Un panel internacional de expertos revela la lista de finalistas del Premio Lionel Gelber 2026

TORONTO, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Un panel internacional de profesionales, periodistas y académicos ha anunciado la lista de finalistas para el Premio Lionel Gelber 2026. El Premio honra el mejor libro del mundo sobre asuntos internacionales publicado en inglés y será elegido entre los cinco títulos siguientes:

Capitalism: A Global History por Sven Beckert (Penguin Press)

por Sven Beckert (Penguin Press) House of Huawei: The Secret History of China's Most Powerful Company por Eva Dou (Portfolio)

por Eva Dou (Portfolio) How Progress Ends: Technology, Innovation and the Fate of Nations por Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)

por Carl Benedikt Frey (Princeton University Press) King of Kings: The Iranian Revolution: A Story of Hubris, Delusion, and Catastrophic Miscalculation por Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)

por Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart) Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy por Francis J. Gavin (Yale University Press)

"Las selecciones del jurado exploran la amplia gama de fuerzas que influyen en el progreso humano", afirmó Judith Gelber, presidenta de la Junta del Premio Lionel Gelber. "Estos libros muestran la importancia de examinar el pasado para informar sobre las posibilidades del futuro".

La lista de finalistas de este año fue seleccionada por el jurado del Premio Lionel Gelber 2026: Prof. Janice Gross Stein (presidenta del jurado), Prof. John Bew (Londres), Prof. Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington) y Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

Anuncio del ganador: El ganador se anunciará el 30 de marzo de 2026. El autor ganador participará en un evento híbrido organizado por la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas el 15 de abril de 2026.

Acerca del Premio Lionel Gelber: El Premio Lionel Gelber, un premio literario al mejor libro de no ficción sobre asuntos internacionales publicado en inglés, fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. El ganador recibirá un premio en efectivo de 50.000 dólares canadienses. El premio lo entrega anualmente la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. Para obtener más información, visite: https://gelber.munkschool.utoronto.ca/ o siga @gelberprize en X y Facebook.

Premio Lionel Gelber 2026: libros y autores preseleccionados

Capitalism: A Global History por Sven Beckert (Penguin Press)

Sven Beckert es profesor de Historia Laird Bell en la Universidad de Harvard. Con un doctorado de la Universidad de Columbia, ha escrito ampliamente sobre la historia económica, social y política del capitalismo. Su libro Empire of Cotton ganó el Premio Bancroft, fue finalista del Premio Pulitzer y fue nombrado uno de los diez mejores libros del año por The New York Times. Miembro electo de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, vive en Cambridge, Massachusetts.

House of Huawei: The Secret History of China's Most Powerful Company por Eva Dou (Portfolio)

Eva Dou cubre la política tecnológica para The Washington Post. Originaria de Detroit, anteriormente pasó alrededor de una década cubriendo política y tecnología internacionales para el Post y el Wall Street Journal en Beijing, Seúl y Taipei. Actualmente reside en Washington D.C.

How Progress Ends: Technology, Innovation and the Fate of Nations por Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)

Carl Benedikt Frey es profesor asociado Dieter Schwarz de IA y trabajo en el Oxford Internet Institute y Oxford Martin Citi Fellow en la Oxford Martin School, ambas de la Universidad de Oxford. También es miembro del Mansfield College, del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico de Oxford y del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Lund. Sus libros incluyen THe Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation (Princeton).

King of Kings: The Iranian Revolution: A Story of Hubris, Delusion, and Catastrophic Miscalculation por Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)

Scott Anderson es un veterano corresponsal de guerra que ha informado desde el Líbano, Israel, Egipto, Irlanda del Norte, Chechenia, Sudán, Bosnia, El Salvador y muchos otros países devastados por conflictos. Colaborador frecuente de la revista New York Times, su trabajo también ha aparecido en Vanity Fair, Esquire, Harper's y Outside. Es autor de las novelas Moonlight Hotel y Triage y de los libros de no ficción The Man Who Tried to Save the World y The 4 O'Clock Murders, y coautor de War Zones y Inside the League con su hermano Jon Lee Anderson.

Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy por Francis J. Gavin (Yale University Press)

Francis J. Gavin es Profesor Distinguido Giovanni Agnelli y director del Centro Henry A. Kissinger para Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins. Sus libros anteriores incluyen Gold, Dollars, and Power; Nuclear Weapons and American Grand Strategy; y The Taming of Scarcity and the Problems of Plenty.

