinstalado.

Innovación Continua

La Unidad de Producción en Directo AU-LPU1, prevista para su lanzamiento en el primer semestre del año 2027, combinará tres funciones clave para la producción en directo que tradicionalmente requerían múltiples dispositivos: sincronización, conectividad y control remoto. Panasonic también lanzará dos accesorios opcionales en la primera mitad de 2027: el asa superior de agarre con XLR AU-XHU1 y la empuñadura AU-GRP1, y un objetivo zoom motorizado para producción remota.

Postproducción optimizada

Para facilitar la integración en cualquier plataforma, la LUMIX SHX1 ofrece grabación Open Gate incluso saliendo en Blackmagic RAW 6K 24p[4], otra novedad en una cámara LUMIX[5].

[1] A noviembre de 2026, entre las cámaras digitales de Panasonic.[2] Los precios y la disponibilidad pueden variar según el país y la región.[3] A noviembre de 2026, entre las cámaras digitales de Panasonic.[4]Aumento de rango dinámico ACTIVADO: 15 stops. Dynamic Range Boost OFF: 14+ paradas. Cuando se utiliza el modo DynamicRange Boost, la calidad de vídeo y la sensibilidad ISO pueden quedar limitadas, y puede aumentar la distorsión por rolling shutter.[5] Al grabar Blackmagic RAW se produce un ligero recorte.[6] A noviembre de 2026, entre las cámaras digitales de Panasonic.

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